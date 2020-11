Διήμερο διαδικτυακό Φεστιβάλ συνεργασίας Ελλάδας & Ιταλίας με τη συμμετοχή του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας, το Teatro Pubblico Pugliese, η όπερα Petruzzeli, η Ένωση Θεάτρων της περιφέρειας της Απουλίας, το Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας και το Επιμελητήριο Αχαΐας προσκαλούν το κοινό στο Διήμερο Διαδικτυακό Φεστιβάλ που διοργανώνουν στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2020, στο πλαίσιο του έργου NeTT (Network of theatres for the valorization of cultural and natural heritage) του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg GR-IT Ελλάδα – Ιταλία.

Μπορείτε να συνδεθείτε στις 6 Νοεμβρίου 2020 στις 11 π.μ. στη σελίδα του Interreg/NeTT στο Facebook https://www.facebook.com/interreg.nett/ για να παρακολουθήσετε τις παρουσιάσεις των Ιταλικών παραστάσεων που δημιουργήθηκαν για το έργο σε απευθείας μετάδοση.

Αντίστοιχα συνδεθείτε στις 7 Νοεμβρίου 2020 στις 5μ.μ. στη σελίδα του Interreg/NeTT στο Facebook https://www.facebook.com/interreg.nett/ για να παρακολουθήσετε τις παρουσιάσεις και τα βίντεο των παραστάσεων που δημιούργησαν τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας και Κέρκυρας καθώς και τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο έργο NeTT σε απευθείας μετάδοση.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Διήμερου Διαδικτυακού Φεστιβάλ έχει ως εξής:

Παρασκευή 6.11.2020

11.00 : Lino Manosperta -Έναρξη του Φεστιβάλ, Παρουσίαση του έργου NeTT

11.10: Χαιρετισμοί των Ελλήνων εταίρων (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, Επιμελητήριο Αχαϊας)

11.15 : Nicola Grazioso - Παρουσίαση της όπερας Petruzzelli της Ιταλίας και του έργου που δημιούργησε στο NeTT

11.30 : Παρουσίαση του Θεάτρου Koreja της Ιταλίας και προβολή των έργων που δημιούργησε για το NeTT:

Showcase in Lecce

Pre fisrt love – Βίντεομεαγγλικούςυπότιτλους

Tarantula meal

Kater I Raders

Plastic Gardens

12.30 : Συζήτηση

12.40 : Παρουσίαση του Θεάτρου Ruvo di Puglia και προβολή των έργων που δημιούργησε για το NeTT :

Luna nel Letto (Moon in the bed) – Βίντεομεαγγλικούςυπότιτλους

Tales of Stone. Sleeping Beauty – Βίντεομεελληνικούςυπότιτλους

Little Red Riding Hood

The New Dress

Semino

Jack and the Magic Bean. A story between earth and sky

13.20 : Συζήτηση

13.30 : Συμπεράσματα – Κλείσιμο

*Οι χαιρετισμοί θα πραγματοποιηθούν στα αγγλικά. Ορισμένα βίντεο θα προβληθούν με αγγλικούς υπότιτλους, ενώ τα υπόλοιπα στα ιταλικά.

Σάββατο 7.11.2020

17.00 : Χαιρετισμός από τον συντονιστή της γενικής γραμματείας του προγράμματος Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020 κ. Gianfranco Gadaleta και από τους εκπροσώπους των Ελλήνων εταίρων κ.κ. Κωνσταντίνος Κριτσώνης* Διαχειριστής ΑΧΕΠΑΝ (Αχαϊκή Επιμελητηριακή Ανάπτυξη Επιμελητηρίου Αχαΐας), Γιώργος Μαγιάκης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, Βαρβάρα Δούκα, Καλλιτεχνική Δ/ντρια ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας.

17.15: Συγκλητική Βλαχάκη- Παρουσίαση των παραγωγών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας για το NeTT

17:20: Παναγιώτης Βαφείδης – Παρουσίαση της τριήμερης περιήγησης στην ιστορία και τον πολιτισμό της Πάτρας που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Αχαϊας.

17.25: Βαρβάρα Δούκα - Παρουσίαση των καλλιτεχνικών παραγωγών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας για το NeTT

17:30: Συμπεράσματα-Συζήτηση

17:45: Προβολή βίντεο από τη δημιουργία του οπτικοακουστικού έργου Νήματα Μνήμης, στο παλαιό εργοστάσιο της Πειραϊκής Πατραϊκής στην Πάτρα και στιγμιότυπα της παράστασης Πάτρα, η Πόλη των Εργοστασίων, του Ρεμπέτικου και του Καραγκιόζη του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

18:15: Προβολή βίντεο από την Τριήμερη περιήγηση στην ιστορία και τον πολιτισμό της Πάτρας του Επιμελητηρίου Αχαΐας.

18:25 Σύντομο διάλειμμα

18.30 : Παρουσίαση του έργου Γεύσεις και Κατακτήσεις από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας.

*Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν στα αγγλικά ενώ οι προβολές των έργων θα είναι στα ελληνικά, με αγγλικούς υπότιτλους.