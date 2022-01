Μέσω Spotify έγινε ο δημοφιλέστερος νέος Ελληνας συνθέτης στον κόσμο, είναι Σπαρτιάτης

Δηλώνει πως βιοπορίζεται άνετα αλλά δεν είναι πλούσιος, λατρεύει τους Pink Floyd, Queen, Beatles αλλά και το Φοίβο Δεληβοριά. Ο Χρήστος Χριστοδούλου από τη Σπάρτη, σύμφωνα με το Spotify μετράει γύρω στις 11,4 εκατομμύρια ακροάσεις, από 149 διαφορετικές χώρες, νούμερα που δεν έχει φθάσει κανένας άλλος στο είδος του. Όπως εξήγησε στο Αθηνόραμα, γνωρίζει καλά πως όλο αυτό βασίζεται στα βιντεοπαιχνίδια και πως η απήχηση οφείλεται κυρίως στην παντοδυναμία της Αμερικής λόγω της τεράστιας βιομηχανίας του gaming και της έντονης καταναλωτικής κουλτούρας. Ακολουθούν η Γαλλία, η Βρετανία· ο Καναδάς, η Γερμανία επίσης. Κι από εκεί και πέρα, κάποιες από τις σκανδιναβικές χώρες όπως εξηγεί. Μέσω Spotify η δουλειά του περνάει σε 15 διαφορετικές πλατφόρμες. Παρόλ’ αυτά το όνειρό του είναι ένας δίσκος αφιερωμένος στην καταγωγή του από τη Σπάρτη. Ο οποίος να αρθρώνεται σε 4 διαφορετικά μέρη: songs of the mountain (για τον Ταΰγετο), songs of the river (για τον Ευρώτα), songs of orange και songs of olive (για το πορτοκάλι και την ελιά). Με συνθέσεις επηρεασμένες από τις παραδοσιακές μελωδίες της περιοχής και τα πανηγύρια της. Ως τώρα έχει γράψει από μουσική δωματίου και καθαρό heavy metal, έως ηλεκτρονικά και electro-rock, μέχρι και EDM ή κάτι που προσεγγίζει στο hip hop. Πρόκειται για ένα μουσουργό προγραμματιστή, του οποίου το όνομα στη χώρα μας είναι μάλλον άγνωστο.