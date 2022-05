Τζόις – Τίμοθι Ράντοτσικ: Ανατροπή στο θρίλερ της έπαυλης– «Δεν δολοφονήθηκε»

Η έρευνα του ιδιωτικού ερευνητή Χάρη Βεραμόν φέρνει ανατροπή στην υπόθεση του φρικτού θανάτου του 27χρονου Γάλλου χορευτή Τζόις-Τίμοθι Ράντοτσικ, o σκελετός του οποίου είχε εντοπιστεί τον Μάιο του 2021 στην έπαυλη Μαυρομιχάλη στον Πειραιά. Η έρευνά του καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο άτυχος νεαρός μπήκε μόνος του στην υδατοδεξαμενή που έμελλε να γίνει ο υγρός τάφος του!



Σύμφωνα με τον Έλληνα «Ηρακλή Πουαρό» του διαδικτύου Χάρη Βεραμόν, ο οποίος δημιούργησε την εκπομπή «Ιχνη στο σκοτάδι» που αναζητεί τις λύσεις σε υποθέσεις εξαφάνισης ή μυστηριώδεις δολοφονίες, κανείς δεν έριξε στη δεξαμενή τον Τζόις-Τίμοθι Ράντοτσικ. Αντίθετα, όλα δείχνουν ότι μπήκε μόνος του, στην προσπάθειά του να γλιτώσει από άτομα που τον καταδίωκαν και με τα οποία φέρεται ότι προηγουμένως είχε διαπληκτιστεί, για λόγο άγνωστο μέχρι στιγμής.

«Εμείς πήραμε 110 φωτογραφίες, τις οποίες αναλύσαμε με ειδικά προγράμματα και με τη βοήθεια γλωσσολόγου, προκειμένου να δούμε επακριβώς τη σημασιολογία των εγχάρακτων μηνυμάτων και να μπορέσουμε να ανακτήσουμε τις λέξεις και τις προτάσεις που έγραψε ο 27χρονος.

Ένα από τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε είναι ότι ο Τζόις μπήκε μόνος του στην υδατοδεξαμενή. Κι αυτό γιατί έγραψε ότι έτρεχε μες στη νύχτα και μπήκε εκεί για να ξεφύγει. Σε άλλο σημείο έγραψε ”ήθελα να μείνω ζωντανός”. Δεν εννοούσε, λοιπόν, τη στιγμή που βρισκόταν μέσα στη δεξαμενή, αλλά μια άλλη χρονική στιγμή που έτρεχε για να ξεφύγει. Επίσης, χάραξε με πέτρα τη φράση “no exit”, που σημαίνει ότι δεν υπήρχε διέξοδος» ανέφερε ο Χάρης Βεραμόν και πρόσθεσε: «Εξάλλου δεν εντοπίστηκαν κατάγματα στον σκελετό, κάτι που σημαίνει ότι δεν τον έριξε κάποιος στην υδατοδεξαμενή. Παρ’ όλα αυτά, οι διώκτες του, οι οποίοι τον είδαν να μπαίνει εκεί, θα μπορούσαν να κάνουν κάτι για να τον σώσουν. Ο 27χρονος χάραξε δύο ονόματα. Το ένα έχουμε καταφέρει να το ταυτοποιήσουμε, το άλλο είναι υπό διερεύνηση. Αναφέρεται σε πρόσωπα που διέμεναν στο πανδοχείο του και τα γνώριζε».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμα ένα σημαντικό εύρημα αφορά το σακίδιο του αδικοχαμένου χορευτή, το οποίο δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής και ενδεχομένως να «ξεκλείδωνε» όλα τα μυστικά γύρω από τον θάνατό του.

«Η φράση «Bag on the top of a beach», που είχε χαράξει ο 27χρονος τουλάχιστον δύο φορές, αφορά το σακίδιό του. Προσπαθούσε να πει σε όσους τον βρουν πού βρίσκεται. Κάτω από τη φράση υπάρχει και ένα σχέδιο που προσδιορίζει τη θέση του σακιδίου. Προσπάθησε να κάνει την κλίση που έχει αρχιτεκτονικά το κτίριο όπου το άφησε. Εμείς βρήκαμε μια δορυφορική φωτογραφία, η οποία είναι τραβηγμένη στις 28 Αυγούστου 2020 (σ.σ.: το θύμα εξαφανίστηκε στις 21 Αυγούστου 2020 και ο σκελετός του εντοπίστηκε έπειτα από εννέα μήνες!), στην οποία διακρίνεται ένα σακίδιο στο μπροστινό κτίριο που είναι κοντά στην παραλία. Εκεί ανέβαινε συνήθως για να κάνει γιόγκα» αποκάλυψε ο κ. Βεραμόν και πρόσθεσε: «Σίγουρα κάτι υπήρχε στο σακίδιο. Όταν πήγαμε εμείς, δεν το εντοπίσαμε, αλλά μέσα από τη δορυφορική φωτογραφία και το σχέδιο της δεξαμενής καταφέραμε να βρούμε ότι το θύμα αναφερόταν στο κτίριο αυτό. Το σίγουρο είναι ότι κανείς δεν έδωσε σημασία σε αυτό το σχέδιο και νόμιζαν ότι ήταν μια γραμμή που απλά τράβηξε ο 27χρονος».

Σύμφωνα με τον ιδιωτικό ερευνητή, όταν ο άτυχος χορευτής συνειδητοποίησε ότι δεν πρόκειται να επιζήσει, χάραξε στα τοιχώματα της δεξαμενής την τελευταία επιθυμία του, που δεν ήταν άλλη από το να δοθεί το δαχτυλίδι του σε έναν «καρδιακό» φίλο του. «Το δαχτυλίδι αυτό δεν εντοπίστηκε και αυτό είναι, επίσης, πολύ περίεργο» επισήμανε, συμπληρώνοντας πως από την ανάκτηση των εγχάρακτων μηνυμάτων προκύπτει ότι ο Ράντοτσικ καθόταν σε ένα σημείο της δεξαμενής όπου τον «χτυπούσε» ο ήλιος και προσπαθούσε να βρει έντομα. «Ουσιαστικά, όμως, προσπαθούσε να “τραφεί” από τον ήλιο και τις ανάσες του, γιατί έκανε γιόγκα-διαλογισμό» κατέληξε.

Ο νεαρός χορευτής από το Ρόσμπουργκ της Γαλλίας είχε έρθει στη χώρα μας για διακοπές στις 5 Ιουλίου του 2020 και εξαφανίστηκε μυστηριωδώς στις 21 Αυγούστου, έχοντας ενημερώσει πιο πριν ότι θα πήγαινε για διαλογισμό.

Στις 7 Μαΐου πέρυσι, παιδιά που έπαιζαν στα μισογκρεμισμένα κτίρια της πρώην έπαυλης Μαυρομιχάλη εντόπισαν μέσα στην υδατοδεξαμενή έναν ανθρώπινο σκελετό και ειδοποίησαν έντρομα τους γείτονες, οι οποίοι με τη σειρά τους ενημέρωσαν την Αστυνομία. Τα οστά εστάλησαν για ταυτοποίηση DNA και λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι ανήκουν στον αδικοχαμένο Τζόις, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, η οποία ήλπιζε να βρεθεί ζωντανός.

