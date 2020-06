Με σινεφίλ 3ήμερο στην Τεχνόπολη η έναρξη του 10ου Athens Open Air Film Festival

Το 10ο Athens Open Air Film Festival, ο αγαπημένος καλοκαιρινός κινηματογραφικός θεσμός που αποτελεί εδώ και μια δεκαετία πια αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής εμπειρίας των κατοίκων και επισκεπτών της πρωτεύουσας με τη διοργανωτική σφραγίδα των Νυχτών Πρεμιέρας, θα βρίσκεται κοντά στους σινεφίλ και φέτος με τη συνδιοργάνωση του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).

Το 10ο Athens Open Air Film Festival ξεκινά πανηγυρικά τις φετινές του προβολές με ένα κινηματογραφικό τριήμερο σε συνεργασία με την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στο Γκάζι, στις 25, 26 και 27 Ιουνίου 2020.

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου θα προβληθεί η ταινία «Jackie Brown» του Κουέντιν Ταραντίνο, παραγωγής του 1997, την Παρασκευή 26 Ιουνίου το βραβευμένο με Όσκαρ καλύτερου Ξενόγλωσσου Φιλμ «Όλα για τη Μητέρα μου», για πολλούς το αριστούργημα του Ισπανού εκκεντρικού σκηνοθέτη Πέδρο Αλμοδόβαρ, και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2020 θα γιορταστούν τα 45 χρόνια από την πρεμιέρα του πιο διαχρονικού cult φαινομένου στην ιστορία του σινεμά, προβάλλοντας το θρυλικό «Rocky Horror Picture Show». Μουσικά mixtapes εμπνευσμένα από κάθε ταινία θα συνοδεύουν το κοινό πριν από τις προβολές.

Όλες οι προβολές είναι προσβάσιμες και με ελεύθερη είσοδο.

Πέμπτη 25 Ιουνίου στις 21:30

JACKIE BROWN (1997, 154’) του Κουέντιν Ταραντίνο.

Με την 3η ταινία του, ο Ταραντίνο (είχαν προηγηθεί τα Reservoir dogs και Pulp Fiction) έπαιρνε ένα αστυνομικό μυθιστόρημα του Έλμορ Λέοναρντ και το μετέτρεπε αναπάντεχα σε έναν λατρευτικό φόρο τιμής στο blaxploitation σινεμά της δεκαετίας του '70, αναβαθμίζοντας το σύμπαν των ταινιών εκείνων σε κάτι μεστότερο και πιο σύνθετο. Καθώς μια 44χρονη αεροσυνοδός, που μεταφέρει παράνομα χρήματα για λογαριασμό ενός αδίστακτου εμπόρου όπλων, παγιδεύεται από πράκτορες του FBI και καλείται να προδώσει το αφεντικό της, ο Ταραντίνο χαμηλώνει για σπάνια φορά τους σκηνοθετικούς τόνους και αφοσιώνεται, δίχως τις συνήθεις τεχνικές εντυπωσιασμού του, στο να μεταφράσει έναν κόσμο pulp στερεοτύπων σε κάτι ρεαλιστικό και ανθρώπινο.

Αλλοτινή ιέρεια και εκθαμβωτική καλλονή της μαύρης οθόνης των 70s, ολότελα μαγνητική εδώ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, και με ευεργετικό παρτενέρ της τον Ρόμπερτ Φόρστερ (επίσης έναν υποτιμημένο ηθοποιό εκείνης της εποχής), η Παμ Γκριρ διασχίζει τις πιο προφανείς λεπτομέρειες μιας πλοκής προκειμένου να οδηγήσει τον θεατή στο πραγματικό μεδούλι της ταινίας: σε μια ιστορία αυτογνωσίας για δυο μεσήλικες ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν με τις προσωπικές τους διαψεύσεις και αποτυχίες, διεκδικώντας μερίδιο και δεύτερη ευκαιρία σε μια αξιοπρεπή ζωή. Λιγότερο χαρακτηριστική από τις άλλες του ταινίες, πλημμυρισμένη με σαγηνευτικά σόουλ διαμάντια της χρυσής εποχής του '70 και με στιγμιότυπα ερμηνευτικού χρυσού, η «Jackie Brown» παραμένει η ωριμότερη δημιουργία του Ταραντίνο και για πολλούς ίσως η καλύτερή του. Λουκάς Κατσίκας

Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 21:30

ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ (1999, 104’) του Πέδρο Αλμοδόβαρ

Πρωταγωνιστούν: Σεσίλια Ροθ, Μαρίζα Παρέδες, Πενέλοπε Κρουζ, Καντέλα Πένια, Αντόνια Σαν Χουάν.

Με το «Όλα για τη Μητέρα μου», την κορωνίδα της μέχρι τώρα κινηματογραφικής του πορείας, ο Αλμοδόβαρ ακολουθεί κυκλικές διαδρομές για να αφηγηθεί μια διαφορετική ιστορία αγάπης. Είναι η βιβλική προτροπή του «αγάπα τον πλησίον σου» που συσπειρώνει όλους τους χαρακτήρες του φιλμ γύρω από την ανάγκη επαφής, συμφιλίωσης και συναδέλφωσης. Είναι η αγάπη με την οποία η Μανουέλα αγκαλιάζει το βρέφος της νεκρής Ρόζα. Αυτή η αγάπη που οπλίζει την Ούμα με υπομονή απέναντι στη σκληρή, μεταλλική καρδιά της Νίνα και φτιάχνει οικογένειες, όπως αυτή των τριών γυναικών και του μωρού. Η ίδια αγάπη που στο τέλος οδηγεί στη συγχώρεση και τη λύτρωση. –Λουκάς Κατσίκας

Η προβολή πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και θα τη συνοδεύει το βανάκι του Pepper 96.6 με μουσικές εμπνευσμένες από το σινεμά του Πέδρο Αλμοδόβαρ, στην πρώτη του καλοκαιρινή έξοδο.

Σάββατο 27 Ιουνίου στις 22:45

THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW (1975, 100’) του Τζιμ Σάρμαν

Η προβολή πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Πρωταγωνιστούν οι: Τιμ Κάρι, Σούζαν Σαράντον, Μπάρι Μπόστγουϊκ, Ρίτσαρντ Ο' Μπράιαν, Πατρίσια Κουίν.

Έτος παραγωγής: 1975

Μια νύχτα με καταιγίδα, ένα νεόνυμφο ζευγάρι που μένει από λάστιχο στη μέση του πουθενά, ένας πύργος που κρύβει μέσα του τους πιο (κυριολεκτικά) ουρανοκατέβατους ενοίκους, ένας διαστημικός επιστήμονας με δερμάτινα και ζαρτιέρες που ετοιμάζεται να φέρει στον κόσμο το απόλυτο αρσενικό, ένας ευφορικός και ασταμάτητα παιχνιδιάρης εορτασμός της εξαλλοσύνης, του ηδονισμού, της πανσεξουαλικότητας και της ισοπέδωσης κάθε σοβαροφάνειας.

Μεταφορά του ομότιτλου ροκ μιούζικαλ από τη θεατρική σκηνή στη μεγάλη οθόνη, το «Rocky Horror Picture Show» ενώνει έναν απολαυστικό φόρο τιμής στα b movies φαντασίας και τρόμου της δεκαετίας του ’50 με την rock’n’roll ελευθεριότητα των 70s σε έναν απίθανα kinky και απενοχοποιημένα queer συνδυασμό για ανοιχτόμυαλους θεατές, αμετανόητα party animals και ορκισμένους εχθρούς κάθε πουριτανισμού, συνοδεία ενός από τα ωραιότερα σάουντρακ που έχουν γραφτεί ποτέ.

Ταινία-φαινόμενο, με τον χαρακτηρισμό του ύψιστου cult movie στην ιστορία του σινεμά να έχει επάξια κερδηθεί και εκατομμύρια θεατές να έχουν μετατρέψει την παρακολούθησή της μέσα στα χρόνια σε μια ξέφρενη και λατρευτική τελετουργία μαζικής συμμετοχής, η θρυλική μουσικοχορευτική εξτραβαγκάντζα του Τζιμ Σάρμαν φιλοξενείται στο Φεστιβάλ σε επετειακή προβολή σαράντα πέντε χρόνων από την πρώτη της κυκλοφορία στις αίθουσες, το καλοκαίρι του 1975, για όσους θέλουν να την δουν για πρώτη ή για…πεντηκοστή φορά. Let’s do the time warp again! - Λουκάς Κατσίκας

*Το πλήρες πρόγραμμα του 10ου Athens Open Air Film Festival θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. Προγραμματίζονται εκδηλώσεις σε αγαπημένους θερινούς κινηματογράφους, εμβληματικές τοποθεσίες της πόλης μετατρέπονται σε μαγευτικά υπαίθρια σινεμά ενώ προετοιμάζεται και μια εντυπωσιακή drive-in προβολή, εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την αρτιότερη οπτικοακουστική εμπειρία και, φυσικά, τηρώντας απαρέγκλιτα τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και τις αποστάσεις, όπως αυτά προβλέπονται για τα θερινά σινεμά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την προσέλευση του κοινού στις προβολές:

Προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας και η ομαλή ροή των θεατών μας στις προβολές, σας ενημερώνουμε ότι:

• Η είσοδος στον χώρο προβολής θα πραγματοποιείται με ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ από την οδό Ιάκχου και με αυστηρή τήρηση των αναγκαίων αποστάσεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων θεατών.

• Η διανομή των δελτίων για την προβολή των ταινιών «Jackie Brown» (Πέμπτη 25 Ιουνίου) και «Όλα για τη Μητέρα μου» (Παρασκευή 26 Ιουνίου) θα ξεκινήσει στις 19:30 μέχρι εξαντλήσεώς τους. Για την προβολή του «Rocky Horror Picture Show» (Σάββατο 27 Ιουνίου) η διανομή των δελτίων θα ξεκινήσει στις 21:00 γιατί η έναρξη της ταινίας έχει προγραμματιστεί για τις 22:45.

• Κάθε θεατής θα δικαιούται ΜΟΝΟ ΕΝΑ δελτίο εισόδου, οπότε παρακαλούμε θερμά να φροντίσετε να έρθετε εγκαίρως μαζί με τους/τις συνοδούς σας σε περίπτωση που επιθυμείτε να καθίσετε κοντά.

Για διαρκή ενημέρωση, το πλήρες πρόγραμμα του 10ου Athens Open Air Film Festival και περισσότερες πληροφορίες συντονιστείτε στα site του cinemagazine.gr, του aiff.gr και του aoaff.gr και στις σχετικές σελίδες στα social media: Facebook AIFF, Instagram, Twitter.