Ο Νικολόπουλος αποκαλύπτει επιστολή στον Πούτιν για την υποθεση των Τεμπών

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Νικολόπουλος, το αίτημα αφορά τη δυνατότητα παροχής δορυφορικού υλικού που θα μπορούσε να αποτυπώσει εάν και ποια υλικά φορτώθηκαν σε συγκεκριμένες αμαξοστοιχίες πριν από τη μοιραία σύγκρουση. Ο Νίκος Νικολόπουλος τόνισε ότι δεν πρόκειται για μια άτυπη ή συμβολική ενέργεια, αλλά για κίνηση που εντάσσεται σε ευρύτερη προσπάθεια συλλογής αποδεικτικών στοιχείων.

Μιλώντας σε εκπομπή του militaire.gr και στον Πάρι Καρβουνόπουλο, ο πρώην υπουργός υποστήριξε ότι η πρωτοβουλία δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα, αλλά προέρχεται από ομάδα Ελλήνων δικηγόρων, οι οποίοι –όπως είπε– έχουν ήδη κινηθεί νομικά, απευθυνόμενοι στη ρωσική πλευρά.

Την ύπαρξη επιστολής που, όπως ανέφερε, έχει αποσταλεί προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, με αίτημα τη διερεύνηση μέσω δορυφορικών δεδομένων της τραγωδίας στα Τέμπη , αποκάλυψε ο Νίκος Νικολόπουλος

Σε νεότερη ανακοίνωσή του ο κ. Νικόλοπουλος αναφέρει:

"Ποτέ δεν ομιλώ με υπαινιγμούς ούτε με μισόλογα.

Σήμερα δηλώνω με ευθύνη, με μέτρο, αλλά και με αλήθεια τα εξής : «Η επιστολή υπάρχει – και η αλήθεια δεν θάβεται. Δεν έχει καμμία σχέση η κ.Καρυστιανου και η Μ.Γρατσια, οι οποίες άλλωστε προ πολλού καιρού οπωσ είχε διαρρεύσει θα ζητούσαν το σχετικό video από τον Ελον Μασκ. Προσωπικα δεν συμμετείχα στην συγγραφή ούτε στην αποστολη της επιστολής προς τον Πρόεδρο Πούτιν »

Τις τελευταίες ημέρες παρακολουθούμε όλοι μια οργανωμένη προσπάθεια στοχοποίησης.

Επιθέσεις, υπαινιγμούς, δηλητήριο.

Στόχος τους δεν είναι άλλος από τη Μαρία Καρυστιανού.

Μια μάνα που έχασε το παιδί της στα Τέμπη.

Μια γυναίκα που δεν ζήτησε αξιώματα, δεν ζήτησε ρόλους, δεν ζήτησε δημοσιότητα.

Ζήτησε μόνο αλήθεια και δικαιοσύνη.

Και γι’ αυτό προσπαθούν να τη ρίξουν σε ένα ναρκοπέδιο.

Να τη φοβίσουν.

Να την κουράσουν.

Να τη σιωπήσουν.

Δεν θα τους περάσει.

Γιατί όσο επιτίθενται σε ανθρώπους σαν τη Μαρία Καρυστιανού,τόσο αποκαλύπτεται ότι κάποιοι φοβούνται την αλήθεια.

Και σήμερα, φίλες και φίλοι,είμαι εδώ για να σας πω κάτι ξεκάθαρα:

Υπάρχει επιστολή.

Η επιστολή υπάρχει και είναι πραγματική.

Και γνωρίζω το περιεχόμενό της.

Δεν γράφτηκε για εντυπώσεις.Δεν γράφτηκε για πολιτικά παιχνίδια.

Γράφτηκε γιατί στην Ελλάδα, δύο χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών,υπάρχουν ακόμη σκοτεινά σημεία που δεν απαντήθηκαν.

Η επιστολή αυτή απευθύνεται σε ανώτατο διεθνή επίπεδο.Και αυτό από μόνο του λέει πολλά.

Τι περιγράφει;Όχι θεωρίες.Όχι φήμες. Γεγονότα.

Περιγράφει ότι κρίσιμο οπτικό υλικό από σταθμούς και διαδρομές της εμπορικής αμαξοστοιχίας δεν παραδόθηκε ποτέ εγκαίρως.

Ότι υλικό το οποίο όφειλε να υπάρχει, εξαφανίστηκε από τα συστήματα.

Και ότι, με τρόπο που γεννά περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις,κάποια αποσπασματικά στοιχεία επανεμφανίστηκαν πολύ αργότερα,χωρίς να μπορεί να πιστοποιηθεί τι προηγήθηκε και τι αλλοιώθηκε.

Περιγράφει επίσης ότι ηχητικά δεδομένα επικοινωνιών – κρίσιμα για την ανασύνθεση της αλήθειας –δεν έφτασαν ποτέ ανέπαφα και πλήρη στη Δικαιοσύνη.

Και εδώ αρχίζει το πραγματικά βαρύ κομμάτι.

Γιατί μέσα από όλα αυτά,διαμορφώνεται μια εύλογη και διάχυτη υποψία:

ότι ίσως υπήρχε φορτίο που δεν είχε δηλωθεί,και ότι αυτό το φορτίο δεν ήταν απλό εμπορικό υλικό.

Δεν μιλάμε για σενάρια.

Μιλάμε για ερωτήματα που δεν απαντήθηκαν ποτέ επίσημα.

Και γι’ αυτό, η επιστολή ζητά κάτι που σε μια κανονική δημοκρατία θα έπρεπε να έχει γίνει από την πρώτη στιγμή:

ανεξάρτητη, τεχνική, διεθνή συνδρομή, χωρίς πολιτικές εξαρτήσεις , χωρίς κυβερνητικό έλεγχο

Όχι για να υποκατασταθεί η ελληνική Δικαιοσύνη.

Αλλά για να θωρακιστεί η αλήθεια.

Και θέλω να είμαι απολύτως σαφής:

Δεν λέω σήμερα όλα όσα γνωρίζω.

Δεν αποκαλύπτω σήμερα όλη την επιστολή.

Την έχω.

Και όταν έρθει η ώρα, θα αποκαλύψω και άλλο μέρος της.

Γιατί η αλήθεια δεν πετιέται στον αέρα.

Η αλήθεια λέγεται όταν πρέπει και όπως πρέπει.

Ας αναρωτηθούμε όμως όλοι κάτι απλό:

Σε ποια χώρα χρειάζεται να ζητείται διεθνής τεχνική βοήθεια για να διερευνηθεί ο θάνατος 57 ανθρώπων;

Σε ποια δημοκρατία χάνονται βίντεο, αλλοιώνονται στοιχεία και κανείς δεν λογοδοτεί πολιτικά;

Και κυρίως:

Ποιον ενοχλεί η πλήρης αλήθεια για τα Τέμπη;

Γιατί όποιος επιτίθεται σε μανάδες, όποιος λοιδορεί ανθρώπους που ζητούν δικαιοσύνη, όποιος πανικοβάλλεται όταν ακούει τη λέξη «διερεύνηση», δεν φοβάται τη συκοφαντία.

Φοβάται την αλήθεια.

Και να το πούμε καθαρά:

Η Δημοκρατία δεν κινδυνεύει από τα ερωτήματα.

Κινδυνεύει από τις σιωπές.

Η Δικαιοσύνη δεν προσβάλλεται από τη διερεύνηση.

Προσβάλλεται από τη συγκάλυψη.

Εμείς θα συνεχίσουμε.

Χωρίς κραυγές.

Χωρίς φόβο.

Χωρίς εκπτώσεις.

Γιατί τα Τέμπη δεν είναι παρελθόν.

Είναι ανοιχτή πληγή.

Και η αλήθεια, όσο κι αν την καθυστερούν,πάντα βρίσκει τον δρόμο της."