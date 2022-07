H performance της Πατρινής Φιορέλας Μαστρόκαλου στο Athens Pride- ΦΩΤΟ

H performance “Science on the moon and the beast in human”, ολοκλήρωσε το πρώτο κύκλο της με τη παρουσίαση και συμμετοχή στις εκδηλώσεις του Athens Pride – Φεστιβάλ Υπερηφάνειας 2022. Πρόκειται για την πρώτη εκδήλωση του project “Queer & Performances_ The Project”, που δημιουργήθηκε φέτος από την EQUUS Art Company και της Πατρινής Φιορέλα Μαστρόκαλου, ως συνέχεια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Rainbow Drama Theater των οργανισμών Rainbow Community Development Center Slovakia & TdU – Theater der Unterdrucken Wien, στη Σλοβακία. Σκοπός του η έρευνα και η σύνδεση της Queer θεωρίας και αισθητικής με τις παραστατικές τέχνες.

H performance “Science on the moon and the beast in human”, βασισμένη στη κινησιολογία και στα οπτικοακουστικά μέσα, αφηγείται το ταξίδι ενός άντρα που αποφασίζει να εγκαταλείψει τη γή εκμεταλλευόμενος τη νέα εποχή των διαστημικών ταξιδιών και να δοκιμάσει μια νέα ζωή κάπου στο σύμπαν, ύστερα από την προσωπική σύγκρουση και το τέλμα στο οποίο εισέρχεται, παρακολουθώντας και βιώνοντας τη βία, την κατάρρευση του πλανήτη μας και μη μπορώντας να διαχειριστεί την ψυχολογική ασφυξία των κοινωνικών δομών και της οπισθοδρομικής ηθικής. Ψάχνει νέο χώρο, μεγαλύτερο, καινούργιο, ελεύθερο, αγνό και να δημιουργήσει το δικό του «ασφαλή χώρο» . Ο νέος κόσμος του σύμπαντος τον μαγεύει. Η σκέψη του όμως θα γυρίσει πίσω, όταν δέχεται ένα μαγνητοσκοπημένο βίντεο από τον άντρα με τον οποίον βρισκόταν σε σχέση στη γή.

« Ένα ποίημα για την αναζήτηση της συνέχειας της ανθρωπότητας, της αγάπης, στα φουτουριστικά, δυστοπικά περιβάλλοντα στα οποία εισερχόμαστε κατά την διάρκεια της εποχής του διαστήματος και της τεχνολογικής προόδου».

Το θέμα του φετινού Φεστιβάλ Athens Pride, “Safe Space”, ενέπνευσε τη δημιουργό Φιορέλα Μαστρόκαλου, στη σύνθεση μιας performance η οποία πραγματεύεται θέματα όπως, την ιλιγγιώδη τεχνολογική πρόοδο, τη διαστημική εποχή που διανύουμε και την σε αντιδιαστολή κοινωνική και ατομική οπισθοδρόμηση, την ασφυξία, μοναξιά και αποκτήνωση του σύγχρονου ανθρώπου, την κατάργηση του «ασφαλή χώρου» και την ανελευθερία, την καταστροφή του πλανήτη, αλλά και την αγάπη, τον έρωτα, την φαντασία, τη δημιουργία και την βιολογική και ψυχολογική σύνδεση του ανθρώπου με τη φύση και τη γή.

Η παράσταση πραγματοποιήθηκε στο φιλόξενο πολυχώρο ‘Atraktos’ – Challenging the status quo, στην Αθήνα στις 10&11/6, υπό την αιγίδα του Athens Pride – Φεστιβάλ Υπερηφάνειας σε παραγωγή της EQUUSArtCompany και ανανεώνει το ραντεβού της για τη νέα χρονιά. Παράλληλα θα συνεχιστούν οι εκδηλώσεις του «Queer & Performances_The Project», ,με την συνέχιση της ομάδας performance στο θέατρο Λιθογραφείον και άλλες δράσεις που θα ανακοινωθούν εν καιρώ.

Η Φιορέλα Μαστρόκαλου είναι ηθοποιός, performer, σκηνοθέτης και visual artist. Είναι ιδρυτικό μέλος της πειραματικής ομάδας “EQUUSArtCompany”, που ερευνά και δημιουργεί τα τελευταία δέκα χρόνια στο θέατρο, την performance, τα οπτικά και εικαστικά περιβάλλοντα και τον κινηματογράφο.