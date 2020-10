Το «Όσα Κρατήσαμε Κρυφά» της Lara Prescott κυκλοφορεί τέλος Οκτωβρίου από τις εκδόσεις Μεταίχμιο

Στις 29 Οκτωβρίου 2020 πρόκειται να κυκλοφορήσει και στα ελληνικά το μυθιστόρημα «Όσα Κρατήσαμε Κρυφά» της Lara Prescott που ήδη έχει προκαλέσει αίσθηση και ενθουσιάζει κριτικούς και αναγνώστες σε κάθε χώρα που εκδίδεται. Χαρακτηρίζεται ως το σημαντικότερο λογοτεχνικό ντεμπούτο της χρονιάς.

Το «Όσα κρατήσαμε κρυφά - The Secrets We Kept» (μετάφραση, Γιώργος Μπαρουξής) της Lara Prescott, που έχει γίνει ήδη μπεστ σέλερ στους New York Times και έχει επιλεγεί από το Book Club της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού Ρις Γουίδερσπουν, είναι μια επίκαιρη ιστορία πολιτικού και κοινωνικού διωγμού, εμπνευσμένη από το σχέδιο της CIA να εισχωρήσει στον πυρήνα της Σοβιετικής Ένωσης όχι μέσω της προπαγάνδας, αλλά με όχημα τη μεγαλύτερη ιστορία αγάπης του 20ού αιώνα: το θρυλικό μυθιστόρημα Δόκτωρ Ζιβάγκο του Μπoρίς Παστερνάκ.

Από τη Μόσχα και τα γκουλάγκ ως την Ουάσινγκτον και το Παρίσι, το «Όσα κρατήσαμε κρυφά» πραγματεύεται ένα σημείο καμπής στην ιστορία της λογοτεχνίας. Ένα βιβλίο έντονα συναισθηματικό, ιστορικά ακριβές και επικεντρωμένο στην πεποίθηση ότι ένα έργο τέχνης μπορεί να αλλάξει την ιστορία και τον κόσμο, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου των εκδόσεων Μεταίχμιο απ’ όπου θα κυκλοφορήσει το βιβλίο.

Το ενδιαφέρον του εκδοτικού χώρου για το συγκεκριμένο βιβλίο είναι πρωτοφανές με πολλούς πλειστηριασμούς στις ΗΠΑ και τη Μ. Βρετανία και με δεκάδες εκδοτικούς οίκους να κονταροχτυπιούνται για την απόκτηση των δικαιωμάτων. Μέσα σε διάστημα μικρότερο των δύο μηνών, το βιβλίο πουλήθηκε σε περισσότερες από 18 χώρες, και συνεχίζει την πετυχημένη του πορεία, καθώς αναμένεται να κυκλοφορήσει και σε 30 χώρες ακόμη.

Η πρωτοεμφανιζόμενη Αμερικανίδα συγγραφέας με αυξημένη συναισθηματική ένταση και μαγευτική ιστορική λεπτομέρεια ανασυστήνει ατμοσφαιρικά την εποχή σε μια εντυπωσιακή τοιχογραφία χρησιμοποιώντας πρωτοπρόσωπη, τριτοπρόσωπη και επιστολική αφήγηση. Παρότι αποτελεί ντεμπούτο, δεν διαβάζεται ως τέτοιο: η συγγραφέας, που έχει κάνει και εκτεταμένη έρευνα στο θέμα της, γράφει με σιγουριά έμπειρης μυθιστοριογράφου.

Στην καρδιά του μυθιστορήματος της δεσπόζει η ιστορία τριών αξέχαστων γυναικών. Η μία είναι η μούσα του Μπορίς Παστερνάκ που του ενέπνευσε την ηρωίδα του Δόκτωρ Ζιβάγκο. Οι άλλες δύο γυναίκες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην έκδοση αυτής της σπουδαίας ιστορίας αγάπης. Και οι τρεις μαζί άλλαξαν τον ρου της ιστορίας με όσα κράτησαν κρυφά.

Το «Όσα κρατήσαμε κρυφά» είναι η συναρπαστική ιστορία γραμματέων που στρατολογήθηκαν ως κατάσκοποι, μια ιστορία αγάπης, καθήκοντος και θυσίας.

Λίγα λόγια για την πλοκή

Βρισκόμαστε στην αυγή του Ψυχρού Πολέμου, κι οι λέξεις έχουν γίνει όπλα. Στη Μόσχα, η Όλγα Ιβίνσκα­για συλλαμβάνεται. Είναι η ερωμένη και μούσα του Μπορίς Παστερνάκ – του πιο διάσημου εν ζωή συγγρα­φέα στη Σοβιετική Ένωση. Το καθεστώς γνωρίζει ότι ο Παστερνάκ γράφει ένα μυθιστόρημα με τίτλο Δόκτωρ Ζιβάγκο που ασκεί δριμεία κριτική στην Οκτωβριανή Επανάσταση. Θέλοντας να αποκτήσουν περισσότερες πληροφορίες και να πιέσουν τον συγγραφέα, οι αρχές στέλνουν την ερωμένη του στο γκουλάγκ. Τρία χρόνια μετά, η Όλγα ξανασμίγει με τον Παστερνάκ. Ο συγγραφέας τελειώνει το μυθιστόρημά του, αλλά το καθεστώς το απαγορεύει. Ενώ το ζευγάρι βρίσκεται υπό όλο και πιο έντονο διωγμό, η CIA οργανώνει μια αποστολή για να αποκτήσει το χειρόγραφο, να το τυ­πώσει κρυφά, και να το περάσει λαθραία στην ΕΣΣΔ.

Έγραψε ο Τύπος

«Μέσα από τις ξεκάθαρες εικόνες και τη ζωντανή αφή­γηση η Prescott πλάθει μια τολμηρή μεταφεμινιστική εικόνα του Ψυχρού Πολέμου. Από τον Σπούτνικ ως την γκλάσνοστ και από το γραμματειακό προσωπικό ως τα γκουλάγκ, η συγγραφέας γράφει ένα ευφυές μυθιστόρημα γεμάτο δράση που δεν μπορείς να αφή­σεις από τα χέρια σου. Αυτό το εκπληκτικό ντεμπούτο είναι ταυτόχρονα κατασκοπική ιστορία, εκδοτικό θρί­λερ και μια ιστορία αγάπης πέρα από τα καθιερωμένα». - Publishers Weekly

«Η hard-boiled απεικόνιση της υπηρεσίας πληροφοριών της Ουάσινγκτον από την Prescott –οι κοινωνικές και σεξουαλικές ιεραρχίες της– μεταφέρει με τρόπο ωμό τους αναγνώστες σε έναν κόσμο που θυμίζει έντονα το “Mad Men”. Έναν κόσμο στον οποίο οι γυναίκες έπρεπε να δουλέψουν δύο φορές πιο σκληρά για να θεωρηθούν ισότιμοι παίκτες, να τα κάνουν όλα αποτελεσματικά και πάνω σε ψηλοτάκουνα… Η έρευνα της Prescott έγινε με τέτοια επιμέλεια και αποδίδεται με τόση φρεσκάδα ώστε το μυθιστόρημα μοιάζει σχεδόν με ντοκιμαντέρ στο οποίο αναφέρονται πολιτισμικά ορόσημα και εμβληματικά ονόματα (ο Nat King Cole, το Σπούτνικ, οι ταμπλέτες Alka-Seltzer) μαζί με τη θαρραλέα συνεισφορά των γυναικών στα μεταπολεμικά ανδραγαθήματα. Τα στοιχεία που παραθέτει είναι αδιαμφισβήτητα… Διαβάστε το Όσα κρατήσαμε κρυφά. Είναι ένας ευχάριστος τρόπος να αφομοιώσετε την άγνωστη ιστορία». - The Washington Post

«Το ντεμπούτο της Lara Prescott ακολουθεί τα χνάρια των κλασικών ρώσικων μυθιστορημάτων· είναι μια επική ιστορία αγάπης, ταυτόχρονα θαυμάσια και ζοφερή, πλεγμένη στον ιστό της τραγικής, πραγματικής ιστορίας… Δεν μπορώ να πάψω να σκέφτομαι αυτό το βιβλίο. Η Prescott έχει ξεσκεπάσει μια χρονική περίοδο κατά την οποία οι άνθρωποι –οι απλοί άνθρωποι– διακινδύνευαν τις ζωές και τις καριέρες τους για τη λογοτεχνία. Γιατί δεν συμβαίνει και σήμερα το ίδιο;». - Los Angeles Review of Books

«H Lara Prescott χρησιμοποιεί πολλαπλούς αφηγητές και οπτικές στο εντυπωσιακό της ντεμπούτο Όσα κρατήσαμε κρυφά που αφορά μια ιστορία του 20ού αιώνα κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Στη Ρωσία, ο Μπορίς Παστερνάκ γράφει το αριστούργημά του Δόκτωρ Ζιβάγκο, με την ενθάρρυνση της ερωμένης του, παρά τις πιέσεις που τους ασκούνται από το Σοβιετικό καθεστώς. Στη Δύση, η CIA εκμεταλλεύεται το μυθιστόρημα και το γεγονός ότι έχει λογοκριθεί στην ΕΣΣΔ ως μέσο προπαγάνδας. Επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον της στις γυναίκες της ιστορίας (την ερωμένη του Παστερνάκ, Όλγα, που βασανίζεται στα γκουλάγκ για την αγάπη της, και τις δύο Αμερικάνες πράκτορες που ξεκινούν μια καταδικασμένη αποστολή) η Prescott έχει γράψει μια ασυνήθιστη, συναρπαστική παραλλαγή του τυπικού κατασκοπευτικού θρίλερ». - The Sunday Times

«Εντελώς καθηλωτικό. Το λάτρεψα». - Sarah Winman, συγγραφέας

Η συγγραφέας Lara Prescott (Λάρα Πρέσκοτ) είναι πρώην πολιτική σύµβουλος και ζει στο Όστιν του Τέξας. Μεταξύ άλλων, σπούδασε δηµιουργική γραφή στο Michener Center for Writers του Πανεπιστηµίου του Τέξας. Το «Όσα κρατήσαµε κρυφά» είναι το πρώτο της µυθιστόρηµα και πρόκειται σύντομα να µεταφερθεί στη µικρή οθόνη.

Τα πάντα ξεκίνησαν από το όνομά της

«Οι γονείς μου με ονόμασαν Λάρα, από την ηρωίδα του Μπόρις Πάστερνακ. Η μητέρα μου αγαπούσε πολύ την αριστουργηματική κινηματογραφική προσαρμογή του Δόκτωρ Ζιβάγκο από τον Ντέιβιντ Λιν, και όταν ήμουν μικρή κούρδιζα τη μουσική κοσμηματοθήκη της ξανά και ξανά για να την ακούσω να παίζει το “Lara's Theme”. Αγαπούσα κι εγώ την ταινία, αλλά μόνο όταν διάβασα το βιβλίο αισθάνθηκα μια πολύ έντονη σύνδεση με το υλικό. Ήταν λες και ο μεγάλος συγγραφέας επικοινωνούσε μαζί μου πέρα από τον χώρο και τον χρόνο – ένα κερί στο παράθυρο μια χειμωνιάτικη νύχτα».