Ο Φάνης Δίπλας ζωντανεύει επί σκηνής μια Πάτρα άλλης εποχής

Πυρετώδεις ήταν το απόγευμα της Πέμπτης, στο θέατρο Απόλλων, οι προετοιμασίες για την παράσταση... Πάτρα η Πόλη των Εργοστασίων, του Ρεμπέτικου και του Καραγκιόζη.

Tο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας παρουσιάζει την παράσταση η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου NeTT- “Δίκτυο Θεάτρων για την αξιοποίηση της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς και την ανάπτυξη του Αειφόρου Τουρισμού” (Network of Theatres for the valorization of Cultural and Natural Heritage to develop a Sustainable Tourism) του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα Ιταλία 2014-2020.

Να σημειώσουμε ότι, όπως μάθαμε, φτιάχνεται ένα site με το όνομα αυτής της παράστασης κι εκεί σιγά σιγά θα ανέβει το υλικό με το οποίο συγχρωτίστηκαν οι συντελεστές και μάλιστα ο στόχος είναι να εμπλουτιστεί.

Σε ένα διάλλειμα από τις πρόβες συναντήσαμε τον σκηνοθέτη της παράστασης Φάνη Δίπλα ο οποίος είχε και τη σύλληψη της ιδέας. Ο ίδιος μας μίλησε για τη διαδρομή προετοιμασίας της παράστασης αλλά και για το τι άλλαξε στο project εξαιτίας της πανδημίας και των μέτρων προστασίας.

Όπως μας εξήγησε, μεταξύ άλλων, " αυτό που στ΄ αλήθεια πραγματευόμαστε στην παράσταση είναι οι άνθρωποι. Όχι μόνο αυτοί που ζουν τώρα σε αυτήν αλλά και εκείνοι που ζούσαν πριν".

Στην παράσταση επιχειρούνται και τεχνικές πρωτοτυπίες με το εμβληματικό θέατρο να μετατρέπεται σε ένα μεγάλο σκηνικό ενώ η όψη του θα αλλάζει ανάλογα σε όσα συμβαίνοπυν δραματουργικά.