Η μάχη της της τηλεθέασης-Τι είδε το κοινό το βράδυ της Παρασκευής

Το βράδυ της Παρασκευής αποκτά πλέον ιδιαίτερο ενδιαφέρον με τρία ριάλιτι να βρίσκονται στην αρένα και να προσπαθούν να κατακτήσουν την κορυφή του τηλεβαρόμετρου. Με βάση τα στοιχεία τηλεθέασης, ο απόλυτος νικητής είναι το «Master Chef» το οποίο άνοιξε τόσο πολύ την ψαλίδα που πλέον με ποδοσφαιρικούς όρους θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για «μονότερμα».

Συγκεκριμένα, το ριάλιτι μαγειρικής του Star έφτασε το 34% στο δυναμικό κοινό την ώρα που το live show του ΣΚΑΪ «House of Fame» περιορίστηκε στο 10% και το «Battle of the Couples» στον Alpha σημείωσε 5,1% στο κοινό 18 – 54.

Πολύ καλή ήταν η επίδοση του «After Dark

» στον ΣΚΑΪ με τον Θέμη Γεωργαντά και καλεσμένη την Δανάη Μπάρκα, το οποίο φλέρταρε με το 15%.

Επιμένουν ψηλά οι «Ράδιο Αρβύλα»

Στο OPEN ο Αντώνης Κανάκης και η παρέα του συνεχίζουν να προπορεύονται με άνεση ξεπερνώντας καθημερινά το φράγμα του 20% και συγκεκριμένα πετυχαίνοντας ένα άνετο 23,5% το βράδυ της Παρασκευής.

Πολύ ψηλά παραμένει και το Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο στο Mega με 15% μέσο όρο στη ζώνη του, αλλά και ο Νίκος Μουτσινάς με το «Καλό μεσημεράκι» το οποίο άγγιξε το 20%.

Πολύ ψηλά βρίσκονται όλα τα τηλεπαιχνίδια των ιδιωτικών καναλιών με τον «Τροχό της τύχης» να κατακτά το 20%, το «Ρουκ Ζουκ» να φτάνει το 22,5% και το «Deal» το 17%.

Στην πρωινή ζώνη την πρώτη θέση κερδίζει με άνεση το «Happy Day» με την Σταματίνα Τσιμτσιλή και μέσο όρο 17,5% και ακολουθεί το «Ευτυχείτε με 15,7% και το «Πρωινό» με 15,5%.

Τέλος, σταθερή αξία παραμένει η Αγγελική Νικολούλη και το «Φως στο τούνελ» με μέσο όρο 16%.