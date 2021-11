Δύο παιδικά Χριστουγεννιάτικα βιβλία βγήκαν από τις εκδόσεις Anubis

Οι Εκδόσεις Anubis κυκλοφορούν δύο παιδικά βιβλία που είναι ιδανικά για τα παιδιά τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Το πρώτο είναι η εικονογραφημένη ιστορία των Helen Ford και Louise Holmes και μετάφραση Δώρας Γιακουμή, «Forever Friends: Εκεί όπου η μαγεία γεννιέται».

Εικονογράφηση: Lizzie Walkley.

Ο Αϊ-Βασίλης κάνει δώρα σε όλους…. άραγε όμως ο ίδιος έχει πάρει ποτέ κάποιο δώρο;

Ακολούθησε το Αρκουδάκι σε αυτή την τρυφερή ιστορία, που θα το οδηγήσει να ανακαλύψει την πραγματική μαγεία των γιορτών.

Μια γιορτινή ιστορία γραμμένη σε στίχους, για παιδιά και για όσους νιώθουν παιδιά!

Σειρά: Forever Friends

Τίτλος πρωτοτύπου: Forever Friends: When Magic Really Happens

Ηλικίες: έως 10 ετών

Από τις Εκδόσεις Anubis κυκλοφορεί και η εικονογραφημένη ιστορία της σειράς Forever Friends, με τίτλο «Forever Friends: Ένα Μαγικό Αστέρι».

Εκείνη τη χρονιά που το Άστρο των Χριστουγέννων έχασε τον δρόμο της επιστροφής μετά τη Θεία Γέννηση, κατέληξε... πού;

Μια τρυφερή ιστορία για όσους θέλουν λίγη μαγεία στη ζωή τους και στη ζωή των αγαπημένων τους!

Είναι μία Εικονογραφημένη ιστορία με σκληρό εξώφυλλο και αστραφτερές λεπτομέρειες!

Συγγραφείς: Ruth Turner, Tracey Corderoy

Εικονογράφηση: Simon Taylor-Kielty

Μετάφραση: Δώρα Γιακουμή

Ηλικίες: έως 7 ετών.

Κυκλοφορούν και στα Πατρινά βιβλιοπωλεία.