H Kety Perry ποζάρει με εσώρουχα λίγες μέρες μετά τη γέννηση της κόρης της!

Ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη τα MTV VMA στα οποία η ίδια ήταν προτεινόμενη για βραβείο στην κατηγορία Best Cinematography για το βίντεο κλιπ Harleys in Hawaii (τελικά το βραβείο κέρδισε η Lady Gaga και η Ariana Grande για το Rain on Me), η Katy Perry ανέβασε αστειευόμενη το δικό της red carpet look.

Στην παραπάνω selfie προφανώς και δεν έχει ίχνος makeup και hairstyling, ενώ αστειευόμενη γράφει Hair n Makeup by: @exhaustion, aka μακιγιάζ και μαλλιά από την εξάντληση. Το σώμα της διατηρεί ακόμη τα κιλά της εγκυμοσύνης ενώ φοράει το ειδικό bustier του θηλασμού.