Το βραβευμένο έργο του Νιλ Σάιμον "Ξυπόλυτοι στο Πάρκο" ανέβηκε στο Νέο Ακάδημο

Το βραβευμένο με Τόνυ, θεατρικό έργο του αξέχαστου Νιλ Σάιμον, «Ξυπόλυτοι στο πάρκο – Barefoot in the park» που το 1967 μετέφερε στον κινηματογράφο ο Τζιν Σακς με τους Τζέιν Φόντα και Ρόμπερτ Ρέντφορντ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, μία ταινία που το κοινό λάτρεψε, ανέβηκε στο θέατρο Νέος Ακάδημος στην οδό Ακαδημίας στην Αθήνα σε σκηνοθεσία της έμπειρης Ρέινας Εσκενάζυ.

Τί συμβαίνει όταν ένα νιόπαντρο ζευγάρι διαπιστώνει πως το σπίτι των ονείρων του είναι μια «τρύπα», μπάζει νερά, δεν έχει θέρμανση και ο ένοικος της πάνω σοφίτας περνάει από το διαμέρισμά τους για να μπει στο δικό του; Πόση αγάπη χωράει στο αστεία άβολο διαμερισματάκι;

Η Happy productions παρουσιάζει λοιπόν από τις 29 Οκτωβρίου στη σκηνή του Νέου Ακάδημου, σε μια μεγάλη παραγωγή με all star cast, το «Ξυπόλυτοι στο Πάρκο -Barefoot in the Park» του κυρίαρχου της κωμωδίας Νιλ Σάιμον, ένα έργο που ίσως είναι η πιο διάσημη και ανατρεπτική ρομαντική κωμωδία όλων των εποχών.

Το «Ξυπόλυτοι στο Πάρκο» παρουσιάστηκε στο Broadway για 1.530 παραστάσεις, έγινε μεγάλη επιτυχία στον κινηματογράφο και από τότε φιλοξενείται στις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου (στη διανομή του 1963 έπαιξε ο νεότατος τότε Ρόμπερτ Ρέντφορντ με την Ελίζαμπεθ Άσλει). Παράλληλα καθιέρωσε τον Νιλ Σάιμον ως έναν από τους πιο δημοφιλείς θεατρικούς συγγραφείς όλων των εποχών, μια κωμική ιδιοφυΐα, χάριν στην έξυπνη γραφή του και την ικανότητά του να αναδεικνύει τους χαρακτήρες των ηρώων του.

Λίγα λόγια για την υπόθεση του έργου:

Ο Πωλ (στο ρόλο ο Αργύρης Αγγέλου που χαρακτήρισε το «Ξυπόλυτοι στο πάρκο» ως ένα έργο γεμάτο αισιοδοξία), ένας συντηρητικός δικηγόρος, παντρεύεται την Κόρι (στο ρόλο η Βασιλική Τρουφάκου), μια ανέμελη κοπέλα. Η συγκατοίκησή τους όμως σε ένα σπίτι, το οποίο δεν πληροί την περιγραφή του συμβολαίου και ο διαφορετικός τρόπος που οι δυο τους αντιμετωπίζουν την ζωή, τους φέρνει αντιμέτωπους με μια σειρά αναπάντεχων, τρελών, κωμικών καταστάσεων.

Το σπίτι είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με εκείνο που είχαν αρχικά δει, το δωμάτιο τους είναι μια «τρύπα», η τζαμαρία της οροφής μπάζει νερά, θέρμανση δεν υπάρχει και το κυριότερο …..ο κύριος Βελάσκο (Άρης Λεμπεσόπουλος) ένοικος της σοφίτας από πάνω, πρέπει να περνάει μέσα από το διαμέρισμά τους για να μπει στο δικό του!

Η μητέρα της Κόρι (Ελένη Κρίτα) που επισκέπτεται συχνά την κόρη της γκρινιάζει επίμονα, ο μυστηριώδης Κος Βελάσκο φλερτάρει ασύστολα, …. και το ζευγάρι φτάνει στα όριά του.

Στην ταινία του 1967 το ρόλο του Βελάσκο είχε ερμηνεύσει ο Σαρλ Μπουαγιέ και της Κόρι η Μίλντρεντ Νάτγουικ, η οποία μάλιστα προτάθηκε και για το Όσκαρ καλύτερου β΄γυναικείου ρόλου.

Σκηνοθεσία: Ρέινα Σ. Εσκενάζυ

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Σκηνικά: Άση Δημητρολοπούλου

Κοστούμια: Μάριος Καραβασίλης

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Μουσική/Ενορχήστρωση: Σταμάτης Γιατράκος

Φωτογραφία: Gridfox (Δημήτρης Γκιολές)

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ανδρομάχη Παπαδοπούλου

Γραφιστική Επεξεργασία: Gridfox (Στιβανάκης Γιάννης)

Hairstyle: Κέλλυ Καλογεροπούλου

Make up artist: Ελίνα Μαυράκη

Social Media Manager: Σπύρος Μάης

Διεύθυνση Παραγωγής: Ιωάννης Παντελίδης

Προβολή/Επικοινωνία: Αγλαΐα Παγώνα.

Διανομή:

Αργύρης Αγγέλου, Βασιλική Τρουφάκου, Άρης Λεμπεσόπουλος, Ελένη Κρίτα, Jerome Kaluta, Νίκος Κυριανάκης.

ΝΕΟΣ Ακάδημος: Ακαδημίας & Ιπποκράτους 17, Μετρό Πανεπιστήμιο

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 3625119 & 210 0080900

Πρόγραμμα παραστάσεων:

Τετάρτη 21:00

Πέμπτη 21:00

Παρασκευή 21:00

Σάββατο 18:00

Κυριακή: 20:30

Διάρκεια Παράστασης: 1 ώρα και 30 λεπτά.

Τιμές Εισιτηρίων:

Τετάρτη-Παρασκευή: Ζώνη Α: 20€ / Ζώνη Β: 18€ / Ζώνη Γ: 15€

Πέμπτη: Γενική Είσοδος 15€

Σάββατο-Κυριακή: Ζώνη Α: 22€ / Ζώνη Β: 20€ / Ζώνη Γ: 15€

Άνεργοι, Πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ, Συνοδοί ΑΜΕΑ, 65 ετών, Φοιτητές: 15€ (εκτός Σαββάτου)

*Ειδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις άνω των 15 ατόμων (στο τηλέφωνο 210 0080900)

Ο ΝΕΟΣ Ακάδημος, πλήρως ανακαινισμένος (2019), διαθέτει ολοκαίνουργιο σύστημα εξαερισμού, ψύξης και θέρμανσης με εισροή νωπού αέρα στους χώρους του θεάτρου. Παράλληλα τηρεί αυστηρά όλα τα Πρωτόκολλα Υγειονομικής Προστασίας, με γνώμονα την προστασία κοινού & προσωπικού.

