Κορύφωση του Pink the City 2020 στις 25 Οκτωβρίου, με Live facebook event και Χριστίνα Λαμπίρη!

Οι διαδικτυακές δράσεις του Pink the City/ Pink the web συνεχίζονται μέσα από τη σελίδα του Συλλόγου γυναικών με καρκίνο μαστού – «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Αχαΐας στο facebook (@almazoispatras). Αυτή την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι, ο Σύλλογος έχει ετοιμάσει ένα αναδρομικό βίντεο στα 8 χρόνια πορείας της διοργάνωσης, από το πρώτο Pink the Bridge, το Pink the Port και στη συνέχεια το Pink the City, επιλέγοντας χαρακτηριστικές στιγμές από κάθε χρονιά. Στο βίντεο αυτό, μέλη του Δ.Σ. αλλά και σταθεροί υποστηρικτές του Συλλόγου και του Pink the City, ταξιδεύουν στο χρόνο, φθάνοντας ως το σήμερα.

Η κορύφωση των διαδικτυακών δράσεων θα ακολουθήσει την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού, με ένα live facebook event, στις 11:00 π.μ., αφιερωμένο στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.

Τη διαδικτυακή αυτή εκδήλωση, η οποία θα περιλαμβάνει πλούσιο περιεχόμενο (δρώμενα ευαισθητοποίησης, βίντεο και φωτογραφίες ανθρώπων που στήριξαν το Σύλλογο φορώντας το ροζ μπλουζάκι, συναυλία αφιερωμένη στο Σύλλογο κ.α.), θα παρουσιάσει η πασίγνωστη δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, κ. Χριστίνα Λαμπίρη. Η συνεργασία αυτή της παρουσιάστριας με το «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Αχαΐας συνεχίζεται για τέταρτη συνεχή χρονιά, από τη σκηνή της πλατείας Υψηλών Αλωνίων στο «διαδικτυακό σπίτι» του Συλλόγου.

Από το 2017 που ανέλαβε πρώτη φορά την παρουσίαση του Pink the City, η δημοφιλής δημοσιογράφος – παρουσιάστρια παραμένει σταθερά η οικοδέσποινα της εκδήλωσης. Τον Οκτώβριο του 2019, σε κλειστή εκδήλωση που πραγματοποίησε το «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Αχαΐας στο πλαίσιο του Pink the City 2019, απονεμήθηκε στην κ. Λαμπίρη ο τίτλος της Πρέσβειρας Τιμής για την πολύπλευρη συνδρομή της στη διάδοση του μηνύματος του Pink the City.

Με χαρά και ευγνωμοσύνη για τη δυνατή αυτή συνεργασία και τη φιλική σχέση, το «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Αχαΐας σας προσκαλεί να παρακολουθήστε και να στηρίξετε όλες και όλοι το φετινό Pink the City/ Pink the web και τα facebook events που ακολουθούν, αναφέρει ο Σύλλογος.