Αχαΐα: Έρχονται 6 νέες ξενοδοχειακές μονάδες- Ενισχύεται το τουριστικό προφίλ της περιοχής

Μετά το The Bold Type, το πρώτο πεντάστερο ξενοδοχείο της Πάτρας, την εκ βάθρων ανακαίνιση του My Way, τις νέες πτέρυγες σε υπάρχουσες ξενοδοχειακές μονάδες της πόλης, αλλά και το Moxy που άλλαξε την όψη σε ένα προνομιούχο κτήριο της Ηρώων πολυτεχνείου, το ξενοδοχειακό τοπίο της πόλης εξακολουθεί να παρουσιάζει μεγάλη κινητικότητα. Με γοργό βήμα προχωρούν 39 νέα επενδυτικά σχέδια στην περιοχή της Αχαΐας, έξι από τα οποία μάλιστα, αφορούν στην ίδρυση νέων ξενοδοχειακών μονάδων.

Προ ημερών, υπεγράφη από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η ένταξή τους στον Αναπτυξιακό Νόμο και στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων». Σκοπός των επενδύσεων αυτών, η ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος στην περιοχή.

Ετσι, στις νέες εντάξεις, την μερίδα του λέοντος λαμβάνει η Πάτρα με τέσσερις νέες ξενοδοχειακές μονάδες:

Η εταιρεία ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ πρόκειται να δημιουργήσει νέα τουριστική μονάδα 3* δυναμικότητας 25 κλινών, σε σύνολο 13 δωματίων , με ενισχυόμενο κόστος επένδυσης 400.000 ευρώ

, με ενισχυόμενο κόστος επένδυσης 400.000 ευρώ Η εταιρεία ΚΑΠΑ GROUP & ΣΙΑ σχεδιάζει την δημιουργία νέας τουριστικής μονάδας – ξενοδοχείου 3* δυναμικότητας 34 κλινών, σε σύνολο 17 δωματίων , με ενισχυόμενο κόστος επένδυσης τις 700.000 ευρώ.

, με ενισχυόμενο κόστος επένδυσης τις 700.000 ευρώ. Επίσης, στην Πάτρα πρόκειται να δημιουργηθεί ξενοδοχειακή μονάδα 2* δυναμικότητας 9 δωματίων και 28 κλινών από την εταιρεία «Είδη Αμφίεσης ΕΠΕ», ενισχυόμενου κόστους επένδυσης 713.000 ευρώ.

από την εταιρεία «Είδη Αμφίεσης ΕΠΕ», ενισχυόμενου κόστους επένδυσης 713.000 ευρώ. Η εταιρεία MERAMOS ΙΚΕ προωθεί επένδυση με την ίδρυση ξενοδοχείου 3* δυναμικότητας 24 κλινών, 12 δωματίων ενισχυόμενου κόστους επένδυσης το ποσό των 480.000 ευρώ.

Στην Αιγιάλεια, εντάχθηκε στον Αναπτυξιακό νόμο, η ίδρυση οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης (camping) 3* δυναμικότητας 30 θέσεων και 120 ατόμων της εταιρείας ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, ενισχυόμενου κόστους επένδυσης 400.700 ευρώ.

Τέλος, στα Καλάβρυτα προωθείται η ίδρυση σε διατηρητέο κτίριο, νέας ξενοδοχειακής μονάδας 3*, 8 οχτώ δωματίων, 21 Κλινών από την εταιρεία Κόγκας Νικόλαος ΙΚΕ, ενισχυόμενου κόστους επένδυσης 444.000 ευρώ.

