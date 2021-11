Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ επανεμφανίστηκε μετά από πολύ καιρό, σε τελετή βραβείων στο Μονακό

Ο αγαπητός Αμερικανός ηθοποιός Ρόμπερτ Ρέντφορντ πραγματοποίησε την περασμένη Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 μία δημόσια εμφάνιση μετά από πολύ καιρό και πραγματικά ήταν πολύ λαμπερός ντυμένος στα λευκά και έχοντας στο πλάι του τη δεύτερη σύζυγο του, την Γερμανίδα εικαστικό Σίμπιλ Ζάγκαρς.

Ο πάντα χαμογελαστός αλλοτινός γόης του Χόλιγουντ, ιδρυτής του Ινστιτούτου και του Φεστιβάλ του Σάντανς και μάχιμος περιβαλλοντολόγος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό και παρέστη στα Περιβαλλοντικά βραβεία – Environmental awards στο Πριγκιπάτο. Tα συγκεκριμένα βραβεία όπως διαβάσαμε στο εκτενές άρθρο στο σάιτ της Daily Mail, απονέμονται σε αυτούς που έχουν αφοσιωθεί στην προάπιση και προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του πλανήτη μας και ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ οικολόγος ήδη από τα τέλη του ’60, τιμήθηκε με το συγκεκριμένο βραβείο από τον Πρίγκιπα των Μονεγάσκων το 2019 ενώ το 2020 το βραβείο είχε πάει στον Βρετανό τραγουδοποιό Sting και το 2018 στον Ορλάντο Μπλουμ.

Αξίζει να σημειωθεί πως πέρυσι λόγω της πανδημίας η τελετή είχε γίνει μόνον ψηφιακά ενώ φέτος αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί δια ζώσης με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ να φορά και την ανάλογη προστατευτική μάσκα από τον covid 19 που ήταν χρώματος μπλε.

Η εμφάνιση του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, από τους σπουδαιότερους και με μακρά καριέρα καλλιτέχνες του Αμερικανικού κινηματογράφου ήταν μία ευχάριστη έκπληξη και ήρθε 1 χρόνο αφότου έχασε τον 58χρονο γιο του Τζέιμι, τον περασμένο Οκτώβριο από επιπλοκές λόγω του καρκίνου στο συκώτι που διαγνώστηκε.

Όπως έγραψε και σε ανάρτηση του το σάιτ της εφημερίδας Πρώτο Θέμα, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο διαχρονικά «ωραίος» της μεγάλης οθόνης, παραμένει ενεργός και δραστήριος σε καλλιτεχνικό, κοινωνικό και προσωπικό επίπεδο (είναι εκτελεστικός παραγωγός στη νέα τηλεοπτική μίνι σειρά «Dark Winds» που θα προβληθεί το 2022).

Ο Ρέντφορντ στο event στο Μονακό φορούσε ολόλευκο κοστούμι και λευκό πουκάμισο ενώ λευκή κομψή τουαλέτα φορούσε και η Σίμπιλ Ζάγκαρς με την οποία παντρεύτηκαν το καλοκαίρι του 2009 στο Αμβούργο.

Mε μία καριέρα που ξεκίνησε από το θέατρο και την τηλεόραση στα τέλη του '50, ο Ρέντφορντ έφτασε να γίνει σούπερ σταρ με την ταινία "Οι Δύο Ληστές" το 1969 όπου έπαιξε μαζί με τον αξέχαστο Πολ Νιούμαν ενώ έκανε όλες τις γυναικείες καρδιές να σκιρτήσουν όταν έπαιξε με την Μπάρμπρα Στρέιζαντ στο κοινωνικορομαντικό φιλμ του Σίντνει Πόλακ, "The Way we were - Τα Καλύτερα μας Χρόνια" το 1973.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ