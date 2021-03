ΕΑΠ: «Διεθνές Συνέδριο Space Art and Architecture Between East and West The Revolutionary Spirit»

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και η Θεματική Ενότητα Τέχνη – Αρχιτεκτονική – Πολεοδομία της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών συνδιοργανώνουν το τριήμερο Διεθνές Συνέδριο Space, Art and Architecture Between East and West: The Revolutionary Spirit, που εντάσσεται στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο της Εθνεγερσίας. Το Συνέδριο αυτό συνεχίζει την παράδοση της διοργάνωσης μεγάλων διεθνών εκδηλώσεων γύρω από ζητήματα τέχνης και χώρου από το ΕΑΠ.

Το Συνέδριο, λόγω των συνθηκών της πανδημίας του Covid – 19, θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά διαδικτυακά από τις 18 μέχρι τις 20 Μαρτίου 2021. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το παρακολουθήσουν ζωντανά από το κανάλι του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο Youtube στους συνδέσμους:

Πέμπτη 18/3/2021: https://youtu.be/phDJPrJuhNM

Παρασκευή 19/3/2021: https://youtu.be/SM5o9F7VHO0

Σάββατο 20/3/2021: https://youtu.be/184cnJ2YKZY

Στο Συνέδριο συμμετέχουν εξέχουσες προσωπικότητες του χώρου. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Αντιπρόεδρος Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας. Αμέσως μετά, θα ακολουθήσει βιβλιοπαρουσίαση του διεθνούς τόμου Urban Art and the City. Creating, Destroying, and Reclaiming the Sublime, που προήλθε από προηγούμενο Συνέδριο του ΕΑΠ.

Η γλώσσα διεξαγωγής του Συνεδρίου είναι η Αγγλική.