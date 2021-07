«Οι Σύντροφοι» και ​«​​The Icewind Dale Trilogy»: Νέες κυκλοφορίες από τον κόσμο του φανταστικού

Οι Εκδόσεις Anubis συνεχίζουν το εκδοτικό τους ταξίδι σε έναν από τους πιο αγαπημένους και πολυταξιδεμένους κόσμους του Φανταστικού, αυτόν των Forgotten Realms, με την κυκλοφορία του μυθιστορήματος του R.A. Salvatore με τίτλο «Οι Σύντροφοι». Το βιβλίο αποτελεί προοίμιο της σειράς «Companions Codex» που θα κυκλοφορήσει έως το τέλος του έτους και πρώτο βιβλίο από τον κόσμο των Λησμονημένων Βασιλείων που μεταφράζεται στα ελληνικά μετά από επτά χρόνια.

Μαζί επανακυκλοφορούν με νέο εξώφυλλο τα βιβλία της τριλογίας «The Icewind Dale» με τίτλο «Το Κρυστάλλινο Σκήπτρο», «Ποτάμια από Ασήμι» και «Το Πετράδι του Χάλφλινγκ», που αποτελούν αντίστοιχα το τέταρτο, πέμπτο και έκτο βιβλίο της σειράς «The Legend of Drizzt» του πολυδιαβασμένου συγγραφέα R.A. Salvatore.

Η «The Icewind Dale Trilogy» αποτελεί την πρώτη σειρά βιβλίων που έγραψε ο συγγραφέας. Γεμάτα δράση, με τη γοητεία και φρεσκάδα ενός νέου κόσμου φαντασίας, τα βιβλία της τριλογίας «The Icewind Dale» είναι η ιδανική εισαγωγή σε έναν κόσμο που έχει εκατομμύρια αναγνώστες διεθνώς. Τα βιβλία των Forgotten Realms έχουν πουλήσει 30 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και 200.000 αντίτυπα στη χώρα μας.

Το ταξίδι των Εκδόσεων Anubis στο λαμπερό βασίλειο φαντασίας των Forgotten Realms δε σταματάει εδώ. To φθινόπωρο και μέχρι τα τέλη της χρονιάς θα ακολουθήσουν επανεκδόσεις με νέα εξώφυλλα των τετραλογιών «Legacy of the Drow» και «Paths of Darkness», όπως και η κυκλοφορία του βιβλίου «The Legend of Drizzt: The Collected Stories», νέου τίτλου από τον κόσμο των Forgotten Realms, όλα από την πένα του πολυδιαβασμένου R.A. Salvatore.

«Οι Σύντροφοι»

Συγγραφέας: R.A. Salvatore

Μετάφραση: Γαβριέλλα Κουρτίδου

Πρωτότυπος Τίτλος: The Companions

(Προοίμιο της σειράς «Companions Codex»)

Κατηγορία: Fantasy, Μεταφρασμένη Λογοτεχνία

Στη Νέδεριλ, μια μικρή Μπεντίν υφαίνει έναν ιστό απαγορευμένης μαγείας, εξαϋλώνοντας δύο δολοφόνους με έναν μόνο κεραυνό.

Στη Θάλασσα των Διαττόντων, ένας νεαρός χάλφλινγκ κλέφτης προκαλεί έναν αδυσώπητο φονιά, με ένα μειδίαμα στο πρόσωπό του.

Στο Οχυρό της Φέλμπαρ, ένα παιδί ντουάρφ πέφτει σε ενέδρα κι αντεπιτίθεται με τακτική ανώτερη της ηλικίας του. Αυτοί οι τρεις θνητοί κρατούν στα χέρια τους τη μοίρα του πιο ξακουστού ντρόου του Φερούν, του Ντριτζτ Ντο Έρντεν. Όμως, αυτή η μοίρα δεν είναι καθόλου βέβαιη.

Γιατί στις σκιές, μια καταχθόνια σέκτα μάγων παρακολουθεί, με σκοπό να κυνηγήσει τους Εκλεκτούς, θνητούς ευλογημένους από τους θεούς. Αυτοί οι μάγοι γνωρίζουν ότι οι λησμονημένοι θεοί έχουν αρχίσει να ξυπνούν. Ο κόσμος αλλάζει. Και οι μάγοι θα κάνουν τα πάντα για να γυρίσουν προς όφελός τους το επερχόμενο χάος.

«Το Κρυστάλλινο Σκήπτρο»

The Icewind Dale Trilogy, Βιβλίο 1

Συγγραφέας: R.A. Salvatore

Μετάφραση: Αυγουστίνος Τσιριμώκος

Πρωτότυπος Τίτλος: The Crystal Shard

Κατηγορία: Fantasy, Μεταφρασμένη Λογοτεχνία

Ο Άκαρ Κέσελ, ένας άβουλος μαθητευόμενος μάγος, βοηθά να ανακαλυφθεί ξανά ένα αρχαίο μαγικό αντικείμενο, το Κρυστάλλινο Σκήπτρο. Πρόκειται άραγε για μια απλή άψυχη κατασκευή… ή είναι σε θέση ακόμα και να καταστρέψει τη Δεκάπολη; Και τι ρόλο θα διαδραματίσουν στις εξελίξεις ο νεαρός βάρβαρος Γούλφγκαρ, ο παράξενος νάνος Μπρούενορ και ο φυγάς νταρκ ελφ Ντριτζτ Ντο Έρντεν; Θα καταφέρουν άραγε να πείσουν τους ανθρώπους της Δεκάπολης να αφήσουν κατά μέρος τις διαφορές τους έγκαιρα, ώστε να αποκρούσουν τις δυνάμεις του Κρυστάλλινου Σκήπτρου;

Έχοντας κεντρίσει το ενδιαφέρον εκατομμυρίων αναγνωστών παγκοσμίως, τα βιβλία του συναρπαστικού κόσμου φαντασίας με πρωταγωνιστή τον Drizzt Do’Urden επανεκδίδονται στην πιο επίκαιρη μορφή τους!

«Ποτάμια από Ασήμι»

The Icewind Dale Trilogy, Βιβλίο 2

Συγγραφέας: R.A. Salvatore

Μετάφραση: Αυγουστίνος Τσιριμώκος

Πρωτότυπος Τίτλος: Streams of Silver

Κατηγορία: Fantasy, Μεταφρασμένη Λογοτεχνία

«Θα γυαλίσει το μάτι σας όταν δείτε τα ασημένια ποτάμια της Μίθριλ Χολ!» Ο Μπρούενορ ο νάνος, ο Γούλφγκαρ ο βάρβαρος, ο Ρέτζις ο χάλφλινγκ και ο Ντριτζτ ο νταρκ ελφ έρχονται αντιμέτωποι με τέρατα και μαγεία στο δρόμο τους για τη Μίθριλ Χολ, την από αιώνες χαμένη γενέτειρα του Μπρούενορ και των ντουάρφ προγόνων του. Αντιμετωπίζοντας σε κάθε βήμα του το ρατσισμό, ο Ντριτζτ σκέφτεται να επιστρέψει στον ανήλιαγο κόσμο του και στον τρόπο ζωής ενός φονιά, τον οποίο είχε απαρνηθεί. Ο Γούλφγκαρ ξεπερνά σιγά σιγά την αποστροφή της φυλής του για τη μαγεία και ο Ρέτζις τρέχει να ξεφύγει από έναν επιδέξιο επαγγελματία δολοφόνο, που με σύμμαχό του μια ομάδα κακών μάγων επιδιώκει τον αφανισμό της συντροφιάς. Έτσι, τελικά, όλα τα όνειρα του Μπρούενορ αλλά και η επιβίωση της ομάδας κρέμονται από τις πράξεις μιας γενναίας νέας γυναίκας.

Έχοντας κεντρίσει το ενδιαφέρον εκατομμυρίων αναγνωστών παγκοσμίως, τα βιβλία του συναρπαστικού κόσμου φαντασίας με πρωταγωνιστή τον Drizzt Do’Urden επανεκδίδονται στην πιο επίκαιρη μορφή τους!

«Το Πετράδι του Χάλφλινγκ»

The Icewind Dale Trilogy, Βιβλίο 3

Συγγραφέας: R.A. Salvatore

Μετάφραση: Αυγουστίνος Τσιριμώκος

Πρωτότυπος Τίτλος: The Halfling's Gem

Κατηγορία: Fantasy, Μεταφρασμένη Λογοτεχνία

Ο εκτελεστής Αρτέμιος Εντρεράι απάγει τον Ρέτζις και τον οδηγεί στα εκδικητικά χέρια του Πουκ Πασά. Προστατευμένος από μια μαγική μάσκα που τον βοηθά να κρατά κρυφή την καταγωγή του, ο νταρκ ελφ Ντριτζτ Ντο Έρντεν ξεκινά με τον βάρβαρο Γούλφγκαρ για να σώσουν το φίλο τους. Μέσα από ένα συναρπαστικό οδοιπορικό, οι σύντροφοι από την Κοιλάδα της Παγωνιάς πολεμούν πειρατές στην ξακουστή Ακτή του Σπαθιού, αψηφούν τις ερήμους της Κάλιμσαν και μάχονται κάθε είδους τέρατα. Θα μπορέσει τελικά ο Ρέτζις να βγει σώος και αβλαβής από την παγίδα του Εντρεράι;

Έχοντας κεντρίσει το ενδιαφέρον εκατομμυρίων αναγνωστών παγκοσμίως, τα βιβλία του συναρπαστικού κόσμου φαντασίας με πρωταγωνιστή τον Drizzt Do’Urden επανεκδίδονται στην πιο επίκαιρη μορφή τους!

Τα βιβλία των εκδόσεων Anubis θα τα βρείτε και στα Πατρινά βιβλιοπωλεία.