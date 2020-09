Στις 26 Σεπτεμβρίου η Κατερίνα Βρανά με την παράσταση «Best of: Φέτα, Sex και Αναπηρία»

Το 2020 η γνωστή κωμικός stand up, Κατερίνα Βρανά κλείνει αισίως δέκα χρόνια στην κωμωδία. Το 2009 ξεκίνησε, όμως έχασε έναν χρόνο- το 2017- που ήταν σε κώμα, λίγο ανάπηρη και κόντεψε να πεθάνει. Οπότε, τώρα που έχει κατακτήσει έναν ακόμη τίτλο, αυτόν του #sobrave, το πιο αστείο κορίτσι του πλανήτη το γιορτάζει με μια μεγάλη αναδρομή που θα επιχειρήσει στην παράσταση με τίτλο «Κατερίνα Βρανά Best of: Φέτα, Sex και Αναπηρία» στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής, στη Βασ. Σοφίας το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020 στις 20.30.

Με τις χρυσές επιτυχίες της, τα μεγάλα της σουξέ, τα best of από τις 3 παραστάσεις της «Φέτα με τη Βασίλισσα», «About Sex” και “Staying Alive-Σχεδόν Πέθανα» επιστρέφει η Κατερίνα Βρανά και με την δική της παράσταση αναμένεται να κλείσουν πανηγυρικά οι φετινές εκδηλώσεις του δύσκολου καλοκαιριού λόγω της πανδημίας, στον καταπράσινο κήπο του Μεγάρου.

Ραντεβού το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 20:30!

Το ρεπερτόριο περιλαμβάνει…

… Τις εμπειρίες επιβίωσης μιας Ελληνίδας που έχει ζήσει στην Αγγλία σχεδόν δύο δεκαετίες.

… Μια καινούρια ματιά στο σεξ και στην παραπλανητική χρήση του ιντερνετικού πορνό ως του απόλυτου εκπαιδευτικού εργαλείου. Γιατί, καλή η γνώση, αλλά τίποτα δεν είναι σαν την πρακτική.

… Μια αναδρομή στην περιπέτεια της υγείας της με τον δικό της μοναδικό τρόπο και μικρά tips που της επιτρέπουν να το γλεντά no matter what.

Αυτή η παράσταση είναι η τρανή απόδειξη πως τίποτα δεν σταματά την Κατερίνα Βρανά από τον απώτερο σκοπό της: Να γίνει Κυρίαρχος του Πλανήτη, τώρα και με αμαξίδιο, υπογραμμίζει με χιούμορ το σχετικό δελτίο Τύπου.

Διάρκεια παράστασης: 90 λεπτά.

Εισιτήρια: 12 € (προπώληση)

Προπώληση: https://webtics.megaron.gr/el/events/

Συμπαραγωγή: Μέγαρο Μουσικής και ΣΟΕΛ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Προβολή και Επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου We Will.

Μάλιστα η προπώληση πηγαίνει πολύ καλά και ήδη η παράσταση είναι σχεδόν sold out.

Η Κατερίνα Βρανά έχει εμφανιστεί κατά το παρελθόν με επιτυχία και στην Πάτρα.