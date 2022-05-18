Tρίτος στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ο Αχαιός Διονύσης Τεμπονέρας

Θεαματική επίδοση
Η Έφη Αχτσιόγλου πήρε τελικά τις περισσότερες ψήφους και βγήκε πρώτη στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ αφήνοντας στην δεύτερη θέση την Ρένα Δούρου με τον Διονύση Τεμπονέρα, τον γιο του αξέχαστου Νικου Τεμπονέρα να καταλαμβάνει την τρίτη θέση καταγράφοντας θεαματική επίδοση.
Η πρωτιά της πρώην υπουργού εργασίας έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς δεν ανήκει σε καμία τάση . Η επιλογή της χαρακτηρίζεται ως πολιτική επιλογή – και όχι επιλογή συσχετισμών- καθώς όπως λένε στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης η βάση του κόμματος έστειλε ένα μήνυμα ότι επιβραβεύει την νέα γενιά που πρωτοστατεί στα κοινωνικά θέματα.
Το ίδιο μήνυμα περιλαμβάνει και η εκλογή του Πατρινού εργατολόγου Διονύση Τεμπονέρα , ο οποίος έχει διακριθεί για τις παρεμβάσεις του στα εργασιακά θέματα.
Τα μέλη που εξελέγησαν είναι:
ΑΤΤΙΚΗ
1. ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΦΗ
2. ΔΟΥΡΟΥ ΡΕΝΑ
3. ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
4. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ
5. ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
7. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ
8. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ
9. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
10. ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
11. ΤΣΙΠΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
12. ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
13. ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
14. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ
15. ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
16. ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ
17. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
18. ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
19. ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ
20. ΤΣΙΠΡΑ ΖΑΝΕΤ
21. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
22. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΟΣ
23. ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
24. ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
25. ΣΒΙΓΚΟΥ ΡΑΝΙΑ
26. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΟΣ
27. ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
28. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
29. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
30. ΓΚΙΒΑΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
31. ΣΚΟΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
32. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
33. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
34. ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΝΝΕΤΑ
35. ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
36. ΚΡΕΤΣΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
37. ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
38. ΓΕΝΙΔΟΥΝΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
39. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
40. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
41. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
42. ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
43. ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΗΣ
44. ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΟΣ
45. ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΣ
46. ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
47. ΜΑΔΕΜΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
48. ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
49. ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
50. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
51. ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ ΖΩΗ
52. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
53. ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΤΙΝΑ)
54. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
55. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
56. ΤΣΕΚΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
57. ΜΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
58. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΥΜΙΟΣ
59. ΚΝΗΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
60. ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
61. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
62. ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
63. ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
64. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
65. ΑΡΑΠΗ- ΜΠΕΛΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ)
66. ΚΑΡΑΝΤΙΛΙΟΝ ΝΙΚΟΣ
67. ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
68. ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
69. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
70. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΗ
71. ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΦΗ
72. ΚΑΛΚΑΝΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
73. ΜΠΟΥΓΕΛΕΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
74. ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
75. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
76. ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
77. ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
78. ΓΚΟΓΚΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
79. ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
80. ΣΟΥΛΤΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
81. ΠΑΝΤΙΩΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
82. ΚΑΤΡΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ)
83. ΚΙΣΚΗΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
84. ΛΕΒΕΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
85. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
86. ΑΓΑΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
87. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
88. ΥΔΡΑΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
89. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
90. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
91. ΜΠΑΤΖΙΑ ΝΤΙΝΑ
92. ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
93. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
94. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ
95. ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
96. ΚΑΒΡΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
97. ΚΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ
98. ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
99. ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΑ
100. ΒΙΣΒΙΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
101. ΡΟΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
102. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΙΑ)
103. ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΔΑΝΑΗ
104. ΔΟΥΣΗ ΜΑΓΚΥ
105. ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ
106. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝ ΠΑΝ)
107. ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
108. ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΧΑΡΙΣ
109. ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
110. ΚΟΥΒΕΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
111. ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
112. ΛΙΑΚΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
113. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
114. ΛΟΥΚΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
115. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ ΟΛΓΑ
116. ΚΕΪΜΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
117. ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ
118. ΚΟΥΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
119. ΚΥΛΑΚΟΥ ΚΑΙΤΗ
120. ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ)
121. ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ
122. ΚΟΛΥΒΟΔΙΑΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
123. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
124. ΜΑΛΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
125. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
126. ΑΡΣΕΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ)
127. ΧΑΤΖΗΣΟΦΙΑ ΑΝΝΑ
128. ΡΟΥΜΑΝΕΑ (ΜΑΛΑΜΗ) ΜΑΓΔΑ
129. ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
130. ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΕΡΜΙΝΑ
131. ΣΤΕΦΟΥ ΟΛΓΑ
132. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
133. ΚΑΡΑΓΙΑΝNΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
134. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
135. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΥΡΑ
136. ΧΑΡΑΤΣΗ ΛΕΛΟΥΔΑ (ΛΟΥΛΑ)
137. ΚΟΡΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
138. ΑΘΑΝΙΤΗ ΟΛΓΑ
139. ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
140. ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
141. ΒΕΡΕΛΗ ΒΑΣΩ
142. ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
143. ΣΙΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΉ
144. ΠΑΝΔΗ ΣΟΦΙΑ
145. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΤΑΝΙΑ)
146. ΧΑΝΤΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ
147. ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
148. ΚΥΡΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
149. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
150. ΜΗΤΣΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
1.ΒΑΤΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
2.ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3.ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
4.ΓΟΥΛΙΑΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
5.ΠΕΡΚΑ ΠΕΤΗ
6.ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8.ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
7.ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
9.ΚΟΥΤΑ ΑΝΝΑ
10.ΤΣΙΑΪΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
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