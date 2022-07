BINTEO: Οι γυναικοκτονίες που συγκλόνισαν τη χώρα - Οι μητέρες τριών θυμάτων κάνουν κατάθεση ψυχής και συγκλονίζουν

Στους "δικούς μας" Κωνσταντίνο Μαρκέτο και Θάνο Νασόπουλο που μαζί με τον Γιώργο Μπαϊράμογλου παρουσιάζουν την εκπομπή "Out of the box"

Η Αλεξάνδρα Μάκου, η μητέρα της Γαρυφαλλιάς, η Ελένη Κρεμαστινιώτη, η μητέρα της Ερατούς και η Ρόζα Φωτιάδου, η μητέρα της Σοφίας, μιλάνε για το βάρβαρο φαινόμενο των γυναικοκτονιών.

Οι γυναικοκτονίες που συγκλόνισαν - Οι μητέρες τριών θυμάτων κάνουν κατάθεση ψυχής Στο νέο επεισόδιο της εκπομπής "Out of the Box" από το Κουτί της Πανδώρας φιλοξενούνται οι μανάδες που έγιναν σύμβολα αγώνα ενάντια στις γυναικοκτονίες. Σε μια άκρως καθηλωτική συνέντευξη, η Αλεξάνδρα Μάκου, η μητέρα της Γαρυφαλλιάς, η Ελένη Κρεμαστινιώτη, η μητέρα της Ερατούς και η Ρόζα Φωτιάδου, η μητέρα της Σοφίας, μιλάνε για το βάρβαρο φαινόμενο των γυναικοκτονιών. Τα λόγια τους είναι καθηλωτικά. Στη μνήμη των δικών τους παιδιών, περιγράφουν τον αγώνα ενάντια στην πατριαρχία. Αναφέρονται στα εμπόδια που θέτει το κράτος. Δεν διστάζουν να μιλήσουν ακόμα και για τις κόρες τους που έφυγαν από χέρι γυναικοκτόνου. Το επεισόδιο είναι αφιερωμένο στη μνήμη όλων των θυμάτων έμφυλης βίας.