To «Χριστουγεννιάτικο Κοντσέρτο 2021- Tv edition» της Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας

Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι προετοιμασίες για την παρουσίαση του «Χριστουγεννιάτικου Κοντσέρτου 2021- Tv edition» της ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ, που θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη του Περιφερειακού τηλεοπτικού σταθμού «IONIAN Tv», 24 Δεκεμβρίου στις 9 το βράδυ και 26 Δεκεμβρίου στις 8.30 το βράδυ.

Η φετινή παραγωγή, που για δεύτερη χρονιά λόγω της πανδημίας δεν θα γίνει με την παρουσία κόσμου, θα περιλαμβάνει καινούργιες και παλαιότερες ερμηνείες, με σολίστ, Χορωδίες, Ορχήστρες και το Θεατρικό εργαστήρι του Οργανισμού.

Μεταξύ των άλλων, θα ακουστούν επίκαιρες ερμηνείες από τους σολίστ, Ήρα Ζέρβα soprano (πιάνο: Φρίξος Μόρτζος), Αλέξανδρο Μποτίνη βιολοντσέλο, Απόστολο Τσέφο ακορντεόν και Σέργιο Σοϊλέ φλάουτο, ενώ θα μετάσχει και η τάξη σύγχρονου τραγουδιού του Ωδείου της «Πολυφωνικής» με την διδασκαλία της Χρύσας Πανταζοπούλου.

Στις καινούργιες εγγραφές, συμπεριλαμβάνεται και το παραδοσιακό στοιχείο των Χριστουγέννων, με τη συμμετοχή της Ορχήστρας Παραδοσιακής Μουσικής «Ηλιοδωρία» της «Πολυφωνικής» (Διεύθυνση: Γιάννης Παναγιωτόπουλος) από κοινού με το Θεατρικό Εργαστήρι ενηλίκων- ανηλίκων του Οργανισμού (Διεύθυνση: Αθηνά Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου). Καινούργιες ερμηνείες θα παρουσιάσουν επίσης η Παιδική Χορωδία (Διεύθυνση: Αρετούσα Νικολοπούλου, πιάνο: Μαρίνα Μυλωνά) και το Ορχηστρικό Σχήμα «VIBRATO» (Διεύθυνση: Γιώργος Αθανασακόπουλος).

Η φετινή παραγωγή και παρουσίαση, του επιτυχημένου θεσμού χρόνων, θα γίνει με την αιγίδα και την οικονομική επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού- Αθλητισμού, με την συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Μεγάλοι χορηγοί της φετινής παραγωγής θα είναι η ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ, η FERRY CENTER Γ.ΤΕΛΩΝΗΣ ΕΠΕ και η ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ.

Χορηγικά επίσης θα υποστηρίξουν το Κοντσέρτο, ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, το s/m ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, η PHARMA GROUP, τα οπτικά ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ και οι επιχειρήσεις ΚΑΛΛΙΣΤΡΟΣ και SAMMI recording.

Mεγάλος χορηγός επικοινωνίας: THE BESΤ. Χορηγοί επικοινωνίας, οι εφημερίδες: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΑΧΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, οι ιστοσελίδες: THE BEST, PELOP.gr, PATRAS EVENTS.GR, KIRIX.gr, ΤΑΧΙΑR.gr και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί: ΕΡΤ ΠΑΤΡΑΣ, ΑΝΤ1 RADIO PATRAS, ΡΑΔΙΟ ΓΑΜΜΑ και ΡΑΔΙΟ ΠΑΤΡΑ.