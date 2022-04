Ολοι βλέπουν Bridgerton: Ρεκόρ τηλεθέασης αγγλόφωνης σειράς στο Netflix, «σκίζει» ο sexy υποκόμης!

Το «Bridgerton» σηματοδοτεί τη δεύτερη σειρά της πανίσχυρης Σόντα Ράιμς. Η Ράιμς είναι η δημιουργός και παραγωγός της δραματικής σειράς του Netflix «Inventing Anna», η οποία έφτασε λίγο κάτω από 29 εκατομμύρια ώρες τηλεθέασης το χρονικό διάστημα μεταξύ 21 μέχρι 27 Μαρτίου 2022. Επιπλέον, είναι η δημιουργός πολύκροτωων σειρών όπως τα «Grey’s Anatomy», «How to Get Away With Murder» και «Scandal».

Το «Bridgerton» όπως έχει ήδη ανακοινωθεί οδεύει για τρίτη και τέταρτη σεζόν.