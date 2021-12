Το περιοδικό Empire ψήφισε τις 20 καλύτερες ταινίες που προβλήθηκαν το 2021

Πιστό, όπως κάθε χρόνο, στο ραντεβού του το Bρετανικό κινηματογραφικό περιοδικό Empire έδωσε κι αυτό την δική του λίστα με τις 20 καλύτερες ταινίες του 2021 που σε λίγο καιρό μας αποχαιρετά.

Όπως γράφει το flix.gr, όλο το προσωπικό του μηνιαίου περιοδικού ψήφισε τις δικές του καλύτερες ταινίες και από εκεί έβγαλαν μια πιο by the book και αναμενόμενη λίστα από οποιεσδήποτε άλλες θα δείτε φέτος, με εκείνες τις ταινίες «που μας ενθουσίασαν, σόκαραν, χαροποίησαν, τρόμαξαν και μας ενέπνευσαν σε μια άλλη δύσκολη χρονιά», όπως χαρακτηριστικά τονίζει το έντυπο που μπορεί κάποιος να βρει και στην Πάτρα.

Στην κορυφή της λίστας του Empire και καλύτερη ταινία του 2021 βρίσκεται το «Dune» του Ντενί Βιλνέβ που είδαμε και στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare ενώ ακολουθούν 3 Οσκαρικές ταινίες που διακρίθηκαν στην απονομή των βραβείων της Ακαδημίας που έγινε με καθυστέρηση τον περασμένο Απρίλιο. Πρόκειται για το «Sound of Metal» του Darius Marderμε την καταπληκτική ερμηνεία του Ριζ Άχμεντ στη 2η θέση (τιμήθηκε με 2 Όσκαρ καλύτερου ήχου και μοντάζ), το Αμερικανοκορεάτικο «Minari» που πρόβαλλε στην Πάτρα πριν λίγο καιρό η Κινηματογραφική Λέσχη (3η θέση) και τη «Χώρα των Νομάδων» της Κλόι Ζάο με την Φράνσις ΜακΝτόρμαντ στην 4η θέση, μία ταινία που σάρωσε τα κυριότερα Όσκαρ της δύσκολης λόγω της πανδημίας, χρονιάς του 2020.

Στην 20η θέση της λίστας με τις καλύτερες ταινίες του 2021 που συνέταξε το Empire, φιγουράρει το «Summer of Soul» του Ahmir "Questlove" Thompson, ένα εξαιρετικό Αμερικάνικο ντοκιμαντέρ που είχε κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ ανεξάρτητου κινηματογράφου του Σάντανς και αφορά στο Harlem Cultural Festival του 1969.

Η λίστα με αντίστροφη μέτρηση από το 19 έως το 1 έχει ως εξής:

19. Barb & Star Go to Vista Del Mar

18. Censor

17. Promising Young Woman

16. Shiva Baby

15. Annette

14. The Father

13. Petite Maman

12. Pig

11. The Green Knight του Ντέιβιντ Λοόυερι

10. The Power of the Dog

9. Another Round

8. Titane

7. The Mitchells vs the Machines

6. Palm Springs

5. West Side Story του Στίβεν Σπίλμπεργκ

4. Nomadland

3. Minari

2. Sound of Metal

1. Dune.