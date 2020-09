Βίκυ Σταυροπούλου: Αποκάλυψε πότε ξεκινά το Just the 2 of us

Καλεσμένη στην εκπομπή του Νίκου Μουτσινά «Καλό μεσημεράκι» ήταν η Βίκυ Σταυροπούλου η οποία μίλησε για τα πλάνα της τον χειμώνα λόγω του κορωνοϊού.

«Πήρα την απόφαση φέτος να μην κάνω θέατρο γιατί θεωρώ ότι είμαι μια πολύ δύσκολη χρονιά και δεν πρέπει να κάψουμε το χαρτί μας με παραγωγές που δεν θα είναι αξιώσεων», είπε.Θα είναι όμως στην τηλεόραση και στο δεύτερο Just the 2 of us για το οποίο μίλησε με πολύ θερμά λόγια. «Έτυχε να μην χρειάζεται προσπάθεια για να είμαι χαρούμενη. Είναι ένας υπέροχος παραγωγός ο Νίκος ο Κοκλώνης, είναι μια πολύ ωραία ομάδα αυτή της κριτικής επιτροπής γιατί είναι δαιμόνιος. Ο Σταμάτης Φασουλής για μένα ήταν τρομερή ασφάλεια».

Η ηθοποιός δεν μπορούσε να αποκαλύψει ζευγάρια διαγωνιζομένων αποκάλυψε όμως ότι το Just the 2 of us. «Πάντως αρχίζουμε στις 17 Οκτώβρη και νομίζω ότι φέτος θα είμαστε live».

Μετά το Just δήλωσε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και για κάτι άλλο και συγκεκριμένα για παιχνίδι.