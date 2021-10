Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Anubis το βιβλίο «Ύποπτη Υπόθεση: Το Μυστήριο της Έπαυλης»

Οι Εκδόσεις Anubis παρουσιάζουν το πρώτο διεθνώς μυθιστόρημα για αναγνώστες προεφηβικής ηλικίας γραμμένο στη δημοφιλή φόρμα Choose Your Own Adventure («secret path books»), που συναρπάζει τα παιδιά σε όλο τον κόσμο, καθώς τα βάζει πρωταγωνιστές στην καρδιά της υπόθεσης.

Με τίτλο «Ύποπτη Υπόθεση: Το Μυστήριο της Έπαυλης», το μυθιστόρημα αποτελεί το πρώτο βιβλίο της δημοφιλούς σειράς διαδραστικών βιβλίων Case Closed (Ύποπτη Υπόθεση) από την Αμερικανίδα συγγραφέα Lauren Magaziner.

O Κάρλος Σεράνο δεν έχει λύσει ποτέ στη ζωή του μυστήριο. Όταν όμως η μητέρα του αρρωσταίνει τη μέρα που θα ξεκινούσε μια έρευνα που θα έσωζε το γραφείο ιδιωτικών ερευνών της, αναλαμβάνει ο ίδιος την υπόθεση μαζί με την Ελάιζα, την καλύτερή του φίλη, και τον μικρό αδελφό της τον Φρανκ…

Τώρα οι τρεις νεαροί ντετέκτιβ πρέπει να ξεδιαλύνουν το μυστήριο που αφορά μια εκκεντρική εκατομμυριούχο, ανώνυμες απειλές και έναν θαμμένο θησαυρό. Όμως με τόσους δύσκολους γρίφους, περίεργους υπόπτους, κρυμμένα μυστικά και δεκάδες επιλογές, χρειάζονται οπωσδήποτε τη δική σου βοήθεια!

Ποιον ύποπτο θα ανακρίνουν;

Τι ερωτήσεις θα του κάνουν;

Ποια στοιχεία θα ακολουθήσουν;

Εσύ αποφασίζεις!

58 επιλογές, 41 καταλήξεις*

(*όχι όλες ευχάριστες…)

Τέσσερα βιβλία σε ένα, με κάθε «σενάριο» να έχει διαφορετικούς τρόπους για να λυθεί το μυστήριο και να πιαστεί ο ένοχος! Ακόμα και μετά το τέλος του βιβλίου, οι μικροί αναγνώστες μπορούν να επιστρέφουν ξανά και ξανά για να δοκιμάσουν όλες τις πιθανές πλοκές.

Για παιδιά με διαφορετικές αναγνωστικές συνήθειες:

• όσα προτιμούν ιστορίες με χιούμορ – και αυτό το βιβλίο έχει ΠΟΛΥ!

• όσα ενθουσιάζονται με τις ιστορίες μυστηρίου

• όσα λατρεύουν τα παζλ και τους γρίφους

• όσα έχουν έφεση στην ανακάλυψη και στις επιστήμες STEM

• όσα απολαμβάνουν τη διαδραστικότητα των βιντεοπαιχνιδιών.

Έγραψαν για το βιβλίο «Ύποπτη Υπόθεση: Το Μυστήριο της Έπαυλης»:

«Μια απίθανη περιπέτεια γεμάτη δράση και γρίφους. Θα το λατρέψουν τα παιδιά που προτιμούν τις αστείες ιστορίες μυστηρίου.» – School Library Journal

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά 8 με 14 ετών.

*H Lauren Magaziner είναι η συγγραφέας της σειράς Case Closed (Ύποπτη Υπόθεση) καθώς και των Wizardmatch, Pilfer Academy και The Only Thing Worse Than Witches. Κατάγεται από την Πενσιλβάνια των ΗΠΑ και μένει στη Φιλαδέλφεια, όπου εργάζεται αποκλειστικά ως συγγραφέας. Είναι επίσης διεθνής μυστική (πολύ μυστική) πράκτορας- αλλά μην την αποκαλύψεις!

Περισσόρερα για τα βιβλία της στο laurenmagaziner.com

Το βιβλίο «Ύποπτη Υπόθεση: Το Μυστήριο της Έπαυλης» θα το βρείτε και στα Πατρινά βιβλιοπωλεία.

Μετάφραση: Ειρήνη Παϊδούση

Εικονογράφηση εξωφύλλου: Νίκος Γιαννόπουλος

Επιμέλεια: Δώρα Γιακουμή.