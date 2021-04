Η ποπ σταρ Dua Lipa έχει 3 υποψηφιότητες στα Brit Awards που ανακοινώθηκαν

Η 25χρονη ποπ σταρ Dua Lipa πρωτοστατεί στις υποψηφιότητες των φετινών Brit Awards που ανακοινώθηκαν καθώς το 2o στούντιο άλμπουμ της με τίτλο "Future Nostalgia" τής δίνει 3 υποψηφιότητες!

Μάλιστα φέτος στα μουσικά βραβεία Brit Awards συμβαίνει κάτι μοναδικό και πρωτοφανές αφού για πρώτη φορά στην κατηγορία του καλύτερου album της χρονιάς, 4 από τις συνολικά 5 υποψηφιότητες έρχονται από γυναίκες!

Το "Future Nostalgia" της Dua Lipa της χάρισε 3 υποψηφιότητες. Πιο συγκεκριμένα η Dua Lipa είναι υποψήφια στις κατηγορίες του καλύτερου άλμπουμ της χρονιάς, της καλύτερης Βρετανίδας καλλιτέχνιδας και του καλύτερου Βρετανικού τραγουδιού για το "Physical". Η Ντούα Λίπα είναι Αγγλίδα τραγουδίστρια, στιχουργός και πρώην μοντέλο με καταγωγή από το Κοσσυφοπέδιο.

Από 3 υποψηφιότητες έχουν και οι Arlo Parks και Celeste.

Πέρυσι ήσαν έντονα τα παράπονα καθώς στην κατηγορία του άλμπουμ της χρονιάς ήσαν υποψήφιοι μόνο άνδρες. «Έφτασε η ώρα να αρχίσουμε α εκτιμάμε και να σεβόμαστε τον ζωτικό ρόλο που παίζουν οι γυναίκες και η μουσική τους στη Βρετανική μουσική βιομηχανία» τόνισε η Jessie Ware που είναι κι αυτή υποψήφια για το καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς με το «What's your pleasure».

Αξίζει να σημειωθεί πως και ο θρύλος της ροκ μουσικής Μπρους Σπρίνγκστον στα 71 του χρόνια πήρε υποψηφιότητα στην κατηγορία του καλύτερου διεθνούς καλλιτέχνη.

Αν κάποιοι νιώθουν αδικημένοι επειδή αγνοήθηκαν, είναι ο Sam Snith, η Laura Marling, η Ellie Goulding, η Megan Thee Stallion και οι Σκωτσέζοι Μowgai που με το τελευταίο άλμπουμ τους βρέθηκαν πρόσφατα στην κορυφή των Βρετανικών τσαρτ, όπως έγραψε η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος (2/4/2021).

Τα βραβεία θα απονεμηθούν στις 11 Μαΐου 2021 με καθυστέρηση λόγω της πανδημίας (κάθε χρόνο η τελετή γινόταν φεβρουάριο). Η Dua Lipa έχει ήδη επιβεβαιώσει πως εφόσον η τελετή θα επιτραπεί να έχει φυσικές παρουσίες, θα εμφανιστεί live επί σκηνής.

Πέρα από τα υπόλοιπα αστέρια της βρετανικής μουσικής, όπως η Jessie Ware και ο J Hus, στις διεθνείς κατηγορίες υποψήφιοι και υποψήφιες είναι ο The Weeknd, η Ariana Grande, η Miley Cyrus, ο Bruce Springsteen που προαναφέραμε, οι BTS, η Cardi B και η Billie Eilish.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες:

Best album

Arlo Parks - Collapsed In Sunbeams

Celeste - Not Your Muse

Dua Lipa - Future Nostalgia

J Hus - Big Conspiracy

Jessie Ware - What's Your Pleasure?

Best British female

Arlo Parks

Celeste

Dua Lipa

Jessie Ware

Lianne La Havas.

Best British male

AJ Tracey

Headie One

J Hus

Joel Corry

Yungblud.

Best British group

Bicep

Biffy Clyro

Little Mix

The 1975

Young T & Bugsey.

Breakthrough artist

Arlo Parks

Bicep

Celeste

Joel Corry

Young T & Bugsey

Best British single

220 Kid & Gracey - Don't Need Love

Aitch & AJ Tracey ft Tae Keith - Rain

Dua Lipa - Physical

Harry Styles - Watermelon Sugar

Headie One ft AJ Tracey & Stormzy - Ain't It Different

Joel Corry ft MNEK - Head & Heart

Nathan Dawe ft KSI - Lighter

Regard with Raye - Secrets

Simba ft DTG - Rover

Young T & Bugsey ft Headie One - Don't Rush.

International Female

Ariana Grande

Billie Eilish

Cardi B

Miley Cyrus

Taylor Swift

International male

Bruce Springsteen

Burna Boy

Childish Gambino

Tame Impala

The Weeknd.

International group

BTS

Fontaines DC

Foo Fighters

Haim

Run The Jewels.

Rising star award

Griff - Winner

Pa Salieu

Rina Sawayama.