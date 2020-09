Η Κατερίνα Ζαρίφη αποκάλυψε με ποιον θα τραγουδάει στο νέο Just the 2 of Us στο Open

Στο Πρωινό της Φαίης Σκορδά στο κανάλι ΑΝΤ1, παραχώρησε συνέντευξη η γνωστή παρουσιάστρια Κατερίνα Ζαρίφη, η οποία και μίλησε για τηλεοπτικές προτάσεις που δεν αποδέχθηκε αλλά και για το ερχόμενο Just The Two Of Us στο κανάλι Open, όπου αναμένεται να λάβει μέρος ενώ αποκάλυψε και ποιος θα είναι ο επαγγελματίας τραγουδιστής - παρτενέρ της.

Η Κατερίνα Ζαρίφη όπως έγραψε το zappit.gr, ανέφερε τα εξής: «Το J2US είναι πιο σίγουρο σαν πρόταση, νομίζω ότι το ταιράκι μου εκεί πέρα θα σας αρέσει πολύ. Είναι ένα πολύ ωραίο αγόρι, ο Αναστάσιος Ράμμος. Μακάρι εγώ τον θέλω πάρα πολύ τον Αναστάσιο. Έχουμε συζητήσει. Τώρα όσον αφορά στο Mega έχει γίνει μια κουβέντα αλλά είναι τόσο αρχικό το στάδιο. Θα με βόλευε το ΣΚ προς τα εκεί συζητάω, θα μου άρεσε κι η βραδινή ζώνη γιατί το στοματάκι μου είναι μπετόν. Δεν είμαι στο δυναμικό του Open πια».

Όσο για τις προτάσεις που απέρριψε η Κατερίνα Ζαρίφη είπε τα εξής: «Ήταν στην ομάδα της μεσημεριανής εκπομπής The Booth. Απλά εγώ φοβήθηκα το concept και πόσο ταιριάζει σε εμένα. Είπα αν είναι κάτι να φοβόμαστε, πέφτουμε και κοιμόμαστε. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να παρουσιάσω το Big Brother, δε θεωρώ ότι σκιαγραφεί την καθημερινότητα. Μπορώ να σου πω όμως ότι ο Χάρης Βαρθακούρης δεν είναι κακός σε αυτό το πρόγραμμα. Αν και φέτος με έχει εντυπωσιάσει ο Καράβας από το GNTM. Χαρά Θεού είναι το παιδί. Σωστά ελληνικά, θετική αύρα. Δηλαδή δεν είναι ωραίο να βλέπουμε και κάτι θετικό στην τηλεόραση; Σώνει και ντε να παίζουμε μπουνιές; Είναι που είναι τα πράγματα τεταμένα».