Λιολιώ Κολυπέρα στο thebest.gr: «Έχω πορευθεί με τρεις καρκίνους, με αυτούς συνυπάρχω, αλλά και υπάρχω»

«Έχω μάθει να ζω με τους καρκίνους μου, να μη μετράω το χρόνο σε ώρες, μέρες, μήνες και χρόνια, αλλά να τον αξιοποιώ σε στιγμές, κάνοντας αυτό που αγαλλιάζει την ψυχή μου. 24 χρόνια τώρα έχω πορευθεί παρέα με τρεις καρκίνους… με αυτούς συνυπάρχω, αλλά και υπάρχω ως Λιολιώ». Η Λιολιώ Κολυπέρα είναι μια γυναίκα δυναμική και δυνατή και έχει δώσει τις δικές της μάχες ενάντια στον καρκίνο. Αυτή την περίοδο βρίσκεται στο «κόκκινο» εξαιτίας του…ροζ! Το φετινό Pink the City είναι ήδη σε εξέλιξη και κορυφώνεται στις 25 Οκτωβρίου με ένα Live facebook event με παρουσιάστρια τη Χριστίνα Λαμπίρη. Μπορεί ο κορωνοϊός να αλλάζει τα δεδομένα, όμως το ροζ ποτάμι δεν στερεύει και πραγματοποιείται διαδικτυακά. Με αφορμή το Pink the City 2020- Pink the web μιλά στο thebest.gr για το έργο του Συλλόγου, μας θυμίζει την αφετηρία του ροζ περίπατου αλλά και για το πώς βλέπει σήμερα τη ζωή.

To Pink the City γίνεται φέτος 8 ετών και αυτό το ροζ ποτάμι που ξεχύνεται στην Πάτρα κάθε Οκτώβριο, έχει γιγαντωθεί. Φέτος ωστόσο λόγω του κορωνοϊού, το Pink the City πραγματοποιείται διαδικτυακά. Πώς μπορούμε να συμμετέχουμε, ποια είναι η ανταπόκριση και οι επόμενες δράσεις που έχουν προγραμματιστεί;

Το PinktheCity αποτελεί μία εκδήλωση θεσμό για την πόλη της Πάτρας, αλλά και για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Με γρήγορα αντανακλαστικά και με προτεραιότητα, πάντα, την προστασία των ευπαθών ομάδων από την πανδημία, προσαρμόσαμε τις δράσεις μας στη συγκυρία της εποχής, δίνοντας την ευκαιρία στον κόσμο να συμμετάσχει και από μακριά. Η εγγραφή στο PinktheCity 2020, γίνεται μέσω της σελίδας www.pinkthecity.gr , στο περίπτερο εγγραφών της πλ. Γεωργίου και στα γραφεία του Συλλόγου.

Για να στηρίξει κανείς τους σκοπούς του PinktheCity/Pinktheweb 2020, αρκεί να κάνει την εγγραφή του (ατομική ή ομαδική), να φορέσει το χαρακτηριστικό ροζ μπλουζάκι, να κάνει τον περίπατό του ή όποια άλλη δραστηριότητα στην πόλη, στο αγαπημένο του μέρος, στη γειτονιά του, οπουδήποτε (γιατί όχι στον φωταγωγημένο ροζ Κυματοθραύστη), να φωτογραφηθεί ή να τραβήξει βίντεο και να αναρτήσει το υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, instagram)προσθέτοντας τα @almazoispatras #almazoispatras #pinkthecity2020 #pinktheweb2020 (χωρίς κενά), στέλνοντας το δικό του μήνυμα για τον καρκίνο του μαστού. Ο Σύλλογος θα προβάλει το υλικό (μπορούν να μας το στέλνουν και στο [email protected])σε μεγάλο facebook event. Φέτος που είναι όλα αλλιώτικα, σας χρειαζόμαστε δίπλα μας περισσότερο από ποτέ.

Μείνετε συντονισμένοι στη σελίδα μας www.pinkthecity.grκαι στη facebookpage @almazoispatras για τις διαδικτυακές δράσεις, που ακολουθούν στις 18 και 25 Οκτωβρίου, με πολλές εκπλήξεις…