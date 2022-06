Ξεχωριστή η εκδήλωση του Ομίλου Inner Wheel Patra Europea - ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Την περασμένη Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 ο Όμιλος Inner Wheel Patra Europea στο πλαίσιο της καθιερωμένης αλλαγής Ηγεσίας του, πραγματοποίησε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος μία ξεχωριστή, φιλανθρωπικού χαρακτήρα εκδήλωση με θέμα «Η συμφιλίωση της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής στο κατώφλι της κοινωνικής επιχειρηματικότητας των γυναικών και το ρόλο αυτών στην κοινωνία της μετά από Covid εποχής», στον υπέροχο και φιλόξενο χώρο του roof garden του ξενοδοχείου ‘’My Way’’, με καταπληκτική θέα το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα της Πάτρας.

Τα έσοδα της όμορφης εκδήλωσης πρόκειται να διατεθούν στο Ίδρυμα Αναπήρων Παιδιών με Χρόνιες Ανίατες Παθήσεις «Κιβωτός της Αγάπης» της Πάτρας.

Την βραδιά άνοιξε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας κ. Φωκίωνας Ζαΐμης, ο οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό και εν συνεχεία η επίσημη προσκεκλημένη της εκδήλωσης, η καταξιωμένη και αγαπητή Ψυχολόγος Τένια Μακρή συνεπήρε τους παρευρισκόμενους με την ομιλία της, παρουσιάζοντας το επίκαιρο και μοναδικό βιβλίο της με τίτλο «Τα σημάδια μένουν» που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Κάκτος.

Το λόγο πήρε η Πρόεδρος του ομίλου I.W. Patra-Europea 2020 – 2022 κα Έφη Γεωργίου-Σταμοπούλου, μιλώντας για το ρόλο, το πνεύμα και το έργο της γυναικείας οργάνωσης Inner Wheel κάνονατς μια σύντομη αναφορά στη δράση του συλλόγου. Συγκινητική ήταν η στιγμή, όταν η απερχόμενη Πρόεδρος παρέδωσε το σήμα της Προέδρου στην νέα Πρόεδρο κα Άννυ Ρούλια, η οποία ευχαρίστησε την αγαπημένη επίτιμη ομιλήτρια αλλά και τους παρευρισκόμενους τονίζοντας ότι ο φετινός στόχος του International Inner Wheel επικεντρώνεται στο ρόλο της Υγείας, της Παιδείας και της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, θεωρώντας καταλύτη για το ευ ζην του κοινωνικού συνόλου το σύνθημα «Strong Women Stronger World».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας κ. Φωκίωνας Ζαΐμης, ο οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής κ. Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας και αρμόδιος για θέματα δημόσιας υγείας κ. Χαράλαμπος Μπονάνος, ο Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Αχαίας και Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αντώνης Κουνάβης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αχαΐας κ. Σπύρος Σκιαδαρέσης, η κα Λίτσα Πασχαλίδου, μέλος του ομίλου Inner Wheel Πανοράματος Θεσσαλονίκης, η οποία εκπροσώπησε τη Ομοσπονδία Inner Wheel Ελλάδος και ο ομογενής ευεργέτης της πόλης μας και ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου My Way κ. Αθανάσιος Στεφανόπουλος, ο οποίος & τίμησε την εκδήλωση με την παρουσία του.

Ανάμεσα στους εκλεκτούς φίλους βρέθηκαν & εκπρόσωποι Σωματείων και γυναικείων Ομίλων, όπως η Πρόεδρος κα Ελένη Γκιέκα και μέλη του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Πατρών, η Πρόεδρος του ιδρύματος Αναπήρων Παιδιών με Χρόνιες Ανίατες Παθήσεις «Κιβωτός της Αγάπης» κα Κατερίνα Νικολάου, η Πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου Κυριών Πάτρας κα Λαμπρινή Σόφη, η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής Ν. Αχαΐας κα Αγγελική Στεφανάκη, η Πρόεδρος κα Χαρά Αναστασοπούλου και μέλη του Ροταριανού Ομίλου Πάτρας, η Πρόεδρος του Σωματείου Πρόληψης και Προαγωγής Υπηρεσιών Υγείας «ΙΚΕΛΟΣ» κα Λεμονιά Νικολοπούλου.

Επίσης την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι κυρίες Έφη Παπαδοπούλου, μέτοχος Φροντίδα Υγείας ΕΠΕ, Μαρία Βουτσινά, εκπρόσωπος Europe Direct Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, Σοφία Καυκοπούλου, Δημοσιογράφος-Συγγραφέας αλλά και πλήθος λαμπερών κυρίων κυριών από τον επιστημονικό και επιχειρηματικό κόσμο, οι οποίοι έδωσαν το παρών.

Η βραδιά, μετά το welcome drink, ευγενική προσφορά του ξενοδοχείου My Way, κύλησε με ελαφρύ δείπνο εκλεκτών γεύσεων και καταπληκτική μουσική επένδυση από τους clarinet soloist Βασίλη Ζίνγκο & live act Τζώννυ Ανδριόπουλο, με υπέροχο κρασί, απλόχερη προσφορά από την οινοποιία Achaia Clauss, δροσερά νερά και αναψυκτικά προσφορά από την Askounis Security αλλά και υπέροχα δώρα χαλάρωσης και περιποίησης προσώπου από την MET cosmetic!!

*Την εκδήλωση του Ομίλου Inner Wheel Patra Europea συντόνισε η Έφη Αναλυτή, Πρόεδρος του Συλλόγου Νέων Καλλιτεχνών Πάτρας.

Το σταντ με τα βιβλία της κ. Τένιας Μακρή είχε αναλάβει η "Γωνιά του Βιβλίου".