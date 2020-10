Αυτό ανακηρύχθηκε κορυφαίο άλμπουμ της δεκαετίας του 1980

Το άλμπουμ των U2 “The Joshua Tree” ανακηρύχθηκε το καλύτερο της δεκαετίας του 1980, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το BBC Radio 2’s Sounds of the 80s για την Εθνική Ημέρα Άλμπουμ στη Βρετανία (10η Οκτωβρίου).

Το άλμπουμ του 1987 αναδείχθηκε το καλύτερο στη λίστα της δεκαετίας του 1980, στην οποία συμπεριλαμβάνονται το “Thriller” του Μάικλ Τζάκσον, το οποίο βρίσκεται στο Νο. 4, το “Appetite For Destruction” των Guns N’ Roses που είναι στην πέμπτη θέση και το “Purple Rain” του Prince που είναι στο Νο. 10.

Σύμφωνα με το BBC, 19 από τα 20 κορυφαία άλμπουμ είναι ανδρών καλλιτεχνών. Μόνο το “Hounds of Love” της Κέιτ Μπους μπήκε στο Νο. 11 και οι Madonna και Τζάνετ Τζάκσον τερμάτισαν κάτω από το Νο. 20.

“Το άλμπουμ που άλλαξε τα πάντα για εμάς”

“Το Joshua Tree έδωσε στο συγκρότημα ένα Grammy στην κατηγορία Άλμπουμ της Χρονιάς και επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον της Αμερικής και τις αντίθετες ιδέες στο “αμερικανικό όνειρο“, εξήγησε ο μπασίστας Άνταμ Κλέιτον ήταν η αίγλη και η “ενότητα και απληστία” της Εποχής του Ρίγκαν.

“Το «The Joshua Tree» άλλαξε τα πάντα για εμάς ως μπάντα. Γράφτηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1980, κατά την εποχή της βρετανικής και αμερικανικής πολιτικής των Θάτσερ – Ρίγκαν, μια περίοδο όπου υπήρξε μεγάλη αναταραχή” ανέφερε ο κιθαρίστας των U2 The Edge.

Και φαίνεται σαν να είμαστε πίσω εκεί με έναν τρόπο” δήλωσε ο The Edge σε απάντηση στην κατάταξη του BBC, προσθέτοντας: “Η πολιτική εξακολουθεί να είναι τόσο πολωμένη”.

Είχαμε το προνόμιο να παίξουμε το «The Joshua Tree» ζωντανά σε όλο τον κόσμο τα τελευταία χρόνια και είναι σαν το άλμπουμ να έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του” συνέχισε ο κιθαρίστας των U2. “Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που οι άνθρωποι εξακολουθούν να συνδέονται με αυτά τα τραγούδια, κάθε βράδυ, χρόνο με τον χρόνο” προσέθεσε.

Η λίστα των 10 καλύτερων άλμπουμ της δεκαετίας του 1980

1) U2 – The Joshua Tree

2) Dire Straits – Brothers In Arms

3) The Stone Roses – The Stone Roses

4) Michael Jackson – Thriller

5) Guns N’ Roses – Appetite For Destruction

6) The Human League – Dare

7) The Smiths – The Queen Is Dead

8) Paul Simon – Graceland

9) ABC – Lexicon Of Love

10) Prince – Purple Rain