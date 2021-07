Γαλάζια τούλια και ροζ καμέλιες: Ποτέ δεν περιμέναμε «έτσι» τη Σάρον Στόουν!

Συνήθως επιλέγει πιο απέριττα και sexy φορέματα σε στενές γραμμές ή ανδρόγυνα κοστούμια στις επίσημες εμφανίσεις της. Όμως αυτό το θεαματικό outfit ήταν φτιαγμένο για να υπογραμμίσει το glam μιας γνήσιας πρωταγωνίστριας και star αλλά και να ξεκαθαρίσει πως τέτοια looks δεν έχουν όρια ηλικίας. Τα κοντά μαλλιά και η προσωπικότητα της Στόουν βέβαια, έδιναν μια νέα διάσταση του πραγματικά φαντασμαγορικού φορέματος. Τα στιγμιότυπα είναι από την πρεμιέρα της ταινίας «A Felesegam Tortenete/The Story Of My Wife» όπου η Στόουν συναγωνίστηκε σε στυλιστικές επιδόσεις τις πολύ νεώτερές της Πόπι Ντελεβίν και Χάνα Κρος. Τα σκουλαρίκια της ήταν Chopard jewellery.