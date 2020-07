Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του φιλμ "Army Baby" - Πρωταγωνιστεί ο Ίαν Στρατής -ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του σκηνοθέτη Γιώργου Κορδέλλα, δημιουργού του συγκινητικού φιλμ «Η Ρόζα της Σμύρνης» και ετοιμάζεται με το καλό να κάνει πρεμιέρα την παραμονή των Χριστουγέννων, στις 24 Δεκεμβρίου 2020 σε διανομή της εταιρείας Tulip.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, με συγκίνηση, δημιουργική αγωνία και τεράστια ικανοποίηση από όλους τους συντελεστές ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Γιώργου Κορδέλλα με τίτλο «Army Baby»!

Μετά το τέλος του lockdown, όλη η ομάδα συγκεντρώθηκε και πάλι και τα γυρίσματα συνεχίστηκαν και ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία – και ασφάλεια- και η ταινία συνεχίζει την πορεία προς την ολοκλήρωσή της έως και τις 24 Δεκεμβρίου οπότε και θα προβληθεί στις ελληνικές αίθουσες.

Στο φιλμ που υπόσχεται κωμικές και συγκινητικές στιγμές & αναμένεται με ξεχωριστό ενδιαφέρον από το κοινό, πρωταγωνιστεί ο Ίαν Στρατής.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την υπόθεση, ο Γιάννης (Ίαν Στρατής) είναι ένας νεαρός που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στα σύνορα του Έβρου. Πρόκειται για ένα λαϊκό παιδί, που διαθέτει όλη την ξεγνοιασιά της νιότης και αντιμετωπίζει με μεγάλη ελαφρότητα τη ζωή. Αυτό που τον χαρακτηρίζει είναι το κυνήγι εφήμερων απολαύσεων και η παροιμιώδης ανευθυνότητα στις επιλογές του. Τα μεγάλα πάθη του είναι το ποδόσφαιρο και οι γυναίκες. Όμως, ενώ είναι πιστός στην ομάδα του, στις σχέσεις του μοιάζει με… διάττοντα αστέρα! Ευρηματικός και τολμηρός, βρίσκει πάντα τον τρόπο να ξεπερνά τις συνέπειές των πράξεων του. Η ανεμελιά είναι η φιλοσοφία και ο τρόπος ζωής του.

Όμως, καθώς δείχνει να έχει βρει τις ισορροπίες που απαιτούνται για να ροκανίσει το χρόνο της στρατιωτικής θητείας του, ένα απρόσμενο γεγονός θα φέρει κυριολεκτικά τα πάνω κάτω σε όλο το στρατόπεδο και ο ίδιος θα βρεθεί προ τετελεσμένων γεγονότων, όταν ο «καρπός» μιας ερωτικής περιπέτειας που είχε πριν παρουσιαστεί στον στρατό, ένα ασυνόδευτο συστημένο βρέφος 6 μηνών, την ύπαρξη του οποίου αγνοούσε, φτάνει με… ταξί στη Μονάδα που υπηρετεί. Η ζωή του, όπως και η θητεία του από δω και μπρος, δεν θα είναι ποτέ πια η ίδια!

Ο τραγουδιστής και περφόρμερ Ίαν Στρατής, ιδιαίτερα αγαπητός και δημοφιλής στο νεανικό κοινό, στο ξεκίνημα της κινηματογραφικής του καριέρας ως ηθοποιός, ερμηνεύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της ταινίας, ενσαρκώνοντας τον στρατευμένο νέο πατέρα, που η ευθύνη ενός μωρού και η απαιτούμενη φροντίδα του θα τον μεταμορφώσουν ως άνθρωπο.

Μαζί του ένα επιτελείο γνωστών ηθοποιών, όπως η Μαρία Κωνσταντάκη (Θηλυκή Εταιρεία, Ηλίας του 16ου), ο Γεράσιμος Γεννατάς (Είσαι το Ταίρι μου, Μίλα μου βρώμικα, 10η εντολή) που υποδύεται τον στρατιωτικό διοικητή, ο Τάσος Παλαντζίδης, ο Δημήτρης Μακαλιάς (Δέκα μικροί Μήτσοι, Σμύρνη μου αγαπημένη, Κι από Σμύρνη… Σαλονίκη), η Βάσω Ιατροπούλου (Miss Violence) και η Μαριέλλα Σαββίδου (Εθνική Ελλάδος) στο ρόλο της «μαμάς» του λόχου. Σ’ ένα χαρακτηριστικό ρόλο εμφανίζεται ο Γιώργος Γιαννόπουλος που πρόσφατα τον είδαμε να συμμετέχει στο Just the 2 of Us στο κανάλι Open.

Μαζί τους εμφανίζονται στην ταινία «Army Baby» και πολλοί νέοι ταλαντούχοι και πολλά υποσχόμενοι ηθοποιοί, όπως οι Λουκάς Κυριαζής, Βασίλης Ζώης, Φανούρης Κορρές, Χρήστος Κραγιόπουλος, Άρης Κυπριανού, Ιωάννης Μυστακίδης, Φοίβος Παπακώστας, Σπύρος Πετούσης, Ευθύμης Χαλκίδης, Αντώνης Χρήστου και η Δάφνη Δίγκα.

Η ταινία «Army Baby» είναι μια παραγωγή της Αργοναύτες ΑΕ, της Καραγιάννης-Καρατζόπουλος AE και της MY HOME IKE.

*Ο Γιώργος Κορδέλλας πρωτοεμφανίστηκε στην τηλεόραση με την «Αναστασία», μία από τις πιο επιτυχημένες ελληνικές τηλεοπτικές σειρές, που σημείωσε επανειλημμένα πολύ υψηλές θεαματικότητες όταν πρωτοπροβλήθηκε γύρω στο 1992. Στη συνέχεια σκηνοθέτησε πολλές δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές (Απών, Τζιβαέρι, Βεντέτα, Χορεύοντας στη Σιωπή, Μυστικά και Λάθη, Λούφα και Παραλλαγή κ.α.) ντοκιμαντέρ και μουσικοθεατρικές παραστάσεις. Η ταινία του «Η Ρόζα της Σμύρνης» με την σπουδαία ηθοποιό Λήδα Πρωτοψάλτη ήταν η μεγάλη εμπορική επιτυχία της κινηματογραφικής σεζόν 2016-2017 (με πάνω από 362.000 εισιτήρια).

Όταν με το καλό βγει το φιλμ, αναμένεται να το δούμε και στην Πάτρα.

Τις φωτογραφίες μας τις έστειλε η εταιρεία Tulip.

Eπιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ