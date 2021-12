Σύνδρομο Σταχτοπούτα: Ποια σχεδιάστρια επηρέασε παγκοσμίως τα φετινά παπούτσια των γιορτών;

Πρώτες πρώτες τα φόρεσαν οι διασημότερες κοκέτες της υφηλίου: Ριάνα, Μπέλα και Τζίτζι Χαντίντ, Κιμ Καρντάσιαν, Κάιλι Τζένερ, Ντούα Λίπα, Ρόζι Χάντιγκτον, Ελσα Χοσκ, Χέιλι Μπίμπερ . Πρόπερσι η 34χρονη σήμερα Αμίνα βραβεύτηκε στη Νέα Υόρκη ως Best Footwear Designer of the Year αλλά φέτος η επιρροή της «φάνηκε» ορμητικά στην ευρύτερη αγορά. Τα εν λόγω υποδήματα, στην αυθεντική τους εκδοχή, φιγουράρουν στα κορυφαία πολυκαταστήματα και concept stores του κόσμου και στις πιο ενημερωμένες luxury μπουτίκ του διαδικτύου. Στην Ελλάδα τα είδαμε στην Καλογήρου με τιμές 800 ευρώ και άνω. Αδιαμφισβήτητα ταιριάζουν υπέροχα με τα επίσημα φορέματα ή κοστούμια των γιορτών και κολακεύουν μοναδικά το πόδι. Μιλάμε για τη new generation της shoe fashion όπως κάποτε τη δίδαξαν ο Blahnik και ο Louboutin. Κάπως έτσι δεν πρέπει να ήταν το γοβάκι της Σταχτοπούτας;