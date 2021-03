Διαδικτυακή εκδήλωση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιομηχανίας

Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ GROW) διοργανώνει την Εβδομάδα Βιομηχανίας ως μια ευκαιρία για τα ενδιαφερόμενα μέλη και τους πολίτες από όλη την Ευρώπη ώστε να ξεκινήσουν έναν διάλογο αποκλειστικά για το μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Την φετινή χρονιά η Βιομηχανική Εβδομάδα θα επικεντρωθεί στις επιταχυνόμενες πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις, καθώς και στο μεταβαλλόμενο παγκόσμιο ανταγωνιστικό τοπίο στη μετα-Covid εποχή.

Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει με την αρωγή του Europe Direct Patra διαδικτυακό workshop με τίτλο: «Η Επιχειρηματικότητα προς την 4 η Βιομηχανική Επανάσταση», την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 και ώρα 12.00 – 16.00. Το διαδικτυακό workshop θα αποτελείται από τις εξής συνεδρίες:

1η Συνεδρία: Εξωστρέφεια της Ελληνικής Βιομηχανίας

2η Συνεδρία: Τάσεις της Διεθνής Βιομηχανίας για την 4 η Βιομηχανική Επανάσταση

Η ημερίδα θα προβάλλεται διαδικτυακά στους παρακάτω συνδέσμους:

Ελληνικά

Youtube https://youtu.be/q8VqUVgcmZQ

Facebook https://www.facebook.com/pde.rwg/posts/4430634566951370

Εurope direct https://el-gr.facebook.com/events/735180487146032/

Αγγλικά

Youtube https://youtu.be/OJYRtIECaBA

Facebook https://www.facebook.com/pde.rwg/posts/4430620746952752

Συντονιστής:

Φωκίων Ζαΐμης, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Αντιπρόεδρος της Διαμεσογειακής Επιτροπής και μέλος της Επιτροπής Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας της CPMR

Ομιλητές:

Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα & την Ευρώπη, πρ. Επίτροπος Ε.Ε., πρ. Υπουργός, Πέτρος Μαντάς, Πρόεδρος ΠΑ.Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ & Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Π, Γ. Χρυσολούρης, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Κώστας Μίχαλος, Πρόεδρος, Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), Γιώργος Ξηρογιάννης, Αν. Γενικός Διευθυντής, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Αθανάσιος Καλογεράς, Διευθυντής Ερευνών & Αν. Διευθυντής, Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ), Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, Αντώνιος Μπαρτζώκας, Professor in Practice, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου (LSE), Αν. Καθηγητής, Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, Στάθης Οικονομίδης, Διευθυντής Εργοστασίου Πατρών, Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε., Ευάγγελος Γκιζελής, Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος, Gizelis Robotics ABEE, Κίμων Δανιηλίδης, Γενικός Διευθυντής, Ελληνικό Κέντρο Έρευνας Μετάλλων Α.Ε. (ΕΛΚΕΜΕ), Δημήτρης Παπαγεωργίου, Διευθυντής Εργοστασίου Πατρών, Α.Ε.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, Βασίλης Δικαιούλιας, Εταίρος-Σύμβουλος, Ksi Greece, Ambrus Consulting, Nikos Pantalos, Υπεύθυνος Πολιτικής, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜμΕ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Βέλγιο), Konstantinos Diamantouros, Μόνιμος Εκπρόσωπος, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών στις Βρυξέλλες (Βέλγιο), Virginie Fermaud, Δρ., Γραφείο Περιφερειακής Συνεργασίας ΕΕ-Ιαπωνίας, Γραφείο Ευρώπης (Ευρώπη-Ιαπωνία), Anastasia Yang, Cross Horizons Business Consulting Co., Ltd. (Κίνα), Teresa Hornung, Ανώτερη Σύμβουλος, Συνομοσπονδία Γερμανικών Ενώσεων Εργοδοτών (Γερμανία), Dušan Vasiljević, Διευθυντής για την Επιχειρηματικότητα και τις Επενδύσεις, Εθνική Συμμαχία για την Οικονομική Ανάπτυξη (NALED) (Σερβία), Ionut Mocanu, Γενικός Διευθυντής, Σύνδεσμος Tehnopol Γκαλάτι (Ρουμανία), Ketevan Buliskeria, Διευθύντρια, Τεχνολογικό Πάρκο Μπατούμι, Οργανισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας της Γεωργίας, Περιφέρεια Aτζαρίας (Γεωργία).