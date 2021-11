Ανακοινώσεις Μητσοτάκη για νέα μέτρα στο Υπουργικό Συμβούλιο ενόψει Χριστουγέννων

Σε ανακοινώσεις μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, μετά την εμφάνιση της νέας μετάλλαξης Όμικρον, αλλά κι ενόψει και των γιορτών θα προχωρήσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εισαγωγική του ομιλία στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Σημειώνεται ότι το υπουργικό συνεδριάζει στις 11.000 με αντικείμενο νομοσχέδια των υπουργείων Ανάπτυξης, Εργασίας, Οικονομικών, Μετανάστευσης και Δικαιοσύνης.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Επίσης το απόγευμα και συγκεκριμένα στις 18:00, ο πρωθυπουργός θα λάβει μέρος σε διαδικτυακή συζήτηση με τίτλο «Climate Change: An Existential Crisis» που διοργανώνει το The Harvard Business School Club of Greece (HBS Club) με τη συμμετοχή του προέδρου του Δικτύου Λύσεων Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ Jeffrey D. Sachs, της διευθύνουσας συμβούλου του ΔΝΤ που είναι επικεφαλής των οικονομικών πολιτικών και προγραμμάτων για την κλιματική αλλαγή παγκοσμίως Kristalina Georgieva και του εκτελεστικού αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ηγείται των πολιτικών και των προγραμμάτων για την κλιματική αλλαγή στην Ευρώπη Frans Timmermans.

Πηγή: skai.gr