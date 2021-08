Στις 12 Αυγούστου έρχεται στα Ελληνικά σινεμά η ταινία κινουμένων σχεδίων "Τα Κόκκινα Γοβάκια και οι επτά νάνοι"

Η παιδική ταινία ανιμέισον «Τα Κόκκινα Γοβάκια και οι επτά νάνοι – Red Shoes and the seven Dwarfs» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 12/8/2021 στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της NEO FILMS.

Τα πάντα αλλάζουν σε αυτή τη νέα ανατροπή ενός παλιού παραμυθιού!

Στο Παραμυθένιο Νησί τα φανταστικά συμβάντα αποτελούν καθημερινό φαινόμενο. Η Χιονάτη φεύγει από το Άσπρο Κάστρο αναζητώντας το χαμένο της πατέρα, τον Βασιλιά, και βρίσκει ένα ζευγάρι μαγικά γοβάκια που την μετατρέπουν σε μια εντελώς καινούργια εκδοχή του εαυτού της. Στην αναζήτησή της, η «γοβούλα» ανακαλύπτει ένα σπίτι στο οποίο ζουν επτά πρίγκιπες που κάποιος τους έχει μεταμορφώσει σε επτά πράσινους νάνους. Οι νάνοι αποφασίζουν να την βοηθήσουν μιας και είναι η μοναδική τους ελπίδα να σπάσουν την κατάρα. Εν τω μεταξύ, η μοχθηρή βασίλισσα Ρετζίνα η οποία ονειρεύεται να αποκτήσει αιώνια ομορφιά, αρχίζει να καταδιώκει την γοβούλα ώστε να της πάρει τα μαγικά γοβάκια...

Η χαριτωμένη ταινία διάρκειας 92 λεπτών είναι Νοτιοκορεάτικης παραγωγής.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΣΟΥΝΓΚ-ΧΟ ΧΟΝΓΚ

Θα προβληθεί στις αίθουσες μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Ακούγονται οι φωνές των παρακάτω ηθοποιών:

Χιονάτη: Νεφέλη Κυριακίδη

Μέρλιν: Γιώργος Ματαράγκας

Άρθουρ: Γιώργος Φλωράτος

Χανς: Μιχάλης Γλυνιαδάκης

Πρίγκιπας: Αλέξανδρος Κομπόγιωργας

Ρεγγίνα: Ήβη Σοφιανού

Καθρέφτης: Ντίνος Σούτης.

Στις 12/8 στους Ελληνικούς κινηματογράφους. Πιθανόν η παιδική αυτή ταινία να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ