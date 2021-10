Στις 14 Οκτωβρίου 2021 και στην Πάτρα "Η Τελευταία Μονομαχία" με Ντέιμον, Άφλεκ και Άνταμ Ντράιβερ

Το ιστορικό δράμα «The Last Duel – Η Τελευταία Μονομαχία» σε σκηνοθεσία του σπουδαίου Βρετανού δημιουργού Ρίντλει Σκοτ στα 83 του χρόνια σήμερα είναι από τις πλέον αναμενόμενες νέες ταινίες και θα κάνει πρεμιέρα στις Ελληνικές αίθουσες (το περιμένουμε και στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare όπου ήδη φιγουράρει το διαφημιστικό πόστερ) την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021 σε διανομή της Feelgood.

Γαλλία 14ος αιώνας: Όταν ο ιππότης Jean de Carrouges (στο ρόλο ο Matt Damon που είχε γενέθλια στις 8 Οκτωβρίου και έκλεισε τα 51 του χρόνια) επιστρέφει από τον πόλεμο και μαθαίνει πως ένας φίλος του, o Jacques Le Gris (στο ρόλο ο Adam Driver) έχει βιάσει τη σύζυγό του Marguerite (Jodie Comer), ζητά από τον βασιλιά να εγκρίνει το αίτημα του για μονομαχία. Αν χάσει, η Marguerite θα καεί στην πυρά για ψευδή κατηγορία. Οι δύο φίλοι μεταμορφώνονται σε θανάσιμοι εχθροί και είναι πρόθυμοι να ρισκάρουν τη ζωή και την υπόληψη τους -όχι μόνο τη δική τους, αλλά και της άτυχης γυναίκας- στην τελευταία νόμιμη μονομαχία για λόγους τιμής στην ιστορία της χώρας.

Η Τελευταία Μονομαχία βασίστηκε σε μία πραγματική και συνταρακτική ιστορία του 14ου αιώνα, και πυροδότησε μια σειρά από σπουδαίες συνεργασίες, με τον Matt Damon (The Martian) να γράφει το σενάριο με τον καλό του φίλο, τον 49χρονο Ben Affleck (The Town, Επιχείρηση Argo) για πρώτη φορά μετά το οσκαρικό φιλμ «Good Will Hunting» του 1997. Στο σενάριο συνεργάστηκε και η υποψήφια για Όσκαρ σεναριογράφος και σκηνοθέτις Nicole Holofcener (Can You Ever Forgive Me?). Το σενάριο είναι βασισμένο στο βιβλίο του 2004, The Last Duel: A True Story of Trial by Combat in Medieval France του Eric Jager.

Η ταινία όπως προείπαμε, φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του εμβληματικού Ridley Scott (Thelma & Louise, Άλιεν, Ο Μονομάχος), που αιχμαλωτίζει με μαεστρία το ψυχολογικό υπόβαθρο και το αγωνιώδες παρασκήνιο μιας ιστορίας σκανδαλώδους προδοσίας και αυτοκαταστροφικής εκδίκησης, απόλυτης αντρικής εξουσίας και διαχρονικού γυναικείου θάρρους.

Στην επική αυτή ταινία εποχής, εκτός από τους Matt Damon και Ben Affleck, πρωταγωνιστούν η Jodie Comer (Killing Eve) και ο επίσης γοητευτικός Adam Driver (Marriage Story). Η ταινία αντλεί από το μυθιστόρημα του Eric Jager με φόντο τη βίαιη και πατριαρχική μεσαιωνική Γαλλία, και προσεγγίζει την αφήγηση από τρεις διαφορετικές οπτικές -η γυναικεία γραμμένη αποκλειστικά από τη Nicole Holofcener- για να τιμήσει το θάρρος μιας γυναίκας που έβαλε σε κίνδυνο τη ζωή της για την αποκατάσταση της αλήθειας και της δικαιοσύνης.

Να προσθέσουμε πως το «Τhe Last Duel» που προβλήθηκε και στις 27ες Νύχτες Πρεμιέρας στην Αθήνα, πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο περασμένο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας στις 10/9/2021 και θα βγει στις αίθουσες της Βορείου Αμερικής στις 15 Οκτωβρίου σε διανομή της 20th Century Studios.

Ο Ben Affleck που στη Βενετία συνοδευόταν από την Τζένιφερ Λόπεζ, παίζει στην ταινία τον Κόμη - Count Pierre d'Alençon.

Η διάρκεια της ταινίας είναι 152 λεπτά.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ