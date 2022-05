Αίγιo: 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου «Θόδωρος Αγγελόπουλος»

Σε έναν τόπο που έχει μείνει στην πολιτιστική ιστορία ως ένα από τα πεδία δράσης και κινηματογράφησης του σπουδαίου σκηνοθέτη Θόδωρου Αγγελόπουλου, θα πραγματοποιηθεί μία γιορτή του κινηματογράφου με σημείο αναφοράς τον σπουδαίο δημιουργό και με το βλέμμα στραμμένο στις σύγχρονες δημιουργίες ανήσυχων κινηματογραφιστών. Από τις 14 έως τις 19 Ιουνίου, στον Κήπο του Πολύκεντρου Συνεδριακού Κέντρου, το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους «Θόδωρος Αγγελόπουλος» υποδέχεται δημιουργούς, επαγγελματίες, θεατές σε μια γιορτή της έβδομης τέχνης με προβολές σημαντικών μικρού μήκους ταινιών από όλο τον κόσμο.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους «Θόδωρος Αγγελόπουλος» θα έχει στραμμένο το βλέμμα και στο πλούσιο κινηματογραφικό παρελθόν του Αιγίου, εκφρασμένο - ως επί το πλείστον - από τον σπουδαίο δημιουργό. Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, από τον θάνατο του οποίου συμπληρώνονται φέτος 10 χρόνια, επίδρασε καταλυτικά στην επαφή της πόλης με τον κινηματογράφο, καθώς την συμπεριέλαβε στα γυρίσματα δύο ταινιών (Ο Θίασος, Ο Μελισσοκόμος), ενώ δεν παρέλειπε να την επισκέπτεται, στο βαθμό που του το επέτρεπαν οι υποχρεώσεις του. Τόσο οι χαρακτηριστικές σκηνές του Μαρτσέλο Μαστρογιάνι στον «Μελισσοκόμο», όσο και το - κομβικής σημασίας για τον παγκόσμιο κινηματογράφο – αριστούργημα «Ο Θίασος», χρωστούν κάτι από την αξία τους στην τοπιακή μοναδικότητα του Αιγίου. Αυτή η αμφίδρομη σχέση της πόλης με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο δημιούργησε ισχυρούς δεσμούς, σηματοδοτώντας κοινές προβληματικές και τον κατέστησε μια από τις πλέον αγαπητές προσωπικότητες της περιοχής.

Το Φεστιβάλ αποτελείται από τρία διαγωνιστικά προγράμματα: Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα Μυθοπλασίας, Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα Ντοκιμαντέρ, Εθνικό Σπουδαστικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα. Η προθεσμία για την υποβολή ταινιών έληξε στις 28 Απριλίου με δημιουργούς από 18 χώρες από όλο τον κόσμο να συμμετέχουν μέσω της πλατφόρμας filmfreeway. Επελέγησαν συνολικά 46 ταινίες – 19 στο Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα Μυθοπλασίας, 14 στο Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα Ντοκιμαντέρ, 13 στο Εθνικό Σπουδαστικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα. Οι τριμελείς κριτικές επιτροπές που θα αξιολογήσουν τις ταινίες αποτελούνται από έμπειρους ανθρώπους του χώρου, ενώ τα βραβεία των καλύτερων ταινιών κάθε τμήματος θα συνοδεύονται από χρηματικά έπαθλα 1000 ευρώ για τα τμήματα Μυθοπλασίας και Ντοκιμαντέρ και 500 ευρώ για το Εθνικό Σπουδαστικό.

Εκτός από το κυρίως πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν παράλληλες δράσεις, όπως masterclasses, έκθεση φωτογραφίας, έκθεση βιβλίου. Ένα special event για location managers προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί αργότερα μέσα στο 2022.

Το Φεστιβάλ διοργανώνει ο Δήμος Αιγιαλείας με τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αιγιαλείας, με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, της Κινηματογραφικής Λέσχης Αιγίου και της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (ΟΚΛΕ), ενώ χορηγοί επικοινωνίας είναι η ΕΡΤ3 και η ΕΡΤ Πάτρας. Χρυσός χορηγός της διοργάνωσης είναι η Ολυμπία Οδός.

Οι ταινίες του 1ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου «Θόδωρος Αγγελόπουλος»

Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα Μυθοπλασίας

1. Μη με λησμόνει της Σελήνης Παπαγεωργίου – Ελλάδα

2. Versailles του Hyun Lories – Βέλγιο

3. Madonna f64.0 του Σταύρου Μαρκουλάκη – Ελλάδα

4. Marko του Marko Šantić – Κροατία

5. O Mà ! του Vincent Launay-Franceschini – Γαλλία

6. Noor της Rim Nakhli – Τυνησία

7. Love Stories on the Move της Carina Dasoveanu – Ρουμανία

8. Cortázar των Κατερίνας Στράουχ και Αργύρη Γερμανίδη - Γερμανία

9. The Parallel State του Octav Chelaru – Ρουμανία

10. The Criminals του Serhat Karaaslan – Τουρκία

11. Brutalia, days of labour του Μανώλη Μαυρή – Ελλάδα / Βέλγιο

12. ΤΟΝΙ του Ρόμαν Φίλιεφ – Ελλάδα

13. Last Visit του Σπύρου Αλιδάκη – Ελλάδα

14. A world free of crisis του Ted Hardy-Carnac – Γαλλία

15. Flik Flok της Αγγελικής Παρδαλίδου – Ελλάδα

16. First Swim του Αλέξανδρου Κωστόπουλου – Ελλάδα

17. The Nipple Whisperer του Jan Van Dyck – Βέλγιο

18. Olga του Vladimir Vlada Djordjevic - Σερβία

19. KYVOS του Δημήτρη Μουλά - Ελλάδα

Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα Ντοκιμαντέρ

1. Προσπαθώ να θυμηθώ της Pegah Ahangarani – Ιράν / Τσεχία

2. Hug 65+ της Ξένιας Τσιλοχρήστου – Ελλάδα

3. My Uncle Tudor της Olga Lucovnicova – Ουγγαρία / Πορτογαλία / Βέλγιο / Μολδαβία

4. Αναζητώντας την άγουσα του Τόνυ Οικονόμου – Ελλάδα

5. LIVE-IN της Τατιάνας Μαυρομάτη και Λώρας Μαραγκουδάκη – Ελλάδα

6. Πως να εκπαιδεύσεις έναν αντιήρωα του Γιάννη Μπλέτα – Ελλάδα

7. Displaced του Samir Karahoda – Κόσοβο

8. Μαρίκα ...γιατί να φοβάσαι του Ματθαίου Φραντζεσκάκη – Ελλάδα

9. Dajla: cinema and oblivion του Arturo Dueñas Herrero – Ισπανία

10. Important Police shit του Andrew T. Betzer – ΗΠΑ

11. I saw a city του Στέλιου Ευσταθόπουλου – Ελλάδα

12. Rooms with a view των Νικολέτας Παράσχη και Νικόλα Παπαδημητρίου - Ελλάδα

13. Bill Murray Lost in Berlinale της Ana Trkulja – Σερβία / Γερμανία

14. Το τείχος της ντροπής του Μιχάλη Κατσούρη - Ελλάδα

Εθνικό Σπουδαστικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα

1. As if Underwater της Ανθής Δαουτάκη – Μητροπολιτικό Κολλέγιο της Αθήνας

2. The Last One Never Laughs του Στρατή Αλβανού - Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

3. Hunting Season του Δημήτρη Θεοχαρίδη - Τμήμα Κινηματογράφου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

4. Méliès Trilogy του Άρη Μελαχροινού Τμήμα - Τεχνών Ήχου & Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

5. Speechless Memory της Ρένας Δανιλούλη και Κατερίνας Καρπούζη - Τμήμα Κινηματογράφου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

6. Monument της Νίκης Γκουρδούκη - Τεχνών Ήχου & Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

7. Κατερίνα του Μάριου Ρήγα - Σχολή Κινηματογράφου και Τηλεόρασης Λυκούργου Σταυράκου

8. Άντε Nτε της Αριάδνης Αγγελικής Θυφρονίτου Λήτου – Τμήμα Κινηματογράφου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

9. Μπάντι του Νίκου Δεληγεωργίδη - Σχολή Κινηματογράφου και Τηλεόρασης Λυκούργου Σταυράκου

10. Adult Me της Λυδίας Ξουράφη - Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)

11. Τόλης LIVE (ή Τορόντο) του Αλέξανδρου Ρέλλου – Τμήμα Κινηματογράφου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

12. ΦΟΞΤΡΟΤ του Νίκου Παυλινέρη – ΙΕΚ ΑΚΜΗ

13. A Farewell του Διονύση Γιακουμή - Τμήμα Κινηματογράφου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Οι κριτικές επιτροπές του 1ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου «Θόδωρος Αγγελόπουλος»

Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα Μυθοπλασίας

Ελένη Αγγελοπούλου

Μαρία Καλλιμάνη

Τζώρτζης Γρηγοράκης

Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα Ντοκιμαντέρ

Μάκης Παπαδημητρίου

Τάσος Μπουλμέτης

Δημήτρης Καλαντίδης

Εθνικό Σπουδαστικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα

Αλεξάνδρα Αϊδίνη

Παναγιώτης Δενδραμής

Βασίλης Ψαρράς

Τα βραβεία του Φεστιβάλ ανά Διαγωνιστικό Πρόγραμμα

Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα Μυθοπλασίας

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας

Βραβείο Σκηνοθεσίας

Βραβείο Σεναρίου

Βραβείο Φωτογραφίας

Βραβείο Κοινού

Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα Ντοκιμαντέρ

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας

Βραβείο Σκηνοθεσίας

Βραβείο Κοινού

Εθνικό Σπουδαστικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας

Βραβείο Κοινού

Είναι πιθανό να απονεμηθούν επιπλέον τιμητικές διακρίσεις.

Συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων , στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων έχει επικεντρωθεί - στρατηγικά – τα τελευταία χρόνια στη δημιουργία ντοκιμαντέρ με την σχολική κοινότητα της Κρήτης. Ντοκιμαντέρ με έμφαση στον άνθρωπο. Ντοκιμαντέρ για την τοπική ιστορία. Ντοκιμαντέρ με κυρίαρχο το στοιχείο της προφορικής μαρτυρίας.

Μέσα από τα προγράμματα «cineμαθήματα» και «Αληθινές Ιστορίες / CreDoc» έχουν παραχθεί περίπου 70 ντοκιμαντέρ. Το καθένα μοναδικό. Το καθένα διαφορετικό.

Το Σάββατο 18 Ιουνίου στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο στις 11:00, θα προβληθούν 10 ντοκιμαντέρ από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων στο πλαίσιο του προγράμματος «Με το ντοκιμαντέρ μου ταξιδεύω».

Περισσότερες πληροφορίες για τις ταινίες του Φεστιβάλ και τις κριτικές επιτροπές: https://www.aigiofilmfestival. gr/