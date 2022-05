Την Παρασκευή και το Σάββατο η Διημερίδα του Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών

Την Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 Μαΐου 2022 θα πραγματοποιηθεί μία ενδιαφέρουσα όπως αναμένεται, Διημερίδα με θέμα «Έθνος, φύλο, πολιτικές ταυτότητας στις παραστατικές τέχνες και τον κινηματογράφο» με πρωτοβουλία του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η διημερίδα θα φιλοκενηθεί στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου στο Ρίο και θα επικεντρωθεί όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, σε μία από τις μείζονες θεματικές που απασχολούν το πεδίο των σύγχρονων Ανθρωπιστικών Σπουδών, τις πολιτικές της ταυτότητας.

Από την εποχή της έλευσης του μοντερνισμού και σε όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα, με αφετηρία τις «υπεραφηγήσεις» της μαρξιστικής σκέψης, της ψυχανάλυσης και του δομισμού, το ζήτημα των ταυτοτήτων παραμένει στο επίκεντρο της καλλιτεχνικής πρακτικής, στο θέατρο, τις παραστατικές τέχνες και τον κινηματογράφο, και της θεωρίας όπως αναπτύσσεται στα διαφορετικά επιστημονικά πεδία των θεατρικών και κινηματογραφικών σπουδών και εν γένει στο πεδίο των Πολιτισμικών Σπουδών.

Ο όρος «ταυτότητα» (εθνική, θρησκευτική, πολιτική, έμφυλη, ταξική, καλλιτεχνική κλπ.) αποδεικνύεται επιστημονικά πολυσήμαντος και επιτρέπει την αναθεώρηση των παραδοσιακών μεθοδολογιών με έναν τρόπο που διευρύνει τους επιστημολογικούς ορίζοντες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Διημερίδας έχει ως εξής:

ΕΘΝΟΣ, ΦΥΛΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

Διημερίδα του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, 27-28 Μαΐου 2022

Αίθουσα σεμιναρίων Ι.11, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 Μαΐου 2022

14:30: Προσέλευση.

15:00: Χαιρετισμοί: Αναπληρωτής Πρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Κοσμήτορας Σχολής

Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πρόεδρος Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, Εκπρόσωπος

Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Πανεπιστημίου Πατρών.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΡΩΤΗ: Μετατοπίζοντας τον άξονα/αλλάζοντας το παράδειγμα

Πρόεδρος: Γιώργος Σαμπατακάκης.

15.30: Πλάτωνας Μαυρομούστακος: «Ιστοριογραφία του νεοελληνικού θεάτρου και εθνική

ταυτότητα».

15.50: Αφροδίτη Νικολαΐδου: «Ζητήματα ιστοριογραφίας του ελληνικού κινηματογράφου και οικοκριτική: Μια πρόταση».

16.10: Γιώργος Σακαλλιέρος: «Ταυτότητες: όψεις μοντερνισμού και ελληνικότητας σε αναπαραστατικά

είδη και μορφές της νεοελληνικής μουσικής δημιουργίας πριν και μετά το 1950».

16.30: Φίλιππος Χάγερ: «Η φουστανέλα και οι επιτελέσεις του εθνικού σώματος».

16:30-17.00: Συζήτηση-διάλειμμα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: Κουήρ επιτέλεση/κουήρ κόσμοι

Πρόεδρος: Λίνα Ρόζη.

17.00: Δημήτρης Παπανικολάου: «“Remembered for what we are about to do”: Βιοπολιτικός

ρεαλισμός, κουήρ κριτική και στοιχειωμένη Ιστορία».

17.20: Γιώργος Σαμπατακάκης: «Επιτελώντας τη διαφωνία 1994-1996. Αναταραχή

πλήθους/Αναστολέας οδύνης (από την ACT-UP στα ρέκβιεμ)».

17.40: Κωνσταντίνος Κυριακός: «Mater dolorosa και άγγελοι προστάτες/εξολοθρευτές: κουήρ πολιτική και θρησκευτικό συναίσθημα στον ελληνικό κινηματογράφο».

18:00.-18:30: Συζήτηση-διάλειμμα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΡΙΤΗ: Οι καλλιτέχνες μιλούν για το έργο τους.

Συντονιστής: Κωνσταντίνος Κυριακός.

18.45.-20.00.

Τάκης Σπετσιώτης: «Έμφυλα αλλά ταυτοχρόνως εθνικά. Κινηματογραφικά και λογοτεχνικά

πονήματα».

Άντζελα Μπρούσκου.

Γιάννης Σκουρλέτης.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 Μαΐου 2022

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ: Κείμενο/Κοινό

Πρόεδρος: Αρετή Βασιλείου.

09.30: Βίκυ Μαντέλη: «Το χιούμορ και η κατασκευή ταυτοτήτων στο μεταεπαναστατικό αμερικανικό θέατρο: Αμερικανικές ταυτότητες στην κωμωδία The Contrast (1787) του Royall Tyler».

09.50: Άννα Σταυρακοπούλου: «Ανάμεσα σε γλώσσες και έθνη: ο Λέων Κουκούλας ως μεταφραστής του Ίψεν».

10.10: Κωνσταντίνα Γεωργιάδη: «Ποίον πρέπει να είναι το κοινόν...»: Η ταξική ταυτότητα του Βασιλικού Θεάτρου (1901-1908)».

10.30: Ιωάννα Παπαγεωργίου: «Η ταξική χωροθέτηση των παραστάσεων Καραγκιόζη στον αστικό και περιαστικό ιστό της Πάτρας κατά τον Μεσοπόλεμο».

10:50.-11:15: Συζήτηση.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΕΜΠΤΗ: Ιθαγένεια/Μνήμη

Πρόεδρος: Κατερίνα Αρβανίτη.

11.20: Γρηγόρης Ιωαννίδης: «Η Αυλή ως κάτοπτρο Ιθαγένειας – Από τους Κούρδους του Καμπύση

στον Τόκο του Δημητριάδη».

11.40: Αρετή Βασιλείου: «Τα υλικά memorabilia ως διαμορφωτές της ατομικής και της συλλογικής ταυτότητας: Arthur Miller, Ιάκωβος Καμπανέλλης, Γιώργος Διαλεγμένος και Έλενα Πέγκα».

12.00: Παναγιώτα Μήνη: «Σύγχρονες τουρκικές ταινίες για τις πληθυσμιακές μετατοπίσεις και τις τραυματισμένες ταυτότητες από τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1919-1922».

12.00.-12.30: Συζήτηση-διάλειμμα.

12.30.-13.00: Δρώμενο φοιτητών Τμήματος Θεατρικών Σπουδών.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΚΤΗ: Γυναίκα/ Σώμα/Ετερότητα

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Κυριακός.

13.00: Δαμιανός Κωνσταντινίδης: «Ερκουλίν Μπαρμπέν – οι αναμνήσεις ενός ερμαφρόδιτου. Μια παράσταση για τη ρευστότητα της έννοιας του «φύλου» [και όχι μόνο]».

13.20: Λίνα Ρόζη: «Γυναικείες φωνές, μνήμη, Ιστορία και ταινίες τεκμηρίωσης»

13.40: Αγγελική Κορδέλλου: «Στη σκιά του Cherubini: η Μήδεια από φεμινιστική οπτική στην όπερα του εικοστού αιώνα».

14.00: Ιουλία Πιπινιά: «Η πόλη και το θέαμα: γυναίκες καλλιτέχνιδες (performers) στα θεάματα Ποικιλιών».

14.00.-14.15: Συζήτηση.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΒΔΟΜΗ: Ταυτότητες/Μύθος/Επισφάλεια

Πρόεδρος: Ιωάννα Παπαγεωργίου.

14.20: Δημήτρης Τσατσούλης: «Ρευστές ταυτότητες σε παραστάσεις του Θεόδωρου Τερζόπουλου».

14.40: Κατερίνα Αρβανίτη: «Γυναικείες σκηνοθεσίες του Αγαμέμνονα στην ελληνική σκηνή του 21ου αιώνα)».

15.00: Έλση Σακελλαρίδου: «Η Ιφιγένεια της Caridad Svich (2004) ως μοντέλο για την πλουραλιστική δυναμική της αποταυτοποιημένης σκηνικής παρέμβασης».

15.20: Μαρίσια Φράγκου: «Τάξη και (αν)ασφάλεια στο σύγχρονο βρετανικό θέατρο: οι σκηνές του πρεκαριάτου».

15.40-15.55: Συζήτηση.

16:00: Κλείσιμο διημερίδας.

*Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.theaterst.upatras.gr

Χορηγοί της Διημερίδας του τμήματος θεατρικών σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι οι εξής:

Αchaia Data, Ανώνυμη Εταιρεία Εφαρμογών Υψηλής τεχνολογίας - Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Δικτύων,

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,

Πανεπιστήμιο Πατρών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας.