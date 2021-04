Τα εκρηκτικά πουά της 92χρονης Kusama κατέλαβαν το Βοτανικό Κήπο της Νέας Υόρκης

Ανάμεσα στα αντιπροσωπευτικά έργα που παρουσιάζονται είναι τα Flower Obsession (2017/2021), το Dancing Pumpkin (2020), το Narcissus Garden το I Want to Fly to the Universe (2020) και το Infinity Mirrored Room—Illusion Inside the Heart (2020). Όλα αυτά συνοδεύονται από παράλληλη έκθεση με σκίτσα της Κουσάμα που χρονολογούνται από το 1945, ενώ αναμένονται παράλληλες πολυπληθείς δράσεις για όλο τον κόσμο.

*Kusama: Cosmic nature | 10 Απριλίου – 31 Οκτωβρίου 2021 | Βοτανικός Κήπος Νέας Υόρκης