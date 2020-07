Αντίο στον βετεράνο κωμικό Καρλ Ράινερ – Είχε παίξει και στην «Συμμορία των 11» πλάι στον Κλούνει

Σεναριογράφος, ηθοποιός & σκηνοθέτης, ο Καρλ Ράινερ - Carl Reiner που ήταν γεννημένος τον Μάρτιο του 1922 και εθεωρείτο ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια της αμερικανικής κωμωδίας, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 98 ετών βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένεια του και τους συναδέλφους του και όσους τον είχαν αγαπήσει και εκτιμήσει τη δουλειά του.

Mε μία καριέρα που ξεκίνησε από τη μικρή οθόνη στις αρχές της δεκαετίας του ‘50 (δίπλα στον Σιντ Σίζαρ και το «Your Show of Shows», μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες στην ιστορία της Αμερικανικής τηλεόρασης και στον Ντιν Βαν Ντάικ στο περίφημο «The Dick Van Dyke Show»), ο Ράινερ έφερε μία νέα πνοή στον τρόπο που γράφεται κι ερμηνεύεται η αμερικανική κωμωδία (δημιουργώντας τον κλασικό πλέον «2,000-Year-Old Man») και συντροφεύοντας στην σκανδαλιάρικη ανίερη σάτιρα τον πιστό συνεργάτη και φίλο του Μελ Μπρουκς, όπως έγραψε το flix.gr.

Στο σινεμά συμπρωταγωνίστησε με την αφρόκρεμα της κωμωδίας, από τους Μίλτον Μπερλ και Σπένσερ Τρέισι στο «It's a Mad, Mad, Mad, Mad World» (1963), και τους Άλαν Αρκιν και Πολ Φορντ στο «The Russians Are Coming, the Russians Are Coming» (1966), μέχρι την Νατάσα Λεόνε στο «Slums of Beverly Hills – Τα αχούρια του Μπέβερλι Χιλς» (1998) και το καστ των «Ocean's 11/12/13» του Στίβεν Σόντεμπεργκ πλάι στους Τζορτζ Κλούνει και Μπραντ Πιτ.

Πέρασε πίσω από την κάμερα στις δεκαετίες του ‘70 και του ‘80, γράφοντας και σκηνοθετώντας μαζί με τον Στιβ Μάρτιν το θρυλικό «The Jerk» (1979), κι επίσης υπογράφοντας με τη σήμα-κατατεθέν πένα του κωμωδίες όπως τα « Where's Poppa?» (1970), «Oh, God!»(1977) και «All of Me» (1984).

Επτά και κάτι δεκαετίες καριέρας, η κληρονομιά του είναι η ζεστή, ανθρώπινη κωμωδία (η περσόνα του ήταν χαρούμενη, παιχνιδιάρικη - όχι κυνική και μισανθρωπική). Και είναι δύσκολο να παίζεις κωμωδία ζεστά, χωρίς να τραβάς το χαλί κάτω από τα πόδια, χωρίς να το χρειάζεσαι. Με άψογο κωμικό τάιμινγκ και εξαιρετικό ταλέντο στην αφήγηση (οι ιστορίες του έμειναν θρυλικές) έγραφε κι έπαιζε με τέτοια αυτοπεποίθηση που έκανε τους συμπρωταγωνιστές του να ιδρώνουν, γράφει το flix.gr.

Ο εκλιπών που έφυγε από τη ζωή πλήρης μερών, κέρδισε 11 βραβεία Εmmy, 1 Grammy και το τιμητικό Μαρκ Τουέιν Βραβείο για την προσφορά του στην κωμωδία.

«Έφυγε ο πατέρας μου. Γράφω αυτές τις γραμμές και η καρδιά μου ραγίζει. Ήταν ο φάρος που με καθοδηγούσε» έγραψε ο γιος του, ο πολυβραβευμένος σεναριογράφος και γνωστός σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ, 73 ετών σήμερα. Ο κωμικός ηθοποιός Μπίλι Κρίσταλ, στενός φίλος της οικογένειας και συνεργάτης του Ρομπ Ράινερ είπε για την απώλεια του Καρλ Ράινερ, «ξεκαρδιστικός, ευφυής και πάντα κύριος. Θα εκτιμώ για πάντα τη σχέση που είχα μαζί του. Ήταν ο ήρωάς μου - τόσο εγώ, όσο κι όλοι οι κωμικοί της γενιάς μου ξέρουμε ότι χάσαμε έναν γίγαντα. Στέλνω όλη μου την αγάπη στον Ρομπ και την οικογένειά του...».