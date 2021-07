Στις 5 Αυγούστου καταφθάνει στις Ελληνικές αίθουσες "Το Καλοκαίρι του '85"

O 53χρονος, γεννημένος στο Παρίσι σκηνοθέτης Φρανσουά Οζόν πάντα μας δίνει πολύ όμορφες, ενίοτε και τολμηρές ταινίες. Το νέο του φιλμ με τίτλο «Το Καλοκαίρι του ‘85» θα βγει στις Ελληνικές αίθουσες ίσως την πιο κατάλληλη εποχή, στην καρδιά του καλοκαιριού από την Tanweer και την Filmtrade και προβλέπεται να τραβήξει το ενδιαφέρον των σινεφίλ.

Το μικρό ιστιoπλοϊκό σκάφος του 16χρονου Αλέξ αναποδογυρίζει κοντά στις ακτές της Νορμανδίας. Ο 18χρονος Νταβίντ τον σώζει ηρωικά. Ο Αλέξ μόλις βρήκε τον φίλο των ονείρων του. Όμως, μπορεί το όνειρο να διαρκέσει πάνω από ένα καλοκαίρι, το καλοκαίρι του ’85;

«Μια καλοκαιρινή ιστορία αγάπης για σκοτεινές νύχτες, με δομή φλασμπακ που αναπτύσσει αυθεντικό σασπένς στην κατάληξή της.» - EMPIRE

Ανάμεσα στις ταινίες που μας έχει χαρίσει ο σκηνοθέτης Francois Ozon είναι τα «Young & Beautiful» το 2013 που το είχε δείξει η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας στα Odeon Veso Mare, το φιλμ «Swimming Pool – Η Πισίνα» το 2003 αλλά και οι «8 Γυναίκες - 8 Women» το 2002 μ’ ένα all star, καστ.

Το σενάριο στο «Καλοκαίρι του ‘85» που επίσης υπογράφει ο Οζόν, είναι βασισμένο στο βιβλίο Dance on my Grave του Aidan Chambers (Εκδόσεις Penguin Random House).

Με τους:

ΦΕΛΙΞ ΛΕΦΕΜΠΡ -Félix Lefebvre (Αλεξί/ Αλέξ)

ΜΠΕΝΖΑΜΕΝ ΒΟΥΑΖΕΝ -Benjamin Voisin (Νταβίντ)

ΦΙΛΙΠΙΝ ΒΕΛΖ - Philippine Velge (Κέητ)

ΒΑΛΕΡΙΑ ΜΠΡΟΥΝΙ ΤΕΝΤΕΣΚΙ (Κυρία Γκορμάν)

ΜΕΛΒΙΛ ΠΟΥΠΟ - Melvil Poupaud (Κύριος Λεφέβρ).

Παίζουν και οι: Isabelle Nanty, Laurent Fernandez, Aurore Broutin, Yoann Zimmer, Bruno Lochet και Antoine Simony.

Διάρκεια: 101 λεπτά- Γλώσσα: Γαλλικά

ΔΙΑΝΟΜΗ: Tanweer - Filmtrade

Tραγούδια που ακούγονται στο εκπληκτικό soundtrack της ταινίας:

IN BETWEEN DAYS - THE CURE (Robert Smith)

SAILING - ROD STEWART (Gavin Sutherland)

CRUEL SUMMER - BANANARAMA (Sarah Elizabeth Dallin / Keren Jane Woodward / Siobhan Maire Deirdre Fahey / Steve Jolley / Tony Swain)

TOUTE PREMIERE FOIS - JEANNE MAS (R. Musumarra – J. Mas / R. Musumarra – R.Zanelli)

FOREST FIRE - LLOYD COLE & THE COMMOTIONS (Lloyd Cole)

STARS DE LA PUB - MOVIE MUSIC (Frιdιric Mercier / Νταβίντ Fairstein)

SELF CONTROL – RAF (G. Bigazzi / R. Riefoli / S. Piccolo).

*«Το σάουντρακ της ταινίας Το Καλοκαίρι του ’85 (Rod Stewart, The Cure, Bananarama κ.α.) είναι ένας ακόμη λόγος που θα την προσθέσετε στη λίστα με τις αγαπημένες ταινίες της χρονιάς.» - EMPIRE.

Σε συνέντευξη του, ο François Ozon είπε πως διάβασε το μυθιστόρημα του Aidan Chambers, με τίτλο “Dance on my Grave” το 1985, «όταν ήμουν δεκαεπτά χρονών και μου άρεσε. Μίλησε στην ψυχή μου. Το βιβλίο είναι παιχνιδιάρικο και ευρηματικό. Έχει ζωγραφιές, αποκόμματα τύπου, εναλλασσόμενες οπτικές... Μου άρεσε τόσο πολύ, που όταν άρχισα να σκηνοθετώ ταινίες μικρού μήκους, σκέφτηκα «Αν κάποια μέρα κάνω μια ταινία μεγάλου μήκους, η πρώτη μου θα είναι η προσαρμογή αυτού του μυθιστορήματος».

Και τριάντα πέντε χρόνια αργότερα ...

«Δεν έτυχε μέχρι τώρα να κάνω αυτήν την ταινία γιατί η αλήθεια είναι πως, περισσότερο από οτιδήποτε, ήθελα να πάω και να την δω στο σινεμά ως θεατής! Και ήμουν πεπεισμένος ότι κάποιος άλλος θα το έκανε - ένας Αμερικανός σκηνοθέτης. Αλλά προς έκπληξή μου, αυτό ποτέ δεν συνέβη.

Αφού ολοκλήρωσα την ταινία “Θέλημα Θεού - By the Grace of God” (επίσης την πρόβαλλε η κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας), διάβασα ξανά το βιβλίο από περιέργεια και έπαθα σοκ, γιατί συνειδητοποίησα ότι είχα θίξει σε ταινίες μου πολλά από τα θέματα αυτού του βιβλίου: Το cross-dressing στις ταινίες "A Summer Dress" ή στην “Καινούρια Φιλενάδα - The New Girlfriend”, τη σκηνή του νεκροτομείου στο “Under the Sand”, τη σχέση με έναν καθηγητή στο “In the House”, τη σκηνή του νεκροταφείου στο “Frantz” (επίσης το έχει δείξει η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας).

Αυτό το βιβλίο τροφοδότησε τόσο τη φαντασία μου, μα δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Είχα ξεχάσει ότι το στιλ του βιβλίου έμοιαζε με λεύκωμα, κάτι που επίσης θεωρούσα πολύ κινηματογραφικό. Και θυμήθηκα πως όταν ήμουν δεκαοχτώ και είχα γράψει ένα προσχέδιο του σεναρίου με έναν φίλο, είχα επικεντρωθεί μόνο στο love story και αφαίρεσα όλα όσα μου φαίνονταν δευτερεύοντα εκείνη την εποχή, όπως πχ ο κοινωνικός λειτουργός, ο καθηγητής, οι γονείς, ο Ιουδαϊσμός και οι αναδρομές. Ίσως δεν μπορούσα να χειριστώ όλα αυτά τα διαφορετικά στοιχεία τότε.

Οι ταινίες γίνονται όταν πρέπει να γίνουν. Γι’ αυτήν την ιστορία χρειαζόταν χρόνος για να ωριμάσω, ώστε να ξέρω πώς να την πω. Στο τέλος, παρέμεινα πιστός στην αφηγηματική δομή του μυθιστορήματος. Προσάρμοσα το «φόντο» της ιστορίας σε γαλλικά δεδομένα και το μετέφερα σε χρονικό πλαίσιο όμοιο με την εποχή που είχα πρωτοδιαβάσει το βιβλίο. Η ταινία περιλαμβάνει τόσο την πραγματικότητα του βιβλίου, όσο και τις δικές μου αναμνήσεις γι’ αυτά που ένιωσα όταν είχα διαβάσει την ιστορία πρώτη φορά. Το σκηνικό είναι ρεαλιστικό, αλλά η δεκαετία του '80 είναι λίγο εξιδανικευμένη όσον αφορά τα κοστούμια. Η Pascaline Chavanne και εγώ εμπνευστήκαμε πολύ από αμερικανικές ταινίες εκείνης της εποχής, που είχαν αυτό το φολκλόρ των 80s, το οποίο ήθελα να αναπαραστήσω. Έκανα την ταινία σκεφτόμενος τι είδους θεατής ήμουν και τι είδους ταινίες ήθελα να βλέπω εκείνη την εποχή».

Ενδεχομένως η όμορφη και τολμηρή αυτή ταινία Γαλλικής παραγωγής να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ