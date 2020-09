Νεκρός ο δημιουργός του "I like to move it", DJ Erick Morillo

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο DJ Erick Morillo, δημιουργός μιας από τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες της δεκαετίας του ’90, του πασίγνωστου «Ι like to Move It Move It» (1993). Ο διάσημος μουσικός βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Miami Beach από την αστυνομία, έπειτα από ανώνυμη κλήση.

Τα social media πλημμύρισαν με σχόλια για πιθανή αυτοκτονία, αλλά δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση από τις αρχές αναφορικά με την αίτια θανάτου του διάσημου DJ. Ο Erick Morillo είχε κατηγορηθεί τον περασμένο μήνα για σεξουαλική κακοποίηση μιας γυναίκας, υπόθεση που βρισκόταν στα δικαστήρια.

Ο γνωστός μουσικός έχει μιλήσει δημόσια για την πάλη του με τις ουσίες και το αλκοόλ: «Πήγα τρεις φορές σε κέντρο αποτοξίνωσης και καμία φορά δεν πέτυχα να απαλλαγώ από το αλκοόλ. Πλήγωσα πολλούς ανθρώπους», είχε δηλώσει.