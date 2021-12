Συνεχίζονται οι γιορτινές εκδηλώσεις του Δήμου Πατρέων με συναυλίες και καραγκιόζη

Οι εκδηλώσεις που διοργανώνει φέτος ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων για τον εορτασμό των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, με γενικό τίτλο «Χριστούγεννα είναι…», συνεχίζονται με την πραγματοποίηση θεματικών ενοτήτων, χορευτικών, μουσικών και χορωδιακών δρώμενων.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα κρατήσει έως και τη Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2022.

Στη Θεματική ενότητα των συναυλιών, απόψε Δευτέρα 20/12 στην Αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου στις 20:00, πραγματοποιείται συναυλία με τους Μ. Σαφάροβα (βιολί), Γ. Τόκαρεβ (βιολί), Ρ. Σμαγκούλοβ (βιόλα),Ν. Κομισσάροβ (τσέλο) και Β. Καραπετιάν (μπάσο) σε έργα E. Elgar : Serenade, P. Tchaikovsky : Valse, I. Brahms Hungarian dances No 2, No 5, Ι .Strauss : «Tales from the Vienna Woods», At Christmas time - Around the world.

Είσοδος με προσκλήσεις από το Δημοτικό Ωδείο - τηλ: 2610 271 087.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Αίθουσα εκδηλώσεων Δημοτικού Ωδείου - ώρα 20:00

“ALL THAT JAZZ”

G. Gershwin – J. Heifetzen : (3) Preludes, N. Karjinsk : Jazz, W. Grosz : Jazz band, I. Frolov : Piece in Blues Style, G. Gershwin – J. Heifetz : Suite from “Porgy and Bess”, S. Joplin : Ragtime

Συμμετέχουν οι: Γ. Μαυρίδης (βιολί), Ν. Μεταξά (πιάνο)

Είσοδος με προσκλήσεις από το Δημοτικό Ωδείο τηλ: 2610 271 087.

Θεματική Ενότητα θεάτρου Σκιών

ΤΡΙΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Εργατικό Κέντρο Πάτρας (Κολοκοτρώνη 20) - ώρα 18:00

Παράσταση θεάτρου Σκιών - «Τα μπαλωμένα Χριστούγεννα»

Με τον Κώστα Μακρή

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

TΕΤΑΡΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Εργατικό Κέντρο Πάτρας (Κολοκοτρώνη 20) - ώρα 18:00

Παράσταση θεάτρου Σκιών - «Ο Καλικάντζαρος που δεν ήθελε να είναι καλικάντζαρος»

Με τον Χρήστο Καλπουζάνη

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Εργατικό Κέντρο Πάτρας (Κολοκοτρώνη 20) - ώρα 18:00

Παράσταση θεάτρου Σκιών - «Το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο του Καραγκιόζη»

Με τον Κων/νο Λαλιώτη

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Εργατικό Κέντρο Πάτρας (Κολοκοτρώνη 20) - ώρα 18:00

Παράσταση θεάτρου Σκιών - «Τα Χριστούγεννα του Παπαδιαμάντη»

Με τον Μπάμπη Μακρή

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

Μουσικοχορευτικό Χριστουγεννιάτικο Πρόγραμμα

TΕΤΑΡΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 - ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ώρα 19:30

Μουσικοχορευτικό - Χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα στο χριστουγεννιάτικο χωριό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τραγούδια από την ορχήστρα και την χορωδία του χορευτικού με εορταστικό χαρακτήρα στο πνεύμα των ημερών και το χορευτικό θ΄ αποδώσει παραδοσιακά έθιμα των Χριστουγέννων.