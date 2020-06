Απόψε στο Λαϊκό θεατράκι στη Γερμανού προβάλλονται τα «Ημερολόγια Μοτοσυκλέτας»

Η Τοπική Οργάνωση Αχαΐας της ΚΝΕ πραγματοποιεί και φέτος τη διοργάνωση του θερινού σινεμά, για 8η συνεχόμενη χρονιά και οι προβολές ξεκινούν απόψε Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 στις 21.30 στο Λαΐκό Δημοτικό Θέατρο στην οδό Γερμανού και Ηλείας, με ένα φιλμ παραγωγής του 2004 που είχε διακριθεί σε Φεστιβάλ όπως του Σάντανς και των Καννών, τα «Ημερολόγια Μοτοσυκλέτας» σε σκηνοθεσία του Βάλτερ Σάλες και παραγωγή του σπουδαίου ηθοποιού και σκηνοθέτη Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

Η ΚΝΕ να θυμίσουμε πως πήρε αυτή την πρωτοβουλία των θερινών σινε-προβολών, έτσι ώστε νέοι εργαζόμενοι, άνεργοι, φοιτητές και νέα ζευγάρια να έχουν δωρεάν πρόσβαση στον κινηματογράφο.

Το φιλμ «Ημερολόγια Μοτοσικλέτας – Diaros de Motocicleta», διάρκειας 126 λεπτών, είναι μία Αμερικανο-αργεντίνικη ταινία με τον 41χρονο μεξικανό ηθοποιό Γκαέλ Γκαρσία Μπενράλ στο ρόλο του θρύλου αγωνιστή Τσε Γκεβάρα, στα χρόνια της περιπλάνησης του στη λατινική Αμερική του ’50 πριν ακόμη γίνει ο επαναστάτης – σύμβολο, και τους Ροντρίγκο ντε λα Σέρνα, Μία Μαέστρο.

Το 1952 δύο Αργεντίνοι φοιτητές της ιατρικής, ο Ερνέστο Γκεβάρα και ο Αλμπέρτο Γκρανάδο (1922-2011), διασχίζουν τη Νότια Αμερική με μια παλιά μοτοσικλέτα και ελάχιστα χρήματα. Το πολύμηνο ταξίδι τους παίρνει διαστάσεις βαθύτερης προσέγγισης των κοινωνικών προβλημάτων της περιοχής, κάτι που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη μετέπειτα ανάδειξη του Ερνέστο σε σύμβολο της επανάστασης.

Το φιλμ που έκανε εισπράξεις κοντά 60 εκατ. δολαρίων, τιμήθηκε με το βραβείο Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού για το "Al Otro Lado del río" στην απονομή του 2005. Tο σενάριο βασίστηκε στο ημερολόγιο του Che Guevara (1928-1967) καθώς και στο βιβλίο «Traveling with Che Guevara: The Making of a Revolutionary» του Alberto Granado που έχει κυκλοφορήσει και σε ελληνική μετάφραση.

Η ταινία είχε λάβει πολύ θετικές κριτικές ενώ ήταν υποψήφια και στα βραβεία Σεζάρ. Είχε τιμηθεί και με το BAFTA καλύτερου ξενόγλωσσου φιλμ.

Για την Τετάρτη 24/6/2020 το πρόγραμμα προβολών της ΚΝΕ έχει το παιδικό, οικογενειακό φιλμ «Happy Feet» σε σκηνοθεσία του Ελληνοαυστραλού Τζορτζ Μίλερ, παραγωγής 2006 που τιμήθηκε με το βραβείο Όσκαρ καλύτερου animation φιλμ.