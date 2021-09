Από 11 Νοεμβρίου 2021στους κινηματογράφους η ταινία "ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 1943" - Δείτε το τρέιλερ

Από 11 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η προβολή της ταινίας "ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 1943" στους κινηματογράφους .

Στην ταινία που είναι παραγωγή της Foss Productions, πρωταγωνιστούν: Μαξ Φον Σίντοφ, Αστριντ Ρους, Δανάη Σκιάδη, Νικόλας Παπαγιάννης, Μάρτιν Λάερ, Αλις Κρίγκε, Τόμας Αράνα, Γιώργος Βογιατζής, Μάξιμος Λιβιεράτος, Τάσος Καρλής

Παραγωγή: Στέλιος Κοτιώνης, Δημήτριος Κατσαντώνης

Σκηνοθεσία: Νικόλας Δημητρόπουλος

Σενάριο: Δημήτριος Κατσαντώνης

Φωτογραφία: Γιώργος Ραχματούλιν

Μοντάζ: Γιάννης Χαλκιαδάκης

Μουσική: Alex Sid

Ο Νικόλας Δημητρόπουλος («Been Here Before», «Το αλάτι της γης», «Υπέροχα Πλάσματα», «Alter Ego») σκηνοθετεί ένα λαμπερό καστ διεθνών και Ελλήνων ηθοποιών με πρωταγωνιστές τους Μαξ φον Σίντοφ και Άστριντ Ρος, στην ταινία «Καλάβρυτα 1943» που κυκλοφορεί στους κινηματογράφους τον Νοέμβριο του 2021, από την Tanweer. Θέμα της, η ιστορία της Σφαγής των Καλαβρύτων. Μάλιστα, η εταιρεία κινηματογραφικής και τηλεοπτικής διανομής έδωσε στη δημοσιότητα το τρέιλερ και την αφίσα του φιλμ.

Πρόκειται για την τελευταία ταινία στην οποία συμμετείχε ο διάσημος Σουηδός ηθοποιός πριν τον θάνατό του το 2020, σε ηλικία 90 ετών. Κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του, ο βραβευμένος και υποψήφιος για Όσκαρ Μαξ φον Σίντοφ έχει ερμηνεύσει σπουδαίους ρόλους σε φιλμ όπως «Η Έβδομη Σφραγίδα» του Ινγκμαρ Μπέργκμαν, «Ο Εξορκιστής» του Γουίλιαμ Φρίντκιν, ο «Πελέ, ο Κατακτητής» του Μπιλ Όγκουστ, το «Εξαιρετικά Δυνατά και Απίστευτα Κοντά» του Στίβεν Ντάλντρι, το «Star Wars: Η Δύναμη Ξυπνάει» του Τζέι Τζέι Έιμπραμς. Εκτός όμως από τον κινηματογράφο και τις συνεργασίες του με σκηνοθέτες όπως οι Ρίντλεϊ Σκοτ, Ντέιβιντ Λιντς, Μάρτιν Σκορσέζε, έχει συμμετάσχει και σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές όπως οι «The Simpsons» και το «Game of Thrones».

Στην ταινία «Καλάβρυτα 1943» («Echoes of the Past»), υποδύεται τον Νικόλα Ανδρέου, έναν από τους τελευταίους εν ζωή επιζήσαντες της Σφαγής των Καλαβρύτων του 1943. «Έχω ζήσει με αυτές τις μνήμες για τόσο καιρό που έχουν γίνει οι πληγές μου», ακούγεται να λέει στο τρέιλερ ο χαρακτήρας.

Info: Σενάριο Δημήτριος Κατσαντώνης, Σκηνοθεσία Νικόλας Δημητρόπουλος, Παραγωγοί

Στέλιος Κοτιώνης, Δημήτριος Κατσαντώνης, Executive Producers Cia Souleles, Athanasios Souleles, Pauline Seretakis Adams, John Adams, Jean Diamond, Πρωταγωνιστούν Max Von Sydow, Astrid Roos, Δανάη Σκιάδη, Νικόλας Παπαγιάννης, Martin Laer, Alice Krige, Tomas Arana, Γιώργος Βογιατζής, Μάξιμος Λιβιεράτος, Τάσος Καρλής, Διεύθυνση Φωτογραφίας Γιώργος Ραχματούλιν, Μοντάζ Γιάννης Χαλκιαδάκης, Μουσική Alex Sid, Production design Ράνια Γερογιάννη, Διευθυντής Παραγωγής Ιωσήφ Αδαλόγλου, Κοστούμια Boudoir, Casting Director Σοφία Δημοπούλου, Ήχος Σταύρος Αβραμίδης, Makeup Designer Αλεξάνδρα Μυτά, Hair stylist Κωνσταντίνος Σαββάκης, Post Production Supervisor Γιώργος Ταμπακάκης, VFX Producer-Supervisor Πάνος Ξενάκης- MASCISTA, SFX Σόλων Γιαννούτσος, Line Producer Στέλιος Κοτιώνης, Associate producer Άννα Λουδάρου, Εκτέλεση Παραγωγής Foss Productions, Διανομή Tanweer Alliances, Συμπαραγωγοί EΡT, Cosmote Tv, Χορηγοί Aegean Airlines, Μια παραγωγή της Foss Productions