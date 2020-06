Τομ Χανκς και "Ταξίδι στην Ελλάδα" από 2 Ιουλίου & στην Πάτρα

Δύο νέες ταινίες που κάνουν πρεμιέρα και στην Αθήνα θα προβάλλονται από την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 στις κλειστές κλιματιζόμενες αίθουσες των Odeon Veso Mare, στην Ακτή Δυμαίων, το φιλμ «Ένας Υπέροχος γείτονας - A Beautiful Day In The Neighborhood» της Μαριέλ Χέλερ που πήρε πολύ καλές κριτικές στο εξωτερικό φτάνοντας το 96% στο rotten tomatoes ενώ και εισπρακτικά πλησίασε τα 68 εκατ. δολάρια, και το «The Trip to Greece – Ταξίδι στην Ελλάδα» με τους Στιβ Κούγκαν και Ρομπ Μπράιντον να ταξιδεύον αυτή τη φορά στη χώρα μας και να έρχονται και στο Ιόνιο με το πλοίο της γραμμής από την Πάτρα και δη στην Ιθάκη.

Στον «Υπέροχο Γείτονα» ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ Tom Hanks για τα φιλμ «Φιλαδέλφεια» και «Φόρεστ Γκαμπ», υποδύεται συγκινητικά τον Mister Rogers, τον χαρισματικό και θρυλικό τηλεοπτικό παρουσιαστή του μακροβιότερου παιδικού προγράμματος της Αμερικής, που έκλεψε τις καρδιές μικρών και μεγάλων για πάνω από τριάντα χρόνια.

Όταν ο Lloyd Vogel (Matthew Rhys) αναλαμβάνει να γράψει έναν άρθρο για τον δημοφιλή παρουσιαστή παιδικών προγραμμάτων Mister Rogers (Tom Hanks), που έχει γαλουχήσει γενιές και γενιές Αμερικανών, ο κυνικός δημοσιογράφος δεν νιώθει κανέναν ενθουσιασμό. Σταδιακά, όμως, ξεπερνά τις επιφυλάξεις του, καθώς αυτή η γνωριμία τον αφοπλίζει και τον φέρνει σε επαφή με ένα ξεχασμένο, πιο αγνό, κομμάτι του εαυτού του, αλλάζοντας την οπτική του απέναντι στη ζωή.

Το διαχρονικό μήνυμα της συγκεκριμένης ταινίας για τη δύναμη της ευγένειας -που επιβάλλεται θριαμβευτικά στον κυνισμό- βασίζεται στην αληθινή ιστορία της φιλίας ανάμεσα στον διάσημο παρουσιαστή και έναν επιφυλακτικό δημοσιογράφο (ρόλο που παίζει ο βραβευμένος με Emmy, Matthew Rhys), που αναλαμβάνει να γράψει ένα άρθρο για το φαινόμενο Mister Rogers. Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει η ταλαντούχα Marielle Heller του «Can You Ever Forgive Me?» με την Μελίσα Μακάρθι ενώ το σενάριο αντλεί έμπνευση από το άρθρο του δημοσιογράφου Tom Junod με τίτλο «Can You Say… Hero?» που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Esquire τον Νοέμβριο του 1998.

Το φιλμ κυκλοφορεί από 2 Ιουλίου στους Ελληνικούς κινηματογράφους σε διανομή από τη Feelgood.

Σε σκηνοθεσία του Άγγλου δημιουργού Μάικλ Γουιντερμπότομ, οι Στιβ Κούγκαν και Ρομπ Μπράιντον συνεχίζουν τη σειρά των διάσημων οδοιπορικών τους, πραγματοποιώντας μια επίσκεψη στη χώρα μας, στο "The Trip to Greece".

Πρόκειται για το τέταρτο σίκουελ του "The Trip" του Μάικλ Γουίντερμποτομ μετά το Ταξίδι στην Αγγλία, στην Ιταλία και την Ισπανία. Οι δύο διάσημοι ηθοποιοί, από την αρχαία Τροία κατευθύνονται προς την Ελλάδα, βαδίζοντας στα βήματα του Οδυσσέα. Εξερευνούν με δέος τον ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία, σε εκπληκτικές τοποθεσίες όπως οι Δελφοί, Αθήνα, Επίδαυρος, Ύδρα, Σπήλαιο Διρού, Πύλο, Στάγιρα, Χαλκιδική κ.α.). Δοκιμάζουν μερικά από τα καλύτερα πιάτα της ελληνικής κουζίνας, συναντιούνται με την ελληνική μουσική και αισθάνονται ελεύθεροι να σχολιάσουν ότι όμορφο ή ότι ιδιαίτερο βλέπουν.

Θα λέγαμε πως την συγκεκριμένη στιγμή με το πρόβλημα της πανδημίας και τις απώλειες από την πτώση στην τουριστική κίνηση, η ταινία μοιάζει με την καλύτερη διαφήμιση για την Ελλάδα. Η εφημερίδα «Telegraph» έγραψε με ενθουσιασμό «η τελική Οδύσσεια είναι άλλη μία Επικούρεια απόλαυση».

H ταινία βγαίνει από 2 Ιουλίου 2020 στην Ελλάδα σε διανομή της Tanweer.

Τέλος για τους μικρούς μας φίλους στα Odeon Veso Mare, στην Ακτή Δυμαίων θα παίζεται από την Πέμπτη και η νέα ταινία της Pixar “Onward – Φύγαμε” που έχει αρέσει πολύ ενώ θα συνεχιστεί & η προβολή του «Πινόκιο» του Ματέο Γκαρόνε με τον Ρομπέρτο Μπενίνι και του «Sonic, η ταινία» σε σκηνοθεσία Τζεφ Φάουλερ.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ