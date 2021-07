Αιγιάλεια: Μεγάλη πυρκαγιά τη νύχτα στον Σελινούντα

Φωτιά ξέσπασε στςι 11.30 το βράδυ του Σαββάτου σε δασική περιοχή στον Σελινούντα Αιγιαλείας. Αμέσως σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε η μάχη με τις φλόγες η οποία ήταν ολονύχτια. Κινητοποιήθηκαν 18 οχήματα και 30 άνδρες της πυροσβεστικής. Από τις 6.30 το πρωί η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Στο σημείο επιχειρούν πεζοπόρο τμήμα και 4 οχήματα.

Η φωτιά σύμφωνα με τις ως τώρα εκτιμήσεις έκαψε 15 στρέμματα.

φωτό αρχείου

