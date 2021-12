Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Anubis «Η Νύχτα του Κυνηγού»

Οι Εκδόσεις Anubis αποχαιρετούν το 2021 με μια νέα κυκλοφορία, από το βασίλειο φαντασίας των Forgotten Realms, το μυθιστόρημα με τίτλο «Η Νύχτα του Κυνηγού», πρώτο βιβλίο της τριλογίας «Companions Codex» από την πένα του πολυδιαβασμένου R.A. Salvatore.

Με τη Συντροφιά της Χολ συγκεντρωμένη για ακόμη μία φορά, ο Ντριτζτ Ντο Έρντεν πίστευε πως είχε αποτινάξει το σκοτάδι που τον περιέζωνε. Αλλά το σκοτάδι δε φεύγει τόσο εύκολα. Υπακούοντας στο κάλεσμα της θεάς Λοθ, η Μητέρα Μάτρον Κουένθελ Μπένρε ετοιμάζει ένα μεγαλειώδες σχέδιο για να τσακίσει τον Ντριτζτ, ένα σχέδιο που θα συγκλονίσει το Συμβούλιο των Οκτώ της Μεντζομπεράντζαν.

Συρμένος πίσω στον υπόγειο κόσμο των ντρόου παρά τη θέλησή του, ο δολοφόνος Αρτέμιος Εντρεράι καταριέται τον Ντριτζτ, αλλά διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να ξεχάσει τις χάρες που οφείλει στον πάλαι ποτέ εχθρό του. Δεσμευμένος να σώσει έναν παλιό φίλο από μια μοίρα χειρότερη από εκείνη του θανάτου, ο πολυμήχανος ντρόου Ντριτζτ δεν έχει άλλη επιλογή παρά να οδηγήσει τη μόλις επανενωμένη Συντροφιά προς το βαθύτερο σκοτάδι, μες στα σπλάχνα του Γκόντλγκριμ, πέρα από τους νεκροζώντανους που στοιχειώνουν τις αίθουσές του, προς ένα νέο κύκλο μπελάδων…

Ακολουθώντας το αναγνωρισμένο από κριτικούς και φανατικούς αναγνώστες μυθιστόρημα «Οι Σύντροφοι», ο συγγραφέας best seller των New York Times, R.A. Salvatore προσφέρει μια κλασική περιπέτεια του Ντριτζτ γεμάτη με διαβολικούς ντρόου, σκηνές μάχης που κόβουν την ανάσα και υπόθεση όλο ανατροπές, που θα σας κρατήσει σε αγωνία μέχρι την τελευταία σελίδα.

Από τις Εκδόσεις Anubis επανακυκλοφόρησαν μέσα στη χρονιά με νέα εξώφυλλα τα βιβλία των σειρών «The Dark Elf Trilogy», «The Icewind Dale Trilogy», «Legacy of the Drow» και «Paths of Darkness» που αποτελούν τα 13 πρώτα βιβλία της σειράς «The Legend of Drizzt», με πρωταγωνιστή τον διάσημο drow ranger Ντριτζτ Ντο Έρντεν.

Το ταξίδι των εκδόσεων Anubis στο βασίλειο φαντασίας των Forgotten Realms θα συνεχιστεί και τη νέα χρονιά με τα επόμενα βιβλία της τριλογίας «Companions Codex», ενώ τους πρώτους μήνες του 2022 θα κυκλοφορήσουν με νέα εξώφυλλα οι τριλογίες «The Sellswords» και «The Hunter’s Blades» του R.A. Salvatore.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα βιβλία των Forgotten Realms έχουν πουλήσει 30 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και 200.000 αντίτυπα στη χώρα μας.

Έγραψαν για το βιβλίο:

«Δράση, γρήγορος ρυθμός και χαρακτήρες που όλοι γνωρίζουμε τόσο καλά που δε χρειάζονται συστάσεις!» – strangecurrencies.org

«Σε όλο το βιβλίο θαύμαζα τη δυνατότητα του Salvatore να ισορροπεί τόσο πολλούς χαρακτήρες, καταφέρνοντας ταυτόχρονα να αποδίδει καθέναν τους με ξεχωριστή φωνή. Ίσως το καλύτερό του βιβλίο.» – sfcrowsnest.info

Τη μετάφραση του βιβλίου του R.A. Salvatore έχουν κάνει οι Βασίλης Αθανασόπουλος και Τζένη Χιονίδη.

Σελίδες: 480.