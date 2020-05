Θλίψη για τον βετεράνο Αμερικανό ηθοποιό Ρίτσαρντ Χερντ

Θλίψη και συγκίνηση προξένησε η είδηση του θανάτου του Αμερικανού ηθοποιού Ρίτσαρντ Χερντ – Richard Herd σε ηλικία 87 ετών. Ο εκλιπών που είχε παίξει μεταξύ άλλων στη σειρά «Seinfeld» ως Mr. Wilhem (είχε εμφανιστεί σε 11 επεισόδια της δημοφιλούς σειράς) είχε γεννηθεί στις 26 Σεπτεμβρίου του 1932, στη Βοστώνη της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ και απεβίωσε στις 26 Μαΐου 2020, στο Λος Άντζελες. Όπως γράφτηκε ο Ρίτσαρντ Χερντ άφησε την τελευταία του πνοή εξαιτίας επιπλοκών από τον καρκίνο που έπασχε. O 87χρονος γνωστός και συμπαθής ηθοποιός είχε εμφανιστεί σε πολλές κινηματογραφικές ταινίες και σε σήριαλ στην τηλεόραση.

Ο αξέχαστος ηθοποιός είχε εμφανιστεί σε πολλές ταινίες όπως το Οσκαρικό θρίλερ «Get Out - Τρέξε» σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζόρνταν Πιλ το 2017 και στο πολιτικό θρίλερ «All the President’s Men – Όλοι οι Άνθρωποι του Προέδρου» του Άλαν Τζέι Πάκουλα πλάι στους Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Ντάστιν Χόφμαν το 1976. Είχε επίσης ρόλους στο «Star Trek: The Next Generation», στο «Star Trek: Voyager» και στο «Star Trek: Renegades».

O Herd ήταν παντρεμένος και πατέρας 4 παιδιών.

Ο βετεράνος ηθοποιός όπως διαβάσαμε στην Wikipedia, είχε κάνει το ντεμπούτο του στο σινεμά στο «Hercules in New York» το 1970. Από τους σημαίνοντες ρόλους του ήταν και στο κοινωνικό θρίλερ «The China Syndrome» όπου έπαιξε πλάι στους Jane Fonda, Jack Lemmon και Michael Douglas το 1978, όπου είχε υποδυθεί έναν διεφθαρμένο χαρακτήρα, τον Evan McCormack.

Είχε πραγματοποιήσει και γκεστ εμφανίσεις σε σειρές όπως M*A*S*H, The Rockford Files, The Feather and Father Gang, The Golden Girls, Starsky & Hutch, Quantum Leap, The A-Team, Midnight Caller, Hart to Hart, NYPD Blue, Renegade, Pacific Blue, κ.α.

Το 2012 έπαιξε τον δικαστή Paul Landsman στο «CSI: Miami» στο επεισόδιο με τίτλο "Rest in Pieces". Είχε διατελέσει και 3ος αντιπρόεδρος στο Σωματείο Αμερικανών Ηθοποιών.